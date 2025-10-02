월드리버티파이낸셜(WLFI), 앱토스 블록체인에 USD1 스테이블 코인 출시

핵심 내용

도널드 트럼프 주니어(Donald Trump Jr.)가 공동 설립한 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)이 앱토스(Aptos) 네트워크에서 스테이블코인 USD1을 출시할 예정이다.

이번 통합은 네트워크 내 주요 지갑, 거래소, 디파이(DeFi) 프로토콜들의 지원을 받을 전망이다.

앱토스는 속도와 저렴한 수수료를 이번 파트너십의 핵심 요인으로 강조하며, 10억 달러(약 1조 4,024억 원) 규모의 스테이블코인 생태계를 확장하고 있다.

도널드 트럼프 주니어(Donald Trump Jr.)가 공동 설립한 암호화폐 프로젝트 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)이 스테이블코인 USD1을 앱토스(Aptos) 블록체인에 출시하며 활동 영역을 넓히고 있다. 이번 행보는 주목받는 해당 프로젝트뿐만 아니라 신규 자산 유치에 박차를 가하고 있는 앱토스 네트워크에도 중요한 전환점으로 평가된다.

앱토스 재단(Aptos Foundation)은 10월 1일 공식 발표를 통해 이번 통합 사실을 확인했다. 발표에 따르면 USD1은 무브(Move) 언어 기반으로 통합된 첫 스테이블코인으로, 앱토스 네트워크를 구동하는 프로그래밍 언어와 직접 연결된다. 양측은 이번 파트너십을 통해 업계에서 가장 빠르고 효율적인 인프라 중 하나로 꼽히는 앱토스 생태계를 적극 활용할 계획이다.

HUGE: @DonaldJTrumpJr & @ZachWitkoff announce LIVE that @worldlibertyfi's USD1 is coming to Aptos 🦅 Aptos is USD1's first Move-based integration. The list grows of those choosing the fastest, cheapest, & most efficient rails in the world. Welcome to the United States of Aptos. pic.twitter.com/SiV8VcCDxQ — Aptos (@Aptos) October 1, 2025

USD1 스테이블코인은 미국 국채, 달러 및 기타 현금성 자산으로 담보된다고 로이터(Reuters)가 최근 보도했다. 이번 프로젝트는 디지털 자산과 전통 금융을 연결하려는 월드 리버티 파이낸셜의 장기 전략의 일환으로, 오는 2026년 초에는 직불카드 출시 계획도 포함돼 있다.

USD1, 앱토스 생태계 전방위 지원 확보

USD1은 10월 6일 월요일 출시가 예정돼 있으며, 출시와 동시에 앱토스 생태계 내 다양한 애플리케이션에서 즉각적인 지원을 받을 것으로 예상된다. 이미 여러 주요 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜이 첫날부터 USD1을 통합하겠다고 약속했다. 여기에는 에셜론 마켓(Echelon Market), 하이페리온(Hyperion), 탈라 랩스(Thala Labs), 파노라 익스체인지(Panora Exchange) 가 포함된다.

개인 및 기관 투자자 모두의 폭넓은 접근성을 보장하기 위해, USD1은 다수의 지갑과 거래소에서도 지원될 예정이다. 주목할 만한 플랫폼으로는 페트라 월렛(Petra Wallet), 백팩(Backpack), OKX, 비트겟 월렛(Bitget Wallet), 게이트아이오(Gate.io)가 포함된다. 이러한 광범위한 지원은 출시와 동시에 네트워크 전반에서 원활한 온보딩과 사용을 가능하게 하기 위해 설계됐다.

메타(Meta)의 중단된 리브라(Libra) 프로젝트에서 출발한 앱토스 네트워크는 금융 분야에서 꾸준히 입지를 넓혀왔다. 현재 네트워크에는 7억 2,000만 달러(약 1조 97억 2,800만 원) 이상의 실물자산(RWA)과 10억 달러(약 1조 4,024억 원)가 넘는 스테이블코인이 포함돼 있으며, 여기에는 USDC, USDT, 페이팔의 PYUSD와 같은 주요 스테이블코인도 있다. 또한 앱토스는 지연 시간이 짧아 1초 미만의 거래 처리가 가능하고, 평균 수수료는 약 0.00055달러(약 0.77원)에 불과하다.

월드 리버티 파이낸셜은 트럼프 일가와의 연관성뿐만 아니라 자체 토큰 WLFI의 변동성 높은 출시로도 큰 주목을 받았다. 프로젝트는 출시 직후 일론 머스크(Elon Musk)가 제기한 사기 의혹 논란에 휘말리며 가격이 급격히 변동하는 상황을 겪기도 했다.

그러나 초기 혼란에도 불구하고 WLFI는 이후 로빈후드(Robinhood)에 상장됐으며, 프로젝트는 공급 관리를 위해 여러 차례 WLFI 토큰 소각 이벤트를 진행했다. USD1 스테이블코인의 신규 블록체인 확장은 경쟁이 치열한 디지털 자산 시장에서 정당성과 더 폭넓은 채택을 모색하는 지속적인 행보로 풀이된다.

더보기: 2025년~2030년 월드 리버티 파이낸셜(WLFI) 가격 전망은?