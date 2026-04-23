솔라나(SOL) 90달러 재진입…이번엔 돌파 발판 될까

솔라나가 이전에 강세론자들을 꺾었던 수준으로 다시 돌아왔다. SOL USD는 지난 24시간 동안 3.72% 상승한 91.35달러에 거래되고 있으며, 이른 봄부터 모든 유의미한 랠리를 억제해 온 90~94달러 공급 구역을 압박하고 있다. 이번 시도가 지난 몇 차례와는 다른 결과를 낼 수 있을지가 거래량 급증을 견인하고 있으며, 그 해답은 예상보다 빨리 나올 수 있다.

지난 24시간 동안 거래량은 35% 급증한 53억 달러를 기록했는데, 이는 SOL 유통 시가총액의 약 11%에 달하는 수치다. 이러한 이례적으로 높은 회전율은 단순한 시장의 소음이 아닌 실질적인 확신을 시사한다. 아르테미스(Artemis) 데이터에 따르면, 주간 거래량은 최근 3월 초 이후 최고 수준에 도달했다.

한편, 브레이브 뉴 코인(Brave New Coin)은 청산 증가가 숏 포지션의 항복을 강요하고 있으며, 대규모 선물 유입이 가격 상승 압력을 더하고 있다고 보도했다. 솔라나 ETF 상품은 8일 연속 자금 유입을 유도하며 해당 기간 5,000만 달러를 축적했고, 이를 통해 관련 상품의 총 보유 자산은 8억 6,300만 달러에 이르렀다.

비트코인과 이더리움이 각각 약 12%의 수익률을 보인 지난 30일 동안 SOL은 2.4% 하락했다. 이러한 괴리는 밈 코인 시장의 장기적인 위축과 솔라나의 투기 활동에 대한 높은 의존도를 반영한다. 이러한 부진은 조만간 급격한 ‘따라잡기(catch-up)’ 랠리로 이어지거나 부진이 지속되는 발판이 될 수 있다. 이전 코인스피커 분석에서도 이 동일한 90~100달러 구간을 SOL의 중기 궤적을 결정할 격전지로 지목한 바 있다.

솔라나(SOL), 95달러에서 또 막힐까…돌파 시 110달러 직행 시나리오

(출처: 트레이딩뷰)

이번 주에 진입하는 기술적 구조는 SOL USD가 수개월 만에 보여준 가장 건설적인 모습이다. 가격은 87.50달러 부근의 일중 저점에서 반등한 뒤 좁은 범위에서 횡보하고 있으며, 볼린저 밴드의 수축은 시장이 방향성 움직임을 앞두고 에너지를 응축하고 있음을 시사한다.

직전 저항선은 94~96달러에 위치하며, 그 뒤를 이어 98~100달러 부근에 밀집된 EMA 클러스터가 자리 잡고 있다. 96달러를 깔끔하게 돌파할 경우 110달러 부근의 50일 SMA까지 노출될 수 있으며, 이는 코인페이퍼(CoinPaper) 및 다른 분석가들이 돌파 확정 시 첫 번째 유의미한 상방 목표로 지목한 레벨이다.

세 가지 시나리오를 명확히 상정해 볼 수 있다:

강세 시나리오: SOL이 80달러를 지지선으로 유지하고 거래량을 동반해 90달러를 돌파하며, 숏 커버링이 가속화됨에 따라 향후 2~3주 내에 110~120달러를 목표로 한다.

SOL이 80달러를 지지선으로 유지하고 거래량을 동반해 90달러를 돌파하며, 숏 커버링이 가속화됨에 따라 향후 2~3주 내에 110~120달러를 목표로 한다. 기본 시나리오: 가격이 82달러와 92달러 사이에서 등락하며, 다음 주요 거시 경제 촉매 시점 이전에 추가적인 바닥 다지기를 진행한다.

가격이 82달러와 92달러 사이에서 등락하며, 다음 주요 거시 경제 촉매 시점 이전에 추가적인 바닥 다지기를 진행한다. 약세/무효화 시나리오: 일봉 기준 84달러 아래에서 마감할 경우 82~78달러 범위가 다시 열린다. 코인피디아(Coinpedia)는 현재의 거부 패턴이 반복될 경우 10~15%의 조정 위험이 있다고 추정한다. 장기적인 하방 목표치는 75~65달러에 형성되어 있다.

솔라나 주요 저항 테스트 속, 리퀴드체인(LiquidChain) 선점 흐름 주목

솔라나가 90달러를 테스트하는 것은 또 다른 이유로 중요하다. 이는 현재 암호화폐 시장을 규정하는 유동성 파편화 문제를 잘 보여주기 때문이다. SOL, ETH, BTC는 각기 고립된 유동성 환경에서 운영되며, 이러한 구조적 비효율성은 실행 품질을 희생하거나 새로운 신뢰 가정을 도입하지 않고는 해결하기 어려운 것으로 입증되었다. 이 문제를 정조준한 프로젝트가 바로 현재 $LIQUID 티커로 프리세일을 진행 중인 레이어 3 인프라 프로젝트 리퀴드체인(LIQUID)이다.

리퀴드체인의 핵심 제안은 비트코인, 이더리움, 솔라나의 유동성을 단일 실행 환경으로 결합하는 통합 유동성 레이어(Unified Liquidity Layer)다. 이를 통해 개발자는 브리징 비용이나 파편화된 결제 없이 단 한 번의 배포로 세 가지 생태계에 모두 접근할 수 있다. 또한 이 아키텍처는 검증 가능한 결제(Verifiable Settlement)와 단일 단계 실행(Single-Step Execution)을 도입하여, 현재의 크로스체인 설정에서 비용과 지연 시간을 늘리는 다단계 라우팅을 제거하도록 설계되었다.

프리세일 가격은 현재 $LIQUID당 0.01452달러이며, 현재까지 693,000달러를 모금했다. 모든 초기 단계 토큰 오퍼링과 마찬가지로 이 프로젝트 역시 상당한 실행 및 유동성 리스크를 수반하므로, 투자 결정을 내리기 전 독립적인 실사가 필요하다. 관심 있는 투자자는 다음 링크를 통해 확인할 수 있다.

만약 리퀴드체인에 관심 있다면, 지금 공식 웹사이트를 통해 프리세일에 참여할 수 있다. 토큰 가격은 0.01447달러로 매우 저렴하지만, 단계적으로 인상되니 서두르기 바란다. 자세한 구매 방법은 리퀴드체인 전문 가이드를 통해 확인할 수 있다.

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