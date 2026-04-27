해외송금 수수료 줄어드나…웨스턴 유니온 ‘스테이블 카드’ 출시 추진

웨스턴 유니온(Western Union)이 이르면 다음 달 솔라나 블록체인에서 앵커리지 디지털 뱅크(Anchorage Digital Bank)가 발행하는 미국 달러 연동 스테이블코인인 USDPT를 출시할 준비를 하고 있다. 이와 함께 ‘스테이블 카드(Stable Card)’라 불리는 소비자 대상 선불카드 제품도 선보일 예정이며, 이를 통해 전 세계 200개 이상의 국가 및 지역에 걸친 360,000개 이상의 웨스턴 유니온 현금 수취 지점으로 스테이블코인 결제망을 확장할 계획이다.

이번 발표는 단순히 웨스턴 유니온이 가상자산 제품을 추가하는 것에 그치지 않는다. 이는 전통적인 송금 사업자가 인프라 수준에서 국경 간 결제의 근본적인 정산 구조를 재편하려는 시도다.

NEWS: During its Q1 earnings call, @WesternUnion said its @Solana-based U.S. dollar stablecoin $USDPT is in final-stage preparation and expected to launch next month as an alternate to SWIFT for cross-border settlements. pic.twitter.com/vR9VgTUtuV — SolanaFloor (@SolanaFloor) April 27, 2026

구조적 중요성은 스테이블코인 발행 자체보다는 웨스턴 유니온이 이에 연결하려는 물리적 및 디지털 네트워크의 규모에 있다. 360,000개의 현금 인출 지점과 130개 통화 환전 지원을 갖춘 스테이블코인은 현재 유통되는 대부분의 스테이블코인과는 차원이 다른 수단이다.

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웨스턴 유니온 디지털 자산 네트워크: USDPT 및 스테이블 카드 메커니즘의 실제 작동 방식

작동 메커니즘은 다음과 같다. USDPT는 연방 인가를 받은 디지털 자산 은행인 앵커리지 디지털 뱅크에서 발행하며, 이는 대부분의 민간 스테이블코인 발행사가 제공할 수 없는 규제적 보호막을 제공한다.

솔라나에서 구동되는 USDPT는 낮은 거래 수수료와 처리 용량 등 송금 분야의 고빈도·소액 거래 특성에 적합한 장점 때문에 채택되었다. 웨스턴 유니온은 블록체인 인프라 기업인 크로스민트(Crossmint)와 파트너십을 맺고 크로스민트의 지갑 및 결제 API를 웨스턴 유니온의 기존 지급 인프라에 직접 연결했다. 이를 통해 핀테크 개발자들은 프로그래밍 방식으로 USDPT에 접근할 수 있게 된다.

Western Union to Launch Solana-Based Stablecoin USDPT Next Month Traditional cross-border remittance giant Western Union’s CEO and President Devin McGranahan said its Solana-based, U.S. dollar-backed stablecoin USDPT is in the final stages of preparation and expected to launch… pic.twitter.com/MY1ePrESLn — Wu Blockchain (@WuBlockchain) April 27, 2026

스테이블 카드는 해당 인프라 위에서 별도의 제품 계층으로 작동한다. 가상자산 지갑 제공업체인 레인(Rain) 및 비자(Visa)와 협력하여 제작된 이 선불카드를 통해 수취인은 USDPT를 보유하고 구매 시점이나 ATM 출금 시 현지 통화로 환전할 수 있다. 이는 사실상 스테이블코인 결제를 표준 비자 네트워크 결제 수단에 내장시킨 것이다.

이들은 두 가지 별개의 메커니즘이다. 디지털 자산 네트워크는 B2B 및 개발자 대상 정산 계층이며, 스테이블 카드는 소비자 대상 지급 제품이다. 웨스턴 유니온이 이 두 가지를 동시에 얼마나 잘 정착시키느냐에 따라, 이것이 완전한 인프라 대체제로 기능할지 아니면 기존 법정화폐 운영과 병행되는 보조 수단으로 남을지가 결정될 것이다.

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