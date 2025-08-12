이더리움 가격, 연중 최고가 경신… ETH 선물시장 가격차 메우기 앞두고 ‘상승 지속’ 시험대

핵심 내용

온체인 데이터에 따르면, 일부 초기 투자자들 포함해 이더리움 매도세가 증가했으며, 특히 한 ICO 참가자가 약 991만 달러 규모의 ETH를 매도한 것으로 나타났다.

글래스노드는 단기 보유자들의 이익 실현 규모가 2024년 12월보다 높은 수준이라고 분석했다.

유명 애널리스트 마이클 반 데 포프는 비트코인이 조정을 받을 경우 ETH 가격이 단기적으로 3,700~3,800달러까지 조정될 가능성이 있다고 언급했다.

이더리움 가격이 강한 매수세를 바탕으로 2025년 들어 새로운 연중 최고가를 기록했다. 기사 작성 시점 이더리움 가격은 4,485달러 선에 거래되고 있으며, 이는 지난 한 주 동안 25.47% 상승한 결과다.

특히 7월 한 달 동안만 60% 이상 급등한 데 이어, 최근 일주일 사이에 추가로 25% 이상 상승한 것이다. 이러한 급등 흐름 속에서 시카고상품거래소(CME) 선물 차트상 새로운 ‘CME 갭’이 형성되면서, 향후 단기 조정 가능성이 제기되고 있다.

CME 갭이란 선물 시장이 주말이나 공휴일에 휴장하는 동안 현물 가격이 움직여 선물 차트에 빈 구간이 생기는 현상을 말한다. 투자자들은 이 갭이 종종 메워진다고 보고, 해당 가격 구간을 단기 조정의 목표로 삼는다.

CME 갭, 이더리움 가격 상승세에 제동 변수 될까?

암호화폐 분석가 렉트 캐피털(Rekt Captial)은 이더리움 일간 차트에 4,092~4,261달러 구간의 새로운 주간 CME 갭이 형성됐다고 지적했다. 갭을 완전히 메우기 위해서는 최대 4,092달러까지 조정이 진행될 수 있다.

이후 갭이 메워지면, 다시 상승세로 전환할 가능성도 있다. 그러나 마이클 반 데 포프(Michael van de Poppe)는 단기적으로 이더리움 랠리가 잠시 숨 고르기에 들어갈 수 있다고 분석하며, 비트코인이 조정을 받을 경우 ETH가 3,700달러 ~3,800달러까지 밀릴 가능성을 언급했다.

Extremely bullish period for the markets, where $ETH is close to a new ATH. However, it's stalling above this important high. If Bitcoin makes a correction, then I'll assume we'll see $ETH at areas around $3,700-3,800 as a prime first area to start accumulating again. pic.twitter.com/8Vod6CRhWZ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 11, 2025

이더리움 매도세 확대… ICO 고래도 움직였다

이더리움 가격이 4,480달러를 돌파하자, 차익 실현 움직임도 뚜렷하게 나타나고 있다. 온체인 데이터에 따르면, 이더리움 초기 ICO에 참여해 2만 ETH를 약 6,200달러에 매수했던 대규모 투자자가 최근 2,300ETH를 추가 매도했다. 해당 물량은 약 991만 달러에 달한다.

이 투자자는 여전히 1,623ETH를 보유하고 있으며, 이는 약 699만 달러 규모다.

블록체인 분석업체 글래스노드(Glassnode)에 따르면, 7월 이더리움의 7일 평균 일일 이익 실현액은 7억 7천 1백만 달러로, 2024년 12월의 수치를 넘어섰다.

특히, 장기 보유자의 이익 실현 규모는 2024년 12월과 비슷한 수준이지만, 단기 투자자들의 차익 실현 규모가 크게 늘어나며 이번 상승세에 기여한 것으로 분석된다.

$ETH profit realization (7D SMA) peaked at $771M/day in July, above Dec ‘24 levels, and is now ramping up again at $553M/day. Profits from long-term holders match Dec ‘24 levels, but short-term investors are realizing far more gains, driving the current wave. pic.twitter.com/fsoBOrUTyF — glassnode (@glassnode) August 11, 2025

비트코인 지지자로 알려진 샘슨 모우(Samson Mow)는 “이더리움 투자자들이 비트코인을 ETH로 교환해 가격을 끌어올린 뒤, 고점에서 ETH를 매도해 다시 비트코인으로 자금을 옮기고 있다”고 주장했다. 그는 이 과정에서 “ETH 트레저리 기업”이라는 서사가 활용되고 있지만, “장기적으로 ETH를 원하지 않는 점을 유의해야 한다”고 경고했다.

한편, 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin) 역시 지난주 ETH 트레저리 기업들이 더 많은 코인을 확보하기 위해 과도한 레버리지를 사용하는 것은 위험하다고 지적했다. 이는 가격 상승기에도 무리한 확장 전략이 향후 시장 불안 요인으로 작용할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

지금 구매하기 좋은 저평가 코인 추천 — 2025년 눈여겨봐야 할 유망 코인 목록