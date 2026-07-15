바이낸스 리플(XRP) 잔고 6개월 만에 최저, 공급 압박에 1.15달러 돌파각 잡나

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리플 ETF의 일시적인 자금 정체 소식에도 불구하고, 거래소 밑바닥 온체인 데이터는 정반대의 매집 시그널을 뿜어내기 시작했다.

글로벌 최대 가상자산 거래소 바이낸스(Binance) 내 리플 잔고가 6개월 만에 최저치로 쪼그라들면서 가격 상승을 위한 단단한 공급 압박 환경이 조성되고 있다.

현재 리플(XRP) 가격은 지난 24시간 동안 약 4%가량 상승한 1.11달러 부근에서 거래되며 지루했던 조정을 끊어내기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 이 같은 기술적 반등 뒤에는 거래소 밖으로 자산이 대거 이탈하는 온체인상의 든든한 뒷받침이 존재한다.

“거래소 곳간이 비었다”… 아랍 체인이 포착한 XRP 공급 가뭄

가상자산 온체인 데이터 분석 플랫폼 크립토퀀트(CryptoQuant)의 기고가 아랍 체인(Arab Chain)에 따르면, 최근 바이낸스가 보유한 XRP 잔고는 약 26억 1,000만 개 수준까지 하락했다. 이는 지난 2월 이후 약 6개월 만에 가장 낮은 수치다. 더욱 고무적인 부분은 지난 7월 초 이후 이렇다 할 대규모 자금 유입 없이 잔고가 계속해서 줄어들고 있다는 점이다.

통상적으로 거래소 내 코인 잔고가 감소하고 외부 개인 지갑으로 이동하는 현상은 시장 유통 물량을 줄여 향후 매수 충격이 발생했을 때 가격 탄력성을 극대화하는 ‘곳간 채우기(매집)’의 전형적인 신호로 간주된다. 비록 최근 시장 유동성이 극도로 마르고 투자심리가 약해지면서 XRP 가격이 1.06달러선까지 밀리는 등 온체인 호재를 즉각 반영하지는 못했으나, 매수세가 다시 유입되기 시작한 현시점부터는 이러한 공급 부족 현상이 강세 모멘텀의 강력한 기폭제가 될 수 있다는 분석이다.

다만 바이낸스의 누적볼륨델타(CVD) 컨펌 스코어는 여전히 -693만 달러를 기록하며, 올해 초 XRP가 2.00달러를 웃돌던 시절부터 이어진 매도 세력의 강력한 주문 흐름이 완전히 해소되지는 않았음을 보여주고 있다.

“1.15달러 돌파가 관건”… 대칭 삼각 수렴의 막바지 갈림길

XRP의 일봉 차트는 이제 본격적인 방향성 결정을 강요받고 있다. 기술적으로 볼 때 최근 하락 조정 국면에서 1.06달러에서 1.07달러 구간이 바닥 매수세를 효과적으로 흡수하며 1차 지지선 역할을 해냈다.

당면한 가장 큰 장벽은 과거 여러 차례 상승 랠리를 가로막았던 1.12~1.15달러 매물대다. 매수 세력이 시장의 완벽한 주도권을 뺏어오기 위해서는 이 저항선을 단순히 터치하는 것을 넘어 거래량을 실은 장대 양봉으로 가볍게 넘어서야 한다.

상승 시나리오: 현재의 지지선을 수성하고 1.15달러 안착에 성공한다면, 모멘텀은 순식간에 1.30~1.40달러 영역까지 확장될 수 있다.

현재의 지지선을 수성하고 1.15달러 안착에 성공한다면, 모멘텀은 순식간에 1.30~1.40달러 영역까지 확장될 수 있다. 기본 시나리오: 새로운 촉매제가 터지기 전까지 1.07달러에서 1.12달러 사이의 지루한 박스권에서 한동안 횡보를 거듭할 가능성이 크다.

새로운 촉매제가 터지기 전까지 1.07달러에서 1.12달러 사이의 지루한 박스권에서 한동안 횡보를 거듭할 가능성이 크다. 하락 시나리오: 만약 일봉 기준으로 1.06달러선이 붕괴될 경우 기술적 구조가 크게 약화되며 심리적 보루인 0.95~1.00달러 선까지 추가 낙폭을 심화시킬 수 있다.

역대 최고가인 3.65달러 대비 여전히 70% 가까이 떡락해 있는 만큼 장기적인 상방 잠재력은 넉넉하지만, 진입을 노리는 투자자들에게는 여전히 인내심이 요구되는 구간이다.

“몸집 큰 대형주 대신 틈새 공략”… 레이어 3 신성 ‘리퀴드체인’ 프리세일 90만 달러 돌파

리플이 대형주 특유의 무거운 덩치 탓에 1.15달러 문턱에서 저항 테스트를 치르는 동안, 더 빠른 수익률 극대화를 노리는 기민한 자금들은 초기 단계의 가치 창출 플랫폼으로 이동하고 있다.

대표적인 타깃으로 떠오른 리퀴드체인(LiquidChain, LIQUID)은 비트코인, 이더리움, 솔라나의 흩어진 유동성을 단 하나의 실행 환경으로 통합시키는 독창적인 레이어 3 인프라 프로젝트다. 한 번의 배포로 세 가지 거대 생태계를 넘나들 수 있는 통합 유동성 레이어와 단일 단계 실행, 그리고 검증 가능한 결제 시스템을 구현해 크로스체인 브릿지 이용 시 발생하는 슬리피지와 수수료 리스크를 원천 차단한다.

An L3 crafted by LiquidChain?



That is the most powerful type of Magic. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/7Rwd3fVOGc — LiquidChain (@getliquidchain) July 6, 2026

현재 리퀴드체인은 토큰당 0.0148달러의 초기 가격으로 프리세일을 진행 중이며, 최근 지정학적 매크로 리스크와 시장의 횡보 속에서도 누적 투자금 90만 달러를 돌파하며 강력한 매집세를 증명하고 있다.

다음 가격 인상 단계가 예정되어 있어 극초기 ‘비대칭적 상방 잠재력’을 선점하려는 스마트 머니의 막차 탑승이 줄을 잇고 있다.

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