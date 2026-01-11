카르다노(ADA), 수개월 만에 강세 신호 포착… 가격 반전 가능성은?

가상자산 시장의 대표적인 메이저 알트코인인 카르다노(ADA)가 최근 수개월 만에 가장 강렬한 기술적 신호를 발산하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다.

이번 주 카르다노 선물 시장은 그야말로 폭발적인 활성도를 기록했는데, 이는 ADA 가격이 여전히 깊은 조정 구역에 머물고 있는 상황에서 나타난 현상이라 더욱 이례적이다.

조정 장세 뚫고 솟구친 선물 거래량, 카르다노 반격 시작되나

온체인 데이터 분석 플랫폼 코인글래스(Coinglass)에 따르면, 최근 한 달간 카르다노 가격이 약 17% 하락했음에도 불구하고 비트맥스(BitMEX) 거래소에서의 선물 거래량은 무려 16,400% 이상 급증하며 4,415만 달러(한화 약 610억 원)를 돌파했다. 이러한 파생상품 시장의 열기는 조만간 닥쳐올 거대한 가격 변동성을 예고하는 전조 증상으로 해석된다.

현재 카르다노는 0.30달러에서 0.35달러 사이의 핵심 지지 구역을 성공적으로 수비해낸 뒤 0.39달러 부근에서 거래되고 있다. 이는 역대 최고가(ATH)인 3.10달러 대비 여전히 87%나 하락한 수치이지만, 가격 움직임은 매우 촘촘한 응축 과정을 거치고 있다.

특히 시장 참여자들은 그레이스케일(Grayscale)이 제출하여 현재 미 증권거래위원회(SEC)가 검토 중인 카르다노 현물 ETF의 공식 승인 소식을 간절히 기다리며 관망세를 유지하고 있다.

Grayscale's spot Cardano $ADA ETF hasn't been approved by the SEC yet. 🇺🇸 The application is still under review, with a decision now expected in early 2026. Fingers crossed we see an approval in the coming weeks! pic.twitter.com/h9c1gVWqfN — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) January 7, 2026

기술적 지표가 가리키는 상방 돌파 가능성

이번 주 카르다노는 일봉 차트상에서 관측되는 하락 추세선 아래에서의 강력한 거부 반응 이후 소폭 반등을 보여주었다.

가격은 현재 하락 삼각형 패턴 속에서 점점 좁아지는 박스권에서 움직이고 있으며, 변동성 또한 과거 수요가 많았던 구간에서 수축하고 있다.

보조 지표들 역시 긍정적인 변화를 암시하고 있다. MACD(이동 평균 수렴 확산 지수) 지표는 여전히 옅은 녹색 등불을 켜고 있으며, RSI(상대 강도 지수)는 중립 수치인 50을 기록하며 강세론자들이 시장 주도권을 탈환하기 위해 고군분투하고 있음을 보여준다.

다만, 완전한 추세 반전을 확인하기 위해서는 눈앞의 저항선을 먼저 확실히 뚫어내야 한다.

강세 시나리오가 현실화될 경우, 첫 번째 관문인 0.70달러 저항선을 넘어서야 한다. 일봉 기준으로 이 구간 위에서 종가를 형성한다면 1.30달러에서 1.35달러 영역까지 가는 길이 열리게 된다.

만약 상승 모멘텀이 이 구역마저 넘어선다면 차트상 장기적인 목표가인 2달러 선까지 랠리가 연장될 가능성도 배제할 수 없다.

반대로 0.30달러 지지선이 무너질 경우 대규모 추가 조정이 예상되며, 이 경우 0.27~0.28달러 수준의 저점을 재방문할 확률이 높다.

비트코인 생태계의 혁신, 신규 프리세일 ‘비트코인 하이퍼’ 주목

카르다노의 가격 회복에 대한 기대감이 고조되는 가운데, 비트코인 생태계에 솔라나의 초고속 기술을 접목하려는 야심 찬 신규 프로젝트 비트코인 하이퍼($HYPER)가 연일 화제를 모으고 있다.

비트코인 하이퍼는 비트코인을 실생활에서 더욱 빠르고 저렴하게, 그리고 기능적으로 사용할 수 있게 만들겠다는 비전을 바탕으로 무서운 속도로 성장 중이다.

$HYPER는 비트코인 네트워크와 솔라나의 고성능 기술을 연결함으로써, 그동안 비트코인의 고질적인 약점으로 지적받아온 느린 속도, 높은 수수료, 그리고 제한적인 애플리케이션 지원 문제를 해결하려 한다.

이를 통해 비트코인 위에서도 디파이(DeFi), NFT, 밈 코인 등 다양한 활동이 가능해질 전망이다.

이러한 혁신성에 힘입어 비트코인 하이퍼는 현재 진행 중인 프리세일에서 이미 3,000만 달러(한화 약 415억 원)라는 거액을 모집했다.

프리세일 토큰 할당량은 한정되어 있지만, 초기 구매자들에게는 스테이킹 보상 등 다양한 혜택이 주어질 예정이다.

거래소 상장 전 선점을 원하는 투자자들은 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트를 방문하여 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 지갑을 연결하면 간편하게 프로젝트에 참여할 수 있다. 이후, 보유한 암호화폐나 카드를 이용해 몇 초 안에 거래를 완료할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.