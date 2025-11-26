봉크 코인 전망 – BONK ETF 상장 이후 목표가는?

핵심 내용

봉크 코인은 24시간 동안 거래량이 두 배로 증가하면서 뚜렷한 반등 국면에 진입했다.

일간 차트에서는 하락 쐐기형 패턴이 형성되어 있으며, 이를 바탕으로 약 200% 상승 가능성이 거론되고 있다.

봉크 코인의 공급량은 100조 개에서 88조 개 수준으로 감소했다.

봉크(BONK) 코인 가격은 일일 기준 약 10% 급등하여 0.000009808달러(약 0.1441776원)까지 치솟으며, 해당 밈코인의 거래량도 두 배로 증가했다. 다만, 투자자들은 아직 봉크 코인이 매수하기에 적합한 밈코인인지에 대해 논의를 이어가고 있다. 봉크 코인은 여전히 사상 최고가인 0.00005916달러(약 0.0870052원)에 크게 못 미치는 수준에서 거래되고 있다.

현재 봉크 코인의 일간 차트에서는 큰 폭의 상승 신호로 해석되는 강한 상승 패턴(bullish pattern)이 형성되고 있다. 한편 상장지수펀드(ETF) 발행사인 비트코인 캐피털(Bitcoin Capital)은 오는 11월 27일 스위스 증권거래소(SIX Swiss Exchange)에 첫 봉크 상장지수상품(ETP)를 상장할 예정이다.

We’ve teamed up with @bonk_inu to bring you the first BONK ETP on the SIX Swiss Exchange. Fully regulated and available across Europe, it offers investors simple and secure access to BONK. Launching on 27 November 2025. pic.twitter.com/jyFzB0Ii2W — Bitcoin Capital (@Bitcapital_ch) November 20, 2025

봉크 코인 가격 분석: 하락 쐐기형 패턴, 200% 상승 신호

봉크 코인 가격은 명확한 하락 쐐기형 패턴 안에서 가격 변동성이 좁혀지는 흐름을 보이고 있다. 이러한 패턴은 통상적으로 추세 전환 전에 나타나는 것으로 알려져 있다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 약 38 수준이며, 전체적으로 매도세가 가격 흐름을 주도하고 있는 상황이다. 전날 봉크 코인 가격이 급등했음에도 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 크게 움직이지 않고, 비교적 평탄한 상태를 유지하고 있다.

봉크 코인 가격이 쐐기형 패턴의 꼭짓점에 근접하면서, 돌파 가능성이 상당히 높아지고 있다. 상단 추세선을 상향 돌파할 경우, 봉크 코인 가격은 0.00001100~0.00001300달러(약 0.01617~0.01911원) 구간까지 상승할 가능성이 있다. 또한 돌파 흐름이 이어질 경우, 두 번째 목표 구간은 0.00002000~0.00002200달러(약 0.0294~0.03234원)로 설정된다.

봉크 코인 가격이 0.00002200달러(약 0.03234원)까지 상승세를 유지할 경우, 이후 0.00002800~0.00003000달러(약 0.04116~0.0441원)까지 상승할 가능성이 있다. 이는 현재 가격 대비 200%가 넘는 상승폭이다.

봉크 코인의 실용성 확장: 단순한 밈코인을 넘어

블록웍스(Blockworks)의 분석에 따르면, 봉크 코인은 현재 보유자 수가 100만 명에 이르며, 솔라나(SOL) 블록체인 생태계 내 400개가 넘는 애플리케이션과 연동되어 있다. 해당 애플리케이션에는 디파이(DeFi) 플랫폼, 대체불가능토큰(NFT: Non-Fungible Token) 마켓플레이스, 결제 시스템, 게임 환경 등이 포함되어 있다.

8/ From community airdrop to multibillion-dollar ecosystem and now TradFi-listed asset, BONK is one of the few memecoins attempting to evolve into a durable economic engine. Its future hinges on keeping culture, burn mechanics, and innovation alive. — Blockworks Research (@blockworksres) November 24, 2025

또한 봉크봇(BonkBot)과 봉크펀(Bonk.fun)과 같은 애플리케이션에서 발생하는 수익은 지속적으로 토큰 바이백과 소각에 활용되고 있다. 블록웍스 리서치(Blockworks Research)에 따르면, 봉크 코인의 총 공급량은 100조 개에서 약 88조 개로 감소했다. 번마스(BURNmas)와 같은 소각 캠페인도 공급량 축소에 기여했다. 봉크봇은 누적 기준 8,700만 달러(약 1,278억 원) 이상의 수수료 수익을 수취한 것으로 나타났다.

한편 기관 투자자들은 봉크 코인이 밈코인이라는 이유만으로 투자를 미루고 있지 않다. 미국 델라웨어 주에 설정된 폐쇄형 투자신탁인 오스프리 봉크 트러스트(Osprey Bonk Trust)는 현재 약 2.3조 개의 봉크 코인을 보유하고 있다. 해당 신탁은 요건 충족 시 OTCQX 상장을 추진하고 있으며, 이 과정에서도 추가적으로 공급량을 축소하는 효과가 나타날 것으로 보인다.

동시에 오스프리와 렉스(REX) 등에서 출시하는 다양한 봉크 ETF가 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 검토 기간 이후 순차적으로 상장될 예정이다. 레버리지 상품도 비트코인 캐피털(Bitcoin Capital)의 11월 27일 출시와 함께 검토되고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.