봉크 코인 가격 전망: 장기 하락 추세 돌파… 100배 상승 가능성 있나?

핵심 내용

봉크 코인은 장기 하락 추세를 돌파하며 가격이 반등했고, 기술적 지표와 주요 가격 구간 모두 상승 가능성을 시사한다.

기관 참여 확대와 재무 전략 편입 등 긍정적인 수급 요인이 더해지며 중장기 기대감도 커지고 있다.

다만 100배 상승 가능성은 제한적이며, 신규 밈코인 맥시 도지 코인이 차세대 대안으로 주목받고 있다.

봉크(BONK) 코인 가격은 일봉 기준으로 하락 채널을 상향 돌파했다. 이는 2025년 중반에 가격이 정점을 찍고 조정 국면에 접어든 이후 처음으로 나타난 뚜렷한 추세 전환 신호다.

봉크 코인 기관 수요 호재, 상승 흐름에 힘을 더하다

한편, 캐나다 증시에 상장된 텐엑스 프로토콜스(TenX Protocols)는 솔라나(SOL) 블록체인 생태계로 사업을 확장하며 암호화폐 재무 전략의 일환으로 봉크 코인을 채택했다.

We acquired ~219,737,766,594.9 #BONK tokens with an average cost of approximately U$0.00001138 as part of our #Solana ecosystem participation. This reflects how we allocate capital across networks we actively operate in – focusing on assets tied to real on-chain activity and… pic.twitter.com/OuGkip7Cp7 — TenX (TSX-V : $TNX) (@TenXprotocols) January 7, 2026

텐엑스 프로토콜스는 상장 이후 3,000만 달러(약 437억 원)가 넘는 자금을 조달했다. 조달된 자금은 시장 거래와 장외거래(OTC: Over the Counter)를 통해 약 2,200억 개의 봉크 코인을 매수하는데 사용됐다. 평균 매입단가는 0.00001138달러(약 0.0166원) 수준이다.

봉크 코인 가격 분석: 핵심 지지선 및 주요 가격대

봉크 코인은 하락 채널 하단 인근에 형성된 수요 구간에서 반등을 했으며, 강한 상승 흐름을 보이고 있다. 단기적으로 조정을 받을 것으로 예상되는 구간은 이전 지지선이었던 0.0000070달러(약 0.0102원) 부근이다.

해당 가격대를 유지하지 못할 경우 더 큰 폭의 조정을 받을 가능성이 있다. 다만 현재 추세에 따르면, 조정을 받기보다는 추가적으로 가격이 상승할 가능성이 더 높아 보인다.

반면, 첫 번째로 암호화폐 시장 투자자들이 주목하는 가격대는 0.000020달러(약 0.0292원) 부근이다. 해당 구간을 명확하게 돌파할 경우, 봉크 코인 가격은 0.000040달러(약 0.0584원) 인근에 표시된 상단 저항 영역까지 계속 상승할 여지가 있다.

차트상 모멘텀 지표 역시 이러한 상승세를 뒷받침하고 있다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 상승 추세를 유지하고 있다. 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표 역시 과열 신호가 아닌 새로운 확장 국면을 암시하고 있다.

밈코인 맥시 도지(MAXI) 코인, 암호화폐 트레이더들이 주목

신규 프로젝트인 맥시 도지(MAXI) 코인은 트레이더들이 매매 전략과 시그널, 초기 투자 기회를 공유하는 커뮤니티를 형성하고 있다. 해당 프로젝트는 도지 캐릭터 테마를 기반으로 하며, 활발한 트레이딩 문화에 초점을 맞추고 있다.

단순한 밈 문화를 넘어 실질적인 투자 기회를 탐색하는 투자자들을 위한 커뮤니티다. 적극적인 거래 활동과 신속한 판단을 중시하는 문화를 지향한다.

봉크 코인 가격은 이미 40% 이상 상승했다. 반면, 맥시 도지 코인은 이제 막 초기 단계에 접어들며 새로운 성장 종목을 탐색하는 트레이더들 사이에서 주목을 받고 있다.

맥시 도지 프로젝트는 복잡한 기술 설명보다는 트레이더들이 실제로 관심을 가지는 수익률, 긴장감, 그리고 커뮤니티 분위기에 집중하고 있다.

그렇다고 맥시 도지 코인에 실질적인 요소가 없는 것은 아니다.

맥시 도지 코인은 이미 사전 판매를 통해 440만 달러(약 64억 원) 넘게 모금했다. 맥시 도지 코인 보유자는 전용 이벤트에 참여하고, 보상을 획득하며, 최대 70% 수준의 연간 스테이킹 보상률을 받을 수 있다.

맥시 도지 프로젝트는 트레이더 중심의 커뮤니티와 실질적인 상승 잠재력을 갖춘 코인을 찾는 투자자들이 주목할 프로젝트다.

맥시 도지 코인을 구매하고 싶다면 공식 사전 판매 웹사이트에 접속하면 된다. 이후, 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

지갑에 보유하고 있는 암호화폐를 사용하거나 은행 카드를 이용하여 간편하게 맥시 도지 코인을 구매할 수 있다.

더보기: 2026년 봉크 코인 전망은?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.