라이터, 6.75억 달러 규모 LIT 에어드롭 단행… 역대 10번째로 큰 규모

핵심 내용

라이터는 초기 프로토콜 참여자들에게 총 6억 7,500만 달러 상당의 라이터 인프라 토큰(LIT)을 에어드롭했다.

온체인 데이터 분석 결과, 에어드롭 수령자의 약 75%는 토큰을 매도하지 않고 보유하고 있다.

이러한 성공에도 불구하고 일부 기관들은 LIT의 토크노믹스를 비판하고 있다.

가상 자산 업계에서 손에 꼽힐 만한 대규모 에어드롭 이벤트가 발생했다. 탈중앙화 거래소(DEX) 프로토콜인 라이터(Lighter)가 자사의 네이티브 토큰인 LIT(Lighter Infrastructure Token)을 약 6억 7,500만 달러 규모로 배포한 것이다.

이번 에어드랍의 대상은 라이터의 초기 참여자들이었으며, 블록체인 데이터 시각화 플랫폼 버블맵스(Bubblemaps)가 X를 통해 공유한 자료에 따르면 수령자의 약 75%가 해당 알트코인을 여전히 보유하고 있는 것으로 나타났다.

라이터, 초기 참여자들에게 6억 달러 이상 지급

12월 30일, 라이터는 플랫폼의 초기 사용자를 대상으로 약 6억 7,500만 달러 상당의 LIT 토큰을 배포했다고 발표했다. 이 거래소는 무기한 선물 거래 기능을 제공하는 것으로 잘 알려져 있다.

특히 수령자 중 일부 익명의 투자자는 6자리 수(10만 달러 이상)에 달하는 LIT 토큰을 수령했다고 공개했으며, 현재까지 수령자의 약 75%가 토큰을 계속 보유하고 있는 것으로 나타났다.

Day 395: Received a 6 fig airdrop from @Lighter_xyz Congrats to everyone who didn’t fade this one.$LIT is currently valuing 1 point around ~$54, well below OTC prices, but still an excellent outcome. Very happy with how this played out and especially glad I hedged a solid… pic.twitter.com/5obbXfMLtU — Didi (@DidiTrading) December 30, 2025

여기에 더해, 수령자 중 일부는 오히려 시장가에서 LIT를 추가 매수한 것으로 알려졌다. 실제로 전체 수령자의 약 7%가 에어드롭 이후 LIT 보유량을 늘렸다는 분석 결과도 존재한다. 이는 오랜 기간 기다려온 DEX 토큰에 대한 투자자들의 강력한 신뢰를 보여주는 신호다.

한편, 버블맵스는 X 게시물에서 현재까지 라이터 프로토콜에서 약 3,000만 달러 규모의 자금이 인출되었다는 점도 함께 언급했다.

$LIT just went live • $675M airdropped to early participants

• $30M withdrawn from Lighter (only) gud tech pic.twitter.com/WeszphP8G1 — Bubblemaps (@bubblemaps) December 30, 2025

이번 라이터의 에어드롭은 역대 암호화폐 업계에서 발생한 가장 큰 규모의 에어드롭 중 하나로 기록됐다. 코인마켓 데이터 제공업체 코인게코(CoinGecko)는 이번 에어드롭 이벤트가 달러 기준으로 역대 10번째로 큰 에어드롭이라고 밝혔다.

이번 이벤트는 과거 1인치 네트워크(1inch Network)가 실시한 6억 7,100만 달러 규모 에어드롭보다 더 큰 규모지만, 2022년 룩스레어(LooksRare)가 기록한 7억 1,200만 달러에는 다소 못 미치는 수치다. 여전히 업계 역사상 가장 큰 에어드롭은 2020년 유니스왑(Uniswap)이 실시한 64억 3천만 달러 상당의 UNI 토큰 배포다.

에어드롭 규모만으로도 라이터는 단숨에 업계의 주목을 받고 있으며, 이로 인해 거래소 및 토큰 프로젝트 간 사용자 확보 경쟁이 다시금 치열해지고 있다.

라이터 토크노믹스 배분 방식을 둘러싼 비판

대규모 에어드랍의 성공에도 불구하고, 일부 업계 전문가들은 라이터의 토큰 공급량 배분 방식에 대해 의구심을 제기하고 있다. 현재 LIT 토큰의 전체 공급량 중 50%는 생태계에 배분돼 있으나, 나머지 50%가 팀과 초기 투자자에게 할당되어 있기 때문이다.

해당 물량에는 1년의 락업 기간(Cliff)과 수년에 걸친 단계적 해제(Vesting) 일정이 포함되어 있어, 당장 시장에 공급되는 리스크는 제한적일 수 있다. 그럼에도 불구하고 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트에서 팀에 50%를 배분하는 것은 지나치게 높은 비중이라는 지적이 나오고 있다.

특히 일부 분석가들은 이러한 구조가 주요 경쟁 모델 중 하나인 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 모델과 유사하다고 언급한다. 실제로 두 프로젝트 모두 초기 유동성 공급보다는 생태계 및 팀 중심의 장기 운영 전략을 채택하고 있다.

한편, 이번 라이터의 LIT 에어드롭 외에도 2025년 암호화폐 시장에서는 다양한 초대형 에어드롭 이벤트가 이어졌다.

특히 지난 10월에는 도널드 트럼프 대통령이 후원하는 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)이 12억 달러 규모의 WLFI 토큰을 에어드롭하며 화제를 모은 바 있다.

이 프로젝트는 USD1 포인트 프로그램의 초기 참여자들에게 총 840만 개의 WLFI 토큰을 배포했으며, 이는 마케팅 전략과 함께 보수 성향 유권자 기반의 암호화폐 확산을 염두에 둔 것으로 해석되었다.

라이터의 LIT 토큰 에어드롭은 탈중앙화 거래소 시장의 미래 경쟁 구도에 중요한 이정표로 작용할 가능성이 크다. 특히 초기 사용자들이 대부분 토큰을 보유하고 있다는 점은 라이터에 대한 신뢰도와 잠재력을 방증하며, 향후 디파이 생태계 내에서 어떤 입지를 확보하게 될지 주목된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.