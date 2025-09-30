코인베이스, 블랙록 2억5천만 달러 투자로 주가 6% 상승

핵심 내용

블랙록은 9월 29일 코인베이스 프라임에 약 5만개의 이더리움과 340개의 비트코인을 예치했으며, 이는 총 2억 4,400만 달러 규모다.

블랙록은 9월 29일 기준으로 현물 ETF를 통해 860억 달러의 비트코인과 160억 달러 규모의 이더리움을 보유하고 있다.

코인베이스 주가의 흐름은 기관 투자자들의 암호화폐 시장에 대한 투자 심리를 가늠하는 지표로 활용되고 있다.

코인베이스(Coinbase) 주가가 9월 29일 월요일에 6% 반등하며 긍정적인 흐름으로 한 주를 시작했다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 결정 이후 이어져왔던 약세 흐름 속에서 나타난 움직임이다.

암호화폐 거래소 대기업인 코인베이스의 주가는 장중 한때 334.38달러(약 46만 8,486원)까지 상승한 뒤 333.99달러(약 46만 7,949원)에 종가를 마감했다. 이는 6.85%의 상승률을 기록한 것으로, 회사의 시가총액은 858억 달러(약 120조 1,958억 원)까지 상승했다. 시장 애널리스트들은 코인베이스 주가의 움직임을 기관 투자자들의 디지털 자산 투자 수요를 가늠하는 지표로 자주 활용하고 있다.

블랙록의 대규모 예치, 코인베이스의 커스터디 서비스에 대한 신뢰 재확인

온체인 분석 플랫폼 룩온체인(Loockonchain)은 월요일에 블랙록(BlackRock)과 연결된 지갑에서 대규모의 거래가 발생했다고 보고했다.

룩온체인에 따르면 블랙록은 2억 617만 달러(약 2,888억 원)에 상응하는 49,607.8개의 이더리움(ETH) 코인과 3,818만 달러(약 534억 원)에 상응하는 340.5개의 비트코인(BTC)을 코인베이스 프라임에 입금했다. 블랙록은 9월 초에도 유사한 거래를 진행했으며, 당시에는 이더리움 4,538개를 입금하고 비트코인 293.6개를 출금했었다. 이러한 거래 내역은 블랙록이 정기적으로 포트폴리오를 조정하고 있을 가능성을 시사한다.

파사이드UK(FarsideUK) 데이터에 따르면, 블랙록은 9월 29일 기준으로 현물 상장지수펀드(ETF)를 통해 약 860억 달러(약 120조 586억 원)에 상응하는 60,818개의 비트코인과 160억 달러(약 22조 4,160억 원)에 상응하는 13,158개의 이더리움을 보유하고 있다.

미국 뱅코프(Bancorp)와 스테이트 스트리트(State Street)와 같은 신규 시장 참여자들이 수탁형 서비스의 시장 점유율 확대를 노리고 있다. 하지만 블랙록의 이번 거래는 코인베이스 프라임 인프라에 대한 신뢰를 보여준다.

베스트 월렛 토큰 사전 판매, 1,610만 달러 넘게 모금하며 수요 증가

블랙록의 대규모 예치에 힘입어 코인베이스 주가는 반등했다. 해당 소식과 함께 초기 단계 프로젝트인 베스트 월렛 토큰(BEST)에도 투자자들이 관심을 나타내고 있다.

베스트 월렛(Best Wallet)은 기관급 보안이 적용된 멀티체인 지갑 솔루션으로, 110억 달러(약 15조 4,110억 원) 규모의 비수탁형 암호화폐 지갑 시장에 변화를 일으키고 있다.

현재 베스트 월렛 토큰은 사전 판매를 통해 1,610만 달러(약 225억 5,610만 원) 넘게 모금했다. 사전 판매 가격은 0.025715달러(약 36원)로, 12시간 뒤에 가격이 인상될 예정이다. 공식 웹사이트를 통해 사전 판매에 참여할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.