미국 첫 ‘비트코인 담보 지방채’ 승인… 뉴햄프셔, 1억 달러 규모 발행

비트고가 이번 비트코인 담보 지방채의 비트코인 수탁 기관으로 지정되었으며, 주(州) 정부는 상환 위험을 부담하지 않는다.

웨이브 디지털 에셋은 전통적인 지방채 규정을 적용해 이번 채권을 구조화했으며, 채무자에게 약 160% 수준의 비트코인 초과담보를 요구한다.

주 정부 관계자들은 이 모델이 향후 디지털 자산을 담보로 하는 새로운 형태의 부채 시장을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

미국 뉴햄프셔주가 비트코인을 담보로 한 1억 달러 규모의 지방채 발행을 공식 승인했다. 이는 미국 주 정부 차원에서 발행되는 첫 번째 ‘비트코인 담보 채권’으로, 주 내 기업들은 민간 수탁 기관이 보관하는 초과담보 비트코인을 기반으로 자금을 대출 받을 수 있게 된다.

뉴햄프셔주의 규제 기관인 비즈니스 파이낸스 당국(Business Fianace Authority, BFA)은 11월 17일 해당 계획을 최종 승인했다. 특히 이번 결정은 비트코인 가격이 사상 최고치 대비 약 25% 하락된 시점에 발표되었다는 점에서 의미가 크다. 이는 변동성 속에서도 비트코인 기반 금융 상품이 제도권 금융으로 확산되고 있음을 상징하는 사례로 평가된다.

BFA는 주 정부 기관이지만, 이번 비트코인 담보 채권은 뉴햄프셔주나 납세자 자금이 보증하는 상품이 아니다. 즉, 정부는 채권의 상환 위험을 부담하지 않고, 승인 및 감독 역할만 수행하는 규제 감시자 역할로 참여한다.

채권 구조 자체는 민간 금융 모델에 가깝게 설계됐으며, 이는 공공 재정의 리스크를 최소화하면서도 혁신적 금융 구조를 실험할 수 있도록 한 형태다.

투자자 보호와 담보 관리 역할은 디지털 자산 수탁 전문 기업 비트고(BitGo)가 맡는다. 채권 발행 기업들은 비트코인을 비트고에 예치하고, 이를 담보로 필요한 자금을 조달하게 된다. 담보 비율은 약 160% 수준의 초과담보 방식으로 운영되어 시장 변동성에 따른 위험을 완화하도록 설계됐다.

뉴햄프셔 주지사 켈리 에이욧(Kelly Ayotte)은 이번 결정을 적극 환영했다. 그는 크립토 아메리카(Crypto America)와의 인터뷰에서 “이번 조치는 주 재정을 위험에 노출시키지 않으면서도, 새로운 투자 기회를 창출할 수 있는 안전한 구조를 만든 것”이라고 평가했다.

에이욧 주지사는 지난 5월 주 차원의 전략적 비트코인 준비금 법안에 서명한 바 있다. 이번 지방채 승인은 해당 법안의 연장선으로, 주 정부 차원의 디지털 자산 활용 모델이 실질적 금융 상품으로 발전하고 있음을 보여주는 신호로 받아들여진다.

뉴햄프셔 비트코인 담보 채권, 어떻게 작동하나?

뉴햄프셔주가 추진하는 비트코인 담보 지방채 모델은 웨이브 디지털 애셋(Wave Digital Assets)과 지방채 전문 운용사 로즈마워 매니지먼트(Rosemawr Management)가 공동 설계했다. 목표는 디지털 자산을 전통 금융 시세틈과 직접 연결하는 새로운 채권 시장 모델을 구축하는 것이다.

웨이브는 기존 지방채 및 기업채 규제를 충족하도록 구조를 설계했으며, 담보 자산으로는 비트코인을 채택했다. 이는 규제 적합성과 확장 가능성을 동시에 충족하려는 시도다.

웨이브의 공동 창립자 레스 보르사이(Les Borsai)는 “우리는 기존 채권 시장과 디지털 자산을 완전히 제도권적이고, 규정을 준수하는 방식으로 연결하며, 이를 전 세계적으로 확장 가능한 모델로 만드는 것이 목표”라고 밝혔다.

이번 채권 구조에서 기업이 대출을 받기 위해서는 채권 가치의 약 160%에 해당하는 비트코인을 담보로 예치해야 한다. 예를 들어 1억 달러를 조달하려면 약 1억 6천만 달러 상당의 BTC를 맡겨야 한다는 뜻이다.

담보 가치가 130% 이하로 떨어지면 자동 청산 메커니즘이 즉시 작동해 채권 보유자의 원금 손실이 발생하지 않도록 보호한다. 이 메커니즘은 담보 부족 리스크를 최소화하고 투자자 보호를 최우선으로 둔 구조다.

이 모델의 또 다른 장점은 기업들이 보유 중인 비트코인을 팔지 않고도 자금을 조달할 수 있다는 점이다. 즉, 비트코인을 처분함으로써 발생하는 과세 이벤트를 피하면서 필요한 유동성을 확보할 수 있다.

뉴햄프셔 BFA의 제임스 키-월러스(James Key-Wallace)는 채권 거래 과정에서 발생한 수수료와 담보로 예치된 비트코인의 가격 상승분, 두 가지가 모두 비트코인 경제 개발 기금(Bitcoin Economic Development Fund)으로 유입될 것이라고 설명했다.

이 기금은 뉴햄프셔 내 혁신 사업, 창업, 고용 창출 프로젝트 등에 재투자될 예정이며, 채권 구조 자체가 지역 경제 성장 메커니즘으로 작동하도록 설계된 것이 핵심 특징이다.

암호화폐 담보 대출 자체는 이미 민간 시장에서 널리 활용돼 왔지만, 미국 지방채 시장에서 디지털 자산을 담보로 채권을 발행한 사례는 이번이 처음이다.

뉴햄프셔 모델이 성공적으로 운영될 경우, 다른 미국 주들도 동일하거나 유사한 구조를 채택해 새로운 형태의 공공 채권 시장이 열릴 가능성이 높다는 평가가 나온다.

보르사이는 “궁극적인 목표는 완전히 새로운 부채 시장을 여는 것”이라며, 이번 실험이 전통 금융과 디지털 자산을 잇는 중요한 이정표가 될 것이라고 강조했다.

