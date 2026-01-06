마이크로스트래티지(MSTR), 마이클 세일러 추가 비트코인 매입 시사에 주가 3.5% 상승해

핵심 내용

비트코인 가격 반등과 세일러의 매입 신호가 맞물리며 스트래티지 주가가 기술적 회복 국면에 진입했다.

MSCI 지수 편입 유지와 추가 비트코인 매입 여부가 향후 주가 방향성을 좌우할 핵심 변수로 부상하고 있다.

마이크로스트래티지의 사명 변경 법인인 스트래티지(MSTR) 주가가 최근 2~3 거래일 사이 반등 흐름을 보이고 있다. 현지시간 1월 4일 일요일 기준 야간 거래에서 MSTR 주가는 추가로 3.5% 상승하며 163달러 선을 넘었다.

이번 주가 상승은 마이클 세일러가 추가 비트코인 매입 가능성을 시사한 데 따른 것으로 보인다. 같은 기간 비트코인 가격도 강세를 보이며 9만 2500달러 선까지 올라섰다.

시장에서는 비트코인 가격 회복과 세일러의 매입 신호가 맞물리면서, 최근 조정을 겪었던 MSTR 주가에 단기적인 회복 모멘텀을 제공하고 있다는 분석이 나온다.

MSTR 주가, 기술적 반등 신호 포착

스트래티지 주가가 150 달러 선에서 지지선을 형성한 뒤 반등에 성공했다. 야후파이낸스 집계에 따르면 1월 4일 야간 거래에서 MSTR 주가는 163달러를 넘어섰으며, 단기 회복 가능성을 시사하는 흐름으로 해석된다. 이는 2025년 한 해 동안 주가가 약 50% 조정을 겪은 이후 나타난 반등이라는 점에서 투자자들에게 안도감을 주고 있다.

다만 시장의 경계심은 여전하다. 오는 1월 15일에는 MSTR의 MSCI 지수 잔류 여부가 결정될 예정이다. 앞서 JP모건은 지수에서 제외될 경우 최대 88억 달러 규모의 자금 유출이 발생할 수 있다고 전망한 바 있다.

긍정적인 신호도 나타나고 있다. MSTR 주식의 순자산가치 지표(mNAV)는 약 620억 달러 규모의 비트코인 보유분을 기준으로 다시 1을 상회했다. 일부 강세론자들은 배당 지급 여력에 대한 우려 역시 과도하다는 입장을 보이며, 회사의 재무 구조와 비트코인 전략에 대한 신뢰를 유지 중이다.

Strategy up 5% overnight. What's funny is that Saylor can literally take this level of premium handed to him, from one trading session, and raise close to enough cash to pay the dividends for an entire year. The idiot bears will continue to whine and moan about "HOW HE'S GONNA… pic.twitter.com/CqFwMwqZOx — Adam Livingston (@AdamBLiv) January 5, 2026

또한 스트래티지에 대한 기관투자가들의 수요도 다시 살아나는 조짐을 보인다. 회사가 달러화 기준 현금성 자산을 22억 달러까지 확대하면서, 재무적 완충 능력이 강화됐다는 평가가 나온다. 시장에서는 이 같은 유동성 확보가 향후 비트코인 추가 매입이나 변동성 대응에 긍정적으로 작용할 수 있다는 분석도 나온다.

마이클 세일러, 추가 비트코인 매입 가능성 시사

지난 1월 4일 마이클 세일러 스트래티지 이사회 의장은 X 채널을 통해 회사의 추가 비트코인 매입 가능성을 암시했다. 세일러는 해당 게시물에서 “오렌지인가, 아니면 그린인가(Orange or Green?)”라는 문구와 함께, 스트래티지의 비트코인 투자 흐름을 나타낸 차트를 공개했다. 이는 시장에서 통상 비트코인을 상징하는 ‘오렌지’ 색상을 연상시키는 표현으로, 추가 매수 신호를 우회적으로 드러낸 것으로 해석된다.

해당 게시물 이후 시장에서는 비트코인 가격 움직임과 함께 스트래티지의 추가 매입 여부에 대한 관심이 다시 한 번 집중되는 분위기다.

시장 참여자들은 마이클 세일러가 과거에도 비슷한 신호를 사전에 제시한 뒤 실제로 비트코인 추가 매입을 공시해 왔다는 점에 주목한다. 이에 따라 이번 발언 역시 향후 매수 발표의 전조일 수 있다는 해석이 나온다.

규제 당국에 제출된 공식 자료에 따르면, 스트래티지는 현재 총 67만 2497개의 비트코인을 보유하고 있다. 평균 매입 단가는 개당 7만 4997달러로, 총 취득 원가는 약 504억 4000만 달러에 달한다.

현재 비트코인 가격이 약 9만 2481달러 선에서 거래되고 있다는 점을 감안하면, 스트래티지의 비트코인 보유 자산 가치는 620억 달러를 웃돈다. 이는 약 23%의 미실현 수익률에 해당하며, 평가이익 규모는 110억 달러를 넘어선 것으로 집계된다.

