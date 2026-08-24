GTA 6 ‘가스 누출’ 영상 유출, 관련 코인 CYBERLEEK 80% 급등

GTA 6 미공개 영상을 연이어 공개하고 있는 ‘Cyberleek’이 또다시 새로운 게임플레이 영상을 유출하면서 논란이 확산되고 있다. 동시에 유출자가 홍보해 온 솔라나 기반 토큰 CYBERLEEK 가격도 급등하며 가상자산 시장의 관심을 끌고 있다.

최근 온라인에 공개된 영상은 주유소를 배경으로 GTA 6의 주인공 제이슨(Jason)이 등장하는 약 2분 분량의 게임플레이를 담고 있다. 영상은 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산됐지만 일부 원본은 현재 삭제된 상태다. 최근 GTA 6 관련 유출 영상들은 저작권 신고로 잇달아 삭제되고 있다.

영상에서는 차량 연료와 주유소 관련 시스템을 비롯해 전투와 차량 충돌 등 기존 공식 영상에서 구체적으로 확인하기 어려웠던 게임플레이 요소가 등장한다. 다만 Rockstar Games가 해당 영상의 진위를 공식 확인한 것은 아니므로 실제 최종 버전에 동일한 기능이 적용될지는 확인되지 않았다.

게임 영상뿐 아니라 가상자산 시장에서도 큰 움직임이 나타났다. Cyberleek이 유출 영상과 함께 홍보해 온 CYBERLEEK 토큰은 추가 영상 공개와 맞물려 급격한 가격 변동을 나타냈다.

그러나 이 토큰을 일반적인 GTA 6 관련 밈코인과 동일하게 볼 수는 없다. 온체인 데이터를 분석한 Bitquery에 따르면 Cyberleek 관련 도메인은 첫 대규모 유출보다 앞선 8월 14일 등록됐으며, CYBERLEEK 토큰 역시 8월 15일부터 거래되기 시작했다. GTA 6 영상이 본격적으로 공개된 것은 8월 18일이었다.

즉 토큰이 먼저 만들어지고 이후 GTA 6 유출 영상이 토큰의 홍보 수단으로 활용된 구조에 가깝다는 분석이다.

GTA 6 주유소 영상 유출…Cyberleek 추가 공개 이어가나

이번 영상에서는 제이슨이 주유소 주변에서 NPC와 충돌하고 차량을 이용해 현장을 벗어나는 장면 등이 등장한다.

차량과 주유소를 둘러싼 상호작용도 눈길을 끌었다. 온라인 커뮤니티에서는 연료 시스템과 차량 파손, 경찰 대응 방식 등 기존 GTA 시리즈와 달라진 것으로 보이는 세부 요소에 대한 분석이 이어지고 있다.

실제로 최근 Reddit에 공유된 또 다른 유출 영상에서도 제이슨이 주유소로 이동한 뒤 차량을 탈취하고 충돌하는 장면이 등장한 것으로 전해졌다. 다만 유출본이 개발 중인 빌드일 가능성이 있는 만큼 현재 확인되는 시스템이 최종 출시 버전까지 그대로 유지된다고 단정하기는 어렵다.

Cyberleek은 앞선 영상에서도 토큰과 자체 웹사이트를 홍보하는 워터마크와 QR 코드를 삽입했다.

이 때문에 이번 사건은 일반적인 게임 유출과 성격이 다르다는 평가가 나온다. 미공개 게임 콘텐츠에 대한 높은 관심을 특정 토큰으로 직접 연결하는 구조가 반복되고 있기 때문이다.

The Verge 역시 최근 유출된 GTA 6 영상에 Cyberleek의 워터마크와 암호화폐 관련 홍보 콘텐츠가 포함됐다고 보도했다. Rockstar 측은 일부 영상에 대해 저작권 삭제 조치를 취했지만 최근 유출의 진위 여부에 대해서는 구체적인 입장을 내놓지 않았다.

$CyberLeek problem is $14m market cap and $40m volume



this is a sign that the price will drop pic.twitter.com/GCZv3a5yHi — Sve (@grigorov) August 23, 2026

GTA 6 유출 전에 CYBERLEEK 토큰부터 만들어졌다

이번 사건에서 가장 주목할 부분은 토큰의 생성 시점이다.

Bitquery의 온체인 조사에 따르면 Cyberleek 관련 Arweave 도메인은 8월 14일 등록됐다. 다음 날인 8월 15일에는 솔라나 기반 CYBERLEEK 토큰이 Raydium 유동성 풀에서 처음 거래되기 시작했다.

당시 완전희석가치(FDV)는 약 5만5,000달러였다. 이후 약 68시간 동안 시간당 거래량은 4~2,500달러에 불과했고 평가액도 약 5만5,000~7만7,000달러 범위에 머물렀다. 사실상 시장의 관심을 거의 받지 못한 상태였다.

상황이 바뀐 것은 8월 18일이었다.

GTA 6 게임플레이 영상과 지도 등이 온라인에 등장했고, 해당 콘텐츠에는 Cyberleek 웹사이트와 토큰으로 연결되는 QR 코드가 포함됐다. 영상이 확산된 오후 5시(UTC) 전후 CYBERLEEK는 한 시간 만에 약 13배 상승했고 거래량은 147만달러까지 증가했다.

다음 시간에는 가격이 최고 0.00348달러까지 상승했으며 약 547만달러가 거래됐다. 같은 날 오후 11시 무렵에는 FDV가 약 330만달러까지 올라 초기 평가액 대비 약 60배 확대됐다.

하지만 급등 이후에는 거래량과 가격이 빠르게 진정됐다. 8월 21일 오전에는 시간당 거래량이 다시 3만달러 아래로 감소했고 평가액도 약 130만달러 수준으로 내려왔다.

따라서 CYBERLEEK의 가격은 일반적인 프로젝트 펀더멘털보다 GTA 6 유출 콘텐츠의 공개 시점과 관심도에 훨씬 민감하게 움직이는 구조를 보이고 있다.

(출처: bitquery.io)

6분 안에 진입한 5개 지갑…약 15만8000달러 수익

Bitquery의 지갑 분석에서는 초기 급등 과정에서 발생한 흥미로운 거래 패턴도 확인됐다.

실현 수익 기준 상위 5개 지갑은 모두 8월 18일 오후 5시48분26초부터 5시54분2초(UTC) 사이에 처음으로 CYBERLEEK를 매수했다. 불과 약 6분 사이에 상위 수익 지갑들이 일제히 시장에 진입한 셈이다.

이들 5개 지갑이 실현한 합산 수익은 약 15만8,000달러로 분석됐다.

가장 많은 수익을 기록한 지갑은 약 13만8,000달러를 투입해 18만7,000달러가량을 매도하면서 약 4만8,700달러의 실현 수익을 기록했다. 또 다른 지갑은 약 2,771달러를 투입한 뒤 약 3만7,428달러를 회수했다.

다만 Bitquery는 이들 지갑 가운데 토큰 배포자와 직접 연결된 주소를 발견하지 못했다. 거래소나 알려진 기관, 사기 주소 등으로 분류된 지갑도 확인되지 않았다.

분석에서는 이들의 거래 패턴이 가격과 거래량이 급증하는 토큰을 빠르게 포착하는 자동화 트레이더의 행동과 유사하다고 평가했다. 처음에는 별도의 토큰을 지급받아 매도한 것으로 의심됐던 일부 지갑도 추가 조사 결과 Raydium과 Meteora 사이의 가격 차이를 활용한 차익거래 봇으로 확인됐다.

이러한 데이터만으로 특정 지갑이 GTA 6 유출 정보를 사전에 알고 있었다고 판단할 근거는 없다. 다만 유출 영상이 공개되면서 거래량이 폭발적으로 증가했고, 가장 빠르게 시장에 진입한 자동화 트레이더들이 상당한 수익을 가져갔다는 점은 확인된다.

Cyberleek과 유사한 요구를 주장해 온 게임 소비자 권리 캠페인 ‘Stop Killing Games’도 해당 그룹과 거리를 두고 있다. Bitquery에 따르면 이 단체는 8월 19일 Cyberleek과의 관련성을 부인했으며 지지자들에게 해당 그룹에 자금을 보내지 말 것을 요청했다.

결국 CYBERLEEK의 최근 급등은 GTA 6라는 강력한 관심 자산과 토큰을 결합했을 때 발생할 수 있는 극단적인 투기적 움직임을 보여준다. 특히 토큰과 홍보 인프라가 영상 유출보다 먼저 만들어졌다는 온체인 기록을 고려하면 이번 사건은 단순히 ‘유출 이후 우연히 만들어진 밈코인’으로 보기 어렵다. 반대로 Rockstar가 유출 영상의 진위를 공식 확인하지 않은 상태이고 토큰 가격 역시 콘텐츠 공개 여부에 따라 크게 움직이고 있는 만큼, CYBERLEEK를 일반적인 가상자산 프로젝트와 동일한 기준으로 평가하는 데는 주의가 필요하다.

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