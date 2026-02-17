이더리움이 지난 2월의 매서운 하락세를 뒤로하고 점차 안정을 찾는 모양새다. 최근 가격 분석 지표에 따르면 현재 ETH는 1,970달러 부근에서 이른바 ‘아담과 이브(Adam and Eve)’ 바닥 패턴을 형성하며 본격적인 추세 전환을 꾀하고 있다. 단기적인 하방 압력은 여전하지만, 특정 저항선을 성공적으로 탈환할 경우 2,500달러를 목표로 하는 구제 랠리가 이어질 가능성이 크다.

현재 ETH는 핵심 지지 구역 바로 위에서 아슬아슬하게 거래되고 있으며 잠재적 반등을 위해서는 이 구간을 사수하는 것이 무엇보다 중요하다. 다만 2월 전체 수익률이 여전히 마이너스권에 머물고 있다는 점은 투자자들이 유의해야 할 대목이다.

아담과 이브 패턴: ETH/USD 기술적 셋업의 이해

현재 시장 구조의 중심에 놓인 ‘아담과 이브’ 형성은 급격한 V자형 반등(아담) 이후 완만하고 둥근 형태의 바닥(이브)이 뒤따르는 이중 바닥 패턴을 의미한다. 이는 통상적으로 하락세의 매도 물량이 소화되고 점진적인 매집 국면으로 전환되고 있음을 시사한다. 실제로 이더리움 가격은 2월 한 달간 약 20% 하락했으나 온체인 데이터는 가격 흐름과 실제 투자자들의 행동 사이에 흥미로운 괴리가 있음을 보여준다.

데이터에 따르면 2월 중 매집 주소에 250만 ETH 이상이 추가로 유입되었으며, 이들 지갑의 총 보유량은 2,670만 개에 달한다. 이러한 공격적인 매수 행태는 이른바 ‘스마트 머니’가 시장의 투매 물량을 흡수하던 과거 사례와 일치한다. 가격은 억눌려 있으나 장기 보유자들이 저점 매수에 나서고 있다는 점은 강세론적 시나리오에 힘을 실어주는 근거가 된다.

다만, 이 패턴이 유효하려면 국지적 저점인 1,909달러를 반드시 지켜내야 한다. 분석가들은 만약 1,970달러 지지선이 무너질 경우 공들여 쌓은 기술적 패턴이 무효화되면서 2025~2026년 사이클 전반의 하락 지속세가 다시 시장을 장악할 수 있다고 경고했다.

이더리움 가격 분석: 주목해야 할 핵심 구간

본격적인 랠리가 현실화되기 위해서는 당면한 저항 수준을 넘어서는 것이 급선무다. 현재 ETH는 1,970~2,000달러 범위 내에서 뚜렷한 모멘텀 없이 횡보 중이다. 아래로는 1,850~1,900달러 구간이 주요 지지선 역할을 하고 있으며, 위로는 2,100~2,200달러 구간이 강한 저항대로 형성되어 있다. 만약 하단 지지선이 뚫린다면 가격은 1,500달러 선까지 추가 하락할 위험이 상존한다.

파생상품 데이터를 살펴보면 2,200달러 인근에 상당한 규모의 단기 청산 물량이 몰려 있다. 이 가격대를 결정적으로 돌파할 경우 숏 스퀴즈가 발생하며 단숨에 목표가인 2,500달러까지 가격을 끌어올릴 수 있다. 또한 미결제약정(OI)이 230억 달러 수준으로 크게 낮아지며 레버리지 비율이 재설정되었는데, 이는 연쇄적인 롱 청산 리스크를 줄여주는 긍정적인 요인이 된다.

그럼에도 불구하고 하방 리스크는 여전히 존재한다. 최근 보고에 따르면 한 거대 이더리움 고래가 5억 4,300만 달러 상당의 ETH를 매도하며 공급 압박을 가하고 있어 강세 전망을 위협하고 있다.

여기에 비탈릭 부테린이 레이어 2 확장성을 강조하는 등 생태계 내부의 구조적 논의가 계속되면서, 투자자들은 이더리움의 장기적 가치와 당장의 가격 성과 사이에서 고민을 거듭하고 있다. 결과적으로 거래량 증가와 함께 2,200달러 선을 탈환하는 것이 이번 추세 전환의 명확한 신호탄이 될 것으로 보인다.

