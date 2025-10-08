BNB, 리플 제치고 USDT 페어 기준 암호화폐 시가총액 상위 3위 진입

핵심 내용

BNB 체인은 월간 활성 주소 수가 5,800만 개를 기록하며 사상 최고치를 경신했고 하루 수수료는 248만 달러를 넘어섰다.

BNB 체인의 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 41억 4,000만 달러를 돌파했으며, 이는 아스터의 총 가치 잠금 급증이 성장의 주요 요인으로 작용했다.

바이낸스 코인의 일일 거래량은 65% 증가하여 79억 3,000만 달러에 달했다.

바이낸스 코인(BNB) 가격이 7% 추가 상승하며 사상 최고가인 1,300달러(약 185만 원)를 돌파했다.

BNB 블록체인의 기본 토큰인 바이낸스 코인은 현재 시가총액이 1,830억 달러(약 260조 6,880억 원)에 달하며, 리플(XRP)과 테더(USDT)를 제치고 시가총액 기준 세 번째로 큰 암호화폐로 올라섰다. 현재는 가격이 소폭 하락하여 1,307달러(약 186만 원)에 거래되고 있다.

BNB, 리플 제치고 시가총액 3위 암호화폐로 부상

바이낸스 코인 가격은 최근 한 달 동안 52% 상승하며 시장 전반의 움직임을 아웃퍼폼했다. 이로 인해 지난 30일 동안 바이낸스 코인의 시가총액은 약 600억 달러(약 85조 4,400억 원) 증가했다.

이번 상승세는 미국 정부의 셧다운 이후 암호화폐 시장 전반의 회복세와 맞물렸다. 바이낸스 스마트 체인(BSC: Binance Smart Chain)은 하루 수수료 248만 달러(약 35조 3,152억 원), 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량 41억 4,000만 달러(약 5조 8,953억 원)를 기록하며 블록체인 네트워크 중 가장 활발한 활동을 기록했다.

토큰터미널(TokenTerminal) 자료에 따르면, BNB 체인의 월간 활성 지갑 수는 5,800만 개로 사상 최대치를 기록했다. 이는 솔라나(SOL)의 3,830만 개를 넘어섰다. 이러한 성장은 디파이(DeFi) 플랫폼 아스터(Aster)의 활발한 활동 덕분이며, 해당 플랫폼의 총 가치 잠금(TVL: Total Value Locked)은 500% 이상 급증하여 24억 달러(약 3조 4,176억 원)에 달한다. 디파이라마(DeFiLlama)의 데이터도 이를 뒷받침한다.

또한, BNB 체인은 최근 체인링크(Chainlink)와의 파트너십을 발표하며 미국 경제 데이터를 온체인에 반영하기 위한 협력을 시작했다. 체인링크의 데이터 표준을 활용하여, 신뢰성 있는 미국 정부 경제 데이터를 기반으로 한 차세대 블록체인 애플리케이션 개발을 지원할 계획이다.

BNB 가격 급등, 강한 거래 수요 동반

바이낸스 코인 가격이 1,300달러(약 185만 원)를 넘어선 오늘, 일일 거래량은 65% 급증하여 79억 3,000만 달러(약 11조 2,803억 원)를 기록했다. 이는 투자자들 사이의 강한 매수 심리를 반영한다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 바이낸스 코인의 선물 미결제약정(open interest)은 12.8% 증가하여 31억 1,000만 달러(약 4조 4,286억 원)를 넘어섰다. 24시간 기준 청산 규모는 2,000만 달러(약 284억 8,000만 원)에 달했다. 이 중 1,700만 달러(약 242억 800만 원)가 숏 포지션 청산으로 집계됐다.

암호화폐 애널리스트 자본 마크스(Javon Marks)는 바이낸스 코인의 강한 상승세를 지적하며, 가격이 1,520.8달러(약 216만 원)의 목표 구간을 향해 움직이고 있다고 분석했다.

바이낸스 코인이 현재 시장에서 가장 강한 상승세를 보이는 알트코인 중 하나로 자리 잡았다. 애널리스트들은 다음 알트코인 시즌에서도 주요 암호화폐가 될 가능성이 높은 것으로 전망했다. 다만 최근 일주일 동안 30% 이상 급등한 만큼, 투자자들은 새로운 매수 결정을 내리기 전에 신중하게 조사하고 판단할 필요가 있다.

