BTCS, 3분기 매출 6,559만 달러 기록… 이더리움 기반 기업 성장세 두드러져

핵심 내용

회사는 전략 방향을 바꾼 지 불과 9개월 만에 2024년 연간 매출의 2.3배를 뛰어넘는 실적을 올렸다.

이더리움 기반 배당·로열티 프로그램은 짧은 기간 안에 공매도 잔량을 556만 주에서 100만 주 이하로 크게 축소하는 효과를 냈다.

현재 ETH 가격은 3,183달러 부근에서 횡보하고 있으며, 기술 지표들은 3,000달러 지지선까지 추가 조정 가능성이 열려 있음을 보여준다.

BTCS는 2025년 3분기 실적을 통해 회사가 중요한 전환점에 들어섰음을 시장에 분명히 알렸다. 분기 매출은 494만 달러로, 전년 대비 568%, 직전 분기 대비 78% 증가하며 역대 가장 강한 실적을 기록했다.

이번 개선은 공격적으로 추진해온 이더리움(Ethereum) 중심 전략이 재무 구조에 직접적인 효과를 내기 시작했기 때문으로 풀이된다. ETH 가격 상승까지 맞물리며 미실현 이익은 7,372만 달러, 순이익은 6,559만 달러로 크게 뛰었다.

회사의 이더리움 보유량은 현재 70,322개로 늘어났고, 9월 30일 기준 약 2억 9,158만 달러 규모에 해당한다. 이제 BTCS는 미국 내에서도 손꼽히는 ETH 보유 상장사로 자리 잡았다.

찰스 앨런(Charles Allen) CEO는 이번 분기를 “회사 전략이 본격적으로 효과를 내기 시작한 시점”이라고 평가했다. 그는 2억 달러 이상 자금을 조달하고 자사주 매입 프로그램을 가동한 점, 그리고 주당 ETH 보유량이 꾸준히 증가하고 있다는 점을 주요 성과로 꼽았다.

“주당 ETH가 늘고 있다는 사실만으로도 우리의 자본 효율 전략과 통합 운영 체계가 제대로 작동하고 있다는 것을 확인할 수 있다” – 찰스 앨런 CEO

자본 효율성 강화로 주주 이익 확대

회사의 9개월 누적 매출은 940만 달러로 전년 대비 437% 증가했으며, 이미 2024년 전체 매출의 2.3배를 넘어섰다.

BTCS는 투자자 가치를 높이기 위한 자본시장 전략도 적극적으로 펼쳤다. 업계 최초로 이더리움 기반 배당 및 로열티 프로그램을 도입해 공매도 잔량을 두 달 만에 556만 주에서 100만 주 이하로 빠르게 축소한 것이 대표적이다.

여기에 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램까지 더해지면서, BTCS는 평균 발행가보다 약 15% 낮은 구간에서 자사주를 꾸준히 매입해 주가에 추가적인 방어력을 제공했다.

이더리움, 상승 재개할까? 3,400달러 회복 가능성과 기술적 리스크 분석

이더리움은 현재 약 3,192달러에서 움직이고 있으며, 3거래일 연속 약세가 이어질 가능성이 커지고 있다. 12시간 차트를 보면 10월 말 고점 이후 이어진 하락 흐름 속에서 가격이 하단 볼린저 밴드(3,146달러)에 닿으며 하락 폭을 줄이려는 모습이 나타난다.

중단 볼린저 밴드는 3,409달러에 자리하고 있다. 단기적으로 가장 먼저 넘어야 할 저항선이다. 이더리움이 다시 상승 흐름을 재개하려면 이 가격대를 확실하게 회복해야만 상단 밴드(약 3,671달러) 쪽으로 길이 열린다. 이 구간은 10월 동안 여러 차례 상승을 가로막았던 강한 저항대이기도 하다. 반대로 이 선을 회복하지 못하면 현 구조는 아직 반등보다는 조정 쪽에 가깝다.

모멘텀도 부담을 받고 있다. RSI는 36.51로 약세권에 머물고 있고, 시그널 라인(42.36) 역시 하락 흐름을 유지 중이다. 아직 과매도 구간까지는 내려오지 않았기 때문에 매도세가 우위에 있다. RSI가 30 아래로 빠진다면 되돌림 강도가 더 뚜렷해질 수 있지만, 지금은 여전히 방향성을 찾는 구간으로, 추세 반전이라고 판단하기는 이르다.

만약 가격이 3,146달러 아래에서 확실히 안착해버리면 3,000달러 초반대까지 추가 조정 가능성이 생긴다. 이 가격대는 11월 초 반등이 시작된 지점이기도 하다.

결국 관건은 3,409달러 회복 여부다. 이 구간을 다시 잡아내면 단기 매수 심리가 살아나고, 이번 조정이 마무리 단계에 접어들었다는 신호가 될 수 있다. 반대로 이를 넘지 못한 채 약세가 이어진다면 이더리움은 2,900달러대까지 후퇴할 위험을 안게 된다.

더보기 – 이더리움(ETH) 전망 2025~2030: ETF, 기술 업그레이드, 기관 유입이 만드는 다음 상승 사이클