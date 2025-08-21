프라이버시 코인, 구글 검색량 역대 최고치… 익명성 수요 상승

핵심 내용

구글 트렌드(Google Trends) 데이터에 따르면, 프라이버시 중심 암호화폐에 대한 전 세계적 관심이 사상 최고 수준에 도달했다.

지캐시(Zcash)의 프라이빗 거래 사용은 급증하여 전체 공급량의 22.32%가 이제 익명성을 강화한 쉴디드 주소(shielded addresses)를 사용하고 있다.

업계 전문가들은 전 세계적으로 규제 심사가 강화됨에 따라 금융 프라이버시 도구로의 대규모 이동이 일어날 것이라고 전망한다.

프라이버시(개인정보 보호) 솔루션에 대한 인식과 관심이 전 세계적으로 높아지고 있으며, 여기에는 프라이버시 기능을 강화한 암호화폐도 포함된다. 비트코인(BTC)은 처음에 사이퍼펑크(cypherpunks)로 알려진 개인정보 보호와 암호화 지지자들 사이에서 인기를 끌었는데, 이는 가명 계정 덕분이었다.

하지만 이후 고도화된 체인 분석 도구가 등장하면서 이러한 매력은 상당 부분 사라졌다. 이런 배경 속에서 몇몇 프라이버시 중심 암호화폐들은 프로토콜 차원에서 수요를 충족하며 급등하고 있다.

구글 트렌드(Google Trends) 자료에 따르면, 8월 20일 기준 ‘프라이버시 코인(Privacy Coins)’이라는 키워드 검색량이 전 세계적으로 크게 뛰어올라 지난 5년간 최고치인 98포인트에 도달했다. 이는 최근 ‘알트 시즌(alt season)’ 검색량 급락과는 대조적인 지표다.

이에 대해 비트코인 테이크오버(Bitcoin Takeover, BTCTKVR) 팟캐스트 진행자 블라드(Vlad)는 이러한 관심 증가는 “당연한 일이었다”고 평했다. 그는 X(구 트위터)에 올린 글에서 “금융 프라이버시를 제공하는 모든 것들로의 대규모 이동은 불가피하다.

문제는 ‘만약(if)’이 아니라 ‘언제(when)’냐”라고 전망했다. 또한 그는 최근 모네로(XMR), 지캐시(ZEC), 자노(ZANO), 빔(BEAM) 같은 프라이버시 코인에 관심을 가지는 “비트코인 OG(초기 투자자들)”가 많아지고 있다며 자신의 주장을 뒷받침했다.

Been reading news about privacy coins becoming a hotter topic on Google Trends To me, it was obvious since last year when I attended the Nashville Bitcoin conference The revolution is dead, so there will be a massive exodus towards anything that offers financial privacy.… — VLAD HOSTS THE BEST PODCAST IN BITCOIN (@TheVladCostea) August 20, 2025

추가 지표: ‘쉴디드 지캐시(Shielded Zcash)’와 가격 분석

프라이버시 코인 및 개인정보 보호 기술에 대한 수요 증가를 반영하며 사상 최고치를 기록한 또 다른 흥미로운 지표는 바로 쉴디드 ZEC(Shielded Zcash)의 총 공급량이다.

지캐시(ZEC)는 시가총액 기준 두 번째로 인기 있는 프라이버시 암호화폐로, 이용자에게 투명 주소(transparent address) 와 쉴디드 주소(shielded address, 개인정보 보호 강화 주소) 중 선택할 수 있는 기능을 제공한다.

코인스피커(Coinspeaker)가 지캐시 대시보드(Zcash Dashboard)에서 확인한 데이터에 따르면, 8월 20일 기준 쉴디드 지캐시 공급량은 3,645,047 ZEC(약 1억 4,000만 달러, 약 1조 9,592억 원)를 넘어섰다. 이는 전체 공급량 대비 22.32% 에 해당하며, 지캐시를 보유·활용할 때 프라이버시 기능에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여준다.

코인게코(CoinGecko) 지수에 따르면, 이러한 추세에 따라 지캐시는 최근 24시간 동안 10.2% 상승했다. 반면 모네로는 프라이버시 솔루션에 대한 관심에도 불구하고, 현재 큐빅 풀(Qubic Pool)의 이기적 채굴 공격 문제에 직면하면서 7.4% 하락했다고 코인스피커는 전했다.

프라이버시 코인 외에도 개인정보 보호 기능을 강화하는 다양한 기술들의 관심도 역시 특히 X(구 트위터)에서 증가하고 있다.

대표적인 사례로는 멀바드(Mullvad), 님(Nym), 프로톤(Proton)과 같은 VPN 서비스 제공업체, 브레이브(Brave) 브라우저, 니어(Near) 프로토콜이 선보인 프라이빗 AI(private AI), 그리고 이더리움(ETH)용 레일건(Railgun), 아발란체(AVAX)용 eERC 토큰 표준 등이 있다. 이들은 프라이버시 경쟁을 이끌고 있는 주목할 만한 활용 사례로 꼽힌다.