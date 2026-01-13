21셰어즈 도지코인 ETF 이번 주 출시…DOGE 가격 소폭 상승

핵심 내용

21셰어즈의 현물 도지코인 ETF가 미국 규제 당국의 최종 승인을 받으면서 도지코인은 또 하나의 규제된 투자 수단을 확보하게 됐다.

이번 ETF는 기존 그레이스케일과 비트와이즈 상품에 이어 세 번째로 출시된 현물 도지코인 ETF로, 밈코인 자산에 대한 제도권 편입 흐름을 보여준다.

다만 가격 반응은 제한적인 모습으로, ETF 승인 소식이 이미 일부 선반영됐다는 해석도 제시되고 있다.

도지코인(DOGE) 가격이 소폭 상승했다. 이는 자산운용사 21셰어즈(21Shares)가 출시하는 신규 현물 도지코인 ETF가 미국 규제 당국의 최종 절차를 통과했다. 이르면 이번 주 거래를 시작할 예정이라는 소식도 전해졌다. 이번 상품 출시는 최근 잇따른 도지코인 ETF 출시에 이어, 투자자들에게 또 하나의 규제된 투자 수단을 제공한다.

21셰어즈 도지코인 ETF, 미 규제 당국 최종 승인

자산운용사 21셰어즈의 도지코인 ETF가 미국 규제 당국의 최종 승인을 받으면서, 도지코인 가격도 소폭 반응했다. 21셰어즈는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 최종 투자설명서(prospectus)를 제출했으며, 해당 상품은 티커 TDOG로 거래를 시작할 수 있게 됐다.

이번 승인으로 21셰어즈의 상품은 미국에서 거래되는 세 번째 현물 도지코인 ETF가 된다. 앞서 그레이스케일과 비트와이즈가 출시한 유사 상품들이 2025년 11월 시장에 상장된 바 있다.

해당 ETF는 CF 도지코인 달러 미국 결제 가격 지수(CF Dogecoin Dollar US Settlement Price Index)를 기준으로 도지코인의 현물 가격을 추종하도록 설계됐다. 앞서 코인스피커 보도에 따르면, 21셰어즈는 운용보수로 연 0.50%를 책정했으며, 이는 매일 산정돼 주 단위로 DOGE로 지급된다. 이번 제출 서류에는 별도의 수수료 면제 조항은 포함되지 않았다.

운영 구조도 함께 공개됐다. 뉴욕멜론은행(BNY Mellon)은 관리기관, 현금 수탁기관, 이전대행사 역할을 맡는다. 디지털 자산 수탁은 코인베이스 커스터디 트러스트(Coinbase Custody Trust), 앵커리지 디지털 뱅크(Anchorage Digital Bank), 비트고(BitGo)가 담당한다.

이 같은 세부 정보 공개는 도지코인을 직접 보유하지 않고도 규제된 상품을 통해 투자하려는 투자자들에게 명확성을 제공한다는 평가다. 시장에서는 이러한 구조적 투명성이 향후 도지코인 관련 파생 상품이나 추가 ETF 출시로 이어질 가능성도 열어두고 있다는 평가가 나온다.

도지코인 가격, 엇갈린 시장 지표 속 보합세 유지

이번 발표 이후 도지코인 가격은 0.14 달러 안팎에서 비교적 안정적인 흐름을 보였다. 장 초반 DOGE는 0.135~0.142 달러 범위에서 움직였으며, 기사 작성 시점 기준 0.1368달러에 거래돼 24시간 대비 약 2.2% 상승했다. 다만 가격 상승 폭이 제한적인 점은 ETF 승인 소식이 이미 일정 부분 시장에 선반영됐을 가능성을 시사한다는 해석도 나온다.

거래량은 눈에 띄게 증가했다. 최근 24시간 기준 거래량은 152.09% 급증한 12억 2000만 달러를 기록하며, 단순한 가격 반등을 넘어 시장 참여가 확대되고 있음을 보여줬다.

다만 세부 지표들은 엇갈린 신호를 나타냈다. 선물 시장 미결제약정(Open Interest)은 바이낸스와 OKX에서는 소폭 증가한 반면, 바이비트와 게이트(Gate)에서는 감소했다.

기술적 측면에서 DOGE는 0.138 달러 부근의 50일 이동평균선 위를 유지하고 있으며, 상대강도지수(RSI)는 중립 구간에 머물러 있다.

현재로서는 도지코인 가격이 ETF 거래 개시를 앞두고 관망 속 안정적인 수요를 유지하는 모습이다. 시장 참여자들은 실제 ETF 거래 개시 이후 초기 자금 유입 규모와 거래량 추이를 통해, 도지코인에 대한 중기 투자 수요가 어느 정도 형성될지를 가늠할 것으로 보인다. 한편 관련 소식으로 한국 정부는 경제 성장 전략의 일환으로 2026년 현물 가상 자산 ETF 출시 계획을 공식화한 바 있다.\

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.