BNB, 1,000달러 재도전? 사상 최고가 회복 시나리오 주목

핵심 내용

BNB 체인은 사상 최대 규모의 일일 스테이블코인 유입을 기록했다.

탈중앙화 거래소 아스터와 밈코인 플로키가 BNB 체인 확산을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있다.

바이낸스 창업자 창펑 자오의 순자산은 출소 이후 약 200억 달러 증가했다.

바이낸스 코인(BNB) 가격이 다시 한번 1,000달러(약 140만 1,000원)의 주요 저항선 수준으로 회복하면서, 암호화폐 업계에서는 사상 최고가를 향한 상승 가능성에 주목하고 있다. 최근 BNB 블록체인에 대한 관심이 빠르게 확산되면서, 온체인 활동 기준으로 주요 경쟁 프로젝트들을 제치고 있다. 이러한 바이낸스 코인의 상승세 속에서 창펑 자오(Changpeng Zhao) 창업자의 재산 역시 큰 폭으로 늘고 있다.

바이낸스 코인 가격, 1,200달러 도달 가능성에 주목

BNB는 강력한 돌파 흐름을 보여주며, 기존의 780~800달러(약 109만 2,780~112만 800원) 저항 구간이 이제는 견고한 지지 구간으로 작용하고 있다. 애널리스트들은 바이낸스 코인 가격이 해당 범위 위에서 유지되는 한, 목표 가격은 1,100달러(약 154만 1,100원) 혹은 1,200달러(약 168만 1,200원)가 될 수 있을 것으로 분석하고 있다.

$BNB has flipped the script… After months of grinding, the breakout is here the $780–$800 wall is now acting as solid support. As long as price holds above this zone, momentum favors continuation toward the big targets at $1,100 and $1,200. But here’s the catch: losing $780… pic.twitter.com/PCuk2FUPtR — Marcus Corvinus (@CryptoBull009) September 29, 2025

다만 바이낸스 코인 가격이 780달러(약 109만 2,780원) 아래로 떨어질 경우, 추세가 반전되며 급격한 조정이 발생할 수 있다. 현재로서는 뚜렷한 돌파와 탄탄한 지지세를 바탕으로 상승세가 이어질 가능성이 크다는 분석이 우세하다.

한편, BNB 블록체인은 최근 24시간 동안 사상 최대 규모의 스테이블코인 유입을 기록했다. 이는 네트워크 전반적으로 유동성이 크게 증가했다는 것을 의미한다. 이로 인해 온체인 활동도 한층 활발해졌다.

$BNB CHAIN FRENZY 🚨 • 24h = biggest stablecoin inflow ever

• Liquidity flooding in fast

• On-chain activity heating up 🔥 Something big is brewing on BNB – question is, where does the capital flow next? pic.twitter.com/WY2lTAazJ0 — Kyledoops (@kyledoops) September 30, 2025

또한, 탈중앙화 거래소(DEX)인 아스터(Aster)의 성장도 BNB 블록체인 활동 증가에 기여했다. 유명 암호화폐 애널리스트 라크 데이비스(Lark Davis)는 소셜미디어 플랫폼 X(구 트위터)를 통해 이러한 변화를 강조했다.

BNB hitting new ATHs shows massive strength of the BNB chain ecosystem. Aster is leading the charge with strong volume and insane user adoption. And when it comes to memecoins, @FLOKI is the biggest and most actively traded memecoin on the BNB chain. — Lark Davis (@TheCryptoLark) September 29, 2025

BNB 상승세에 창펑 자오의 자산이 200억 달러 증가

바이낸스 코인 가격 상승에 발맞춰 바이낸스 창업자 창펑 자오의 자산도 최근 몇 주간 급격히 증가했다. 그는 수감 생활에서 풀려난 이후 그의 자산이 하루 평균 약 5,400만 달러(약 756억 5,400만 원) 늘어났으며, 1년 만에 약 200억 달러(약 28조 200억 원)를 모은 것으로 전해졌다. 창펑 자오는 미국 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 위반 혐의로 수감 생활을 한 바 있다.

CZ still owns an estimated 90% of Binance plus massive BNB token stashes. $BNB has pumped over 80% since his release, showing even the criminal justice system does not slow the mega wealthy from getting richer. pic.twitter.com/oPjCkvexE9 — Protos (@Protos) September 29, 2025

법적 문제에도 불구하고 창펑 자오는 여전히 바이낸스 지분의 약 90%를 보유하고 있으며, 바이낸스 코인 역시 상당량 보유하고 있다. 창펑 자오의 출소 이후 바이낸스 코인 가격은 80% 이상 상승했다. 포브스(Forbes) 집계에 따르면, 창펑 자오의 순자산은 610억 달러(약 85조 4,610억 원)에서 806억 달러(약 112조 9,106억 원)로 늘어났다.

더보기: 2025년 바이낸스 상장 예정 코인 목록

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.