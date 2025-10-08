업토버 랠리 속 파이코인만 90% 하락? PI 코인 향후 전망 분석

최근 암호화폐 시장이 전반적으로 강세를 보이는 가운데, 파이코인(PI)은 반대로 폭락세를 이어가며 프로젝트의 향방에 대한 우려를 낳고 있다. 지난 6개월 동안 시가총액 약 180억 달러(약 25조 6,320억 원)가 증발하며 투자자들에게 충격을 안겼다.

Pi crashed over 90% from its highest position that’s basically a rug pull. Why should I or other Pi Network investors be happy about that? Pi Network has lost over $18 billion in value in just six months, and most Pioneers don’t invest; they mine. So they don’t see Pi Network’s… https://t.co/VIzP4LYbYu — Mr Spock 𝛑 (@MrSpockApe) October 5, 2025

파이코인, 가격 폭락에 투자자 신뢰 흔들

파이코인 가격은 3월 초부터 꾸준히 하락세를 이어왔으며, 5월에 잠시 반등했을 뿐이다. 최근 90일 동안에만 약 42% 하락했고, 거래량 역시 급감하며 개인 투자자의 관심과 유동성이 빠르게 식고 있음을 보여준다.

탈중앙화 거래소(DEX) 및 자동화 마켓 메이커(AMM) 기능 출시, 그리고 싱가포르 TOKEN2049 행사에서의 창립자 공개 등장에도 불구하고 시장 심리는 여전히 침체된 상태다.

비현실적인 평가와 커뮤니티의 현실 부정

암호화폐 애널리스트 미스터 스팍(Mr. Spock)은 많은 파이코인 ‘초기 채굴자’들은 자신들의 보유분이 직접 구매가 아닌 채굴을 통해 얻은 것이기 때문에 가격 하락에 크게 신경 쓰지 않는다고 지적했다. 그러나 그는 커뮤니티가 비현실적인 가치를 부여하고 있다며 이를 비판했다.

일부 사용자는 그의 견해에 동의했지만, 다른 이들은 그가 과거에 파이코인의 부풀려진 가치를 옹호하고, 하락세 속에서도 투자자들에게 보유를 권장했다며 위선적이라고 비난했다.

파이코인 가격 분석: 주요 돌파 임박 신호 포착

3시간 봉 기준 차트에서 파이코인(PI)은 전형적인 하락 삼각형 패턴을 형성하고 있다. 일반적으로 이는 약세 신호로 해석되지만, 최근 급락 이후에는 패턴의 이탈 방향에 따라 추가 하락 혹은 반전 가능성이 모두 열려 있는 상황이다.

현재 파이코인은 0.2355달러(약 335원) 부근에서 횡보 중이며, 삼각형 내부 변동 폭이 점차 좁혀지고 정점에 근접하고 있어 큰 방향성 변동이 임박했음을 시사한다.

만약 저항선을 돌파할 경우, 0.38달러(약 541원)까지 상승할 가능성이 있으며, 이는 약 43.86% 반등폭으로 이전 저항 구간 회복과 일치한다. 또한 하락 쐐기형 패턴의 상단 돌파 가능성과도 맞물리며, 기술적으로는 강세 전환 신호로 해석될 수 있다.

반면, 지지선을 하향 이탈할 경우 0.22달러(약 313원) 수준까지 추가 하락할 수 있으며, 이는 약 15%의 낙폭으로 장기 하락 추세가 이어질 가능성을 의미한다.

과열과 현실 사이에서

파이코인 커뮤니티 내에서는 의견이 엇갈리고 있다. 일부는 이번 급락을 러그풀(rug pull) 징후로 보고 있지만, 다른 이들은 법정화폐로 직접 구매한 것이 아니기 때문에 실제 손실은 없다고 주장하고 있다. 러그풀은 프로젝트 개발자들이 투자자들을 끌어모은 뒤 프로젝트를 폐쇄하고 자금을 빼돌리는 수법이다.

그러나 시장의 메시지는 명확하다. 상승 모멘텀은 이미 사라졌으며, 오직 명확한 돌파 신호만이 파이코인이 신뢰를 회복할 수 있을지, 혹은 추가 하락의 악순환에 빠질지를 결정할 것이다.

파이코인 90% 폭락… ‘맥시 도지(MAXI)’는 280만 달러 조달하며 상승세 지속

파이코인이 90% 급락하며 투자 심리가 급속히 위축된 가운데, 새로운 강자가 부상했다. 헬스 문화와 활발한 트레이딩의 짜릿함을 결합한 밈(meme) 기반 암호화폐 맥시 도지(MAXI)로, 시장의 스포트라이트를 받고 있다.

견고한 커뮤니티 지지를 바탕으로 한 이 프로젝트는 현재 진행 중인 프리세일에서 이미 약 280만 달러(약 40억 5,181만 원)를 모집했다.

맥시 도지의 중심에는 카페인으로 충전된 근육질 도지(Doge)가 있다. 1000배 레버리지로 무장한 이 상징적 캐릭터는 운동을 거르지 않고, 결코 포기하지 않는 트레이더의 정신을 대표한다.

맥시 도지 보유자들에게 이 코인은 단순한 토큰이 아니다. 육체적 강인함과 금융적 야망이 결합된 새로운 라이프스타일의 상징이다.

맥시 도지는 힘과 자신감을 상징하는 대담한 프로젝트로, 보유자들에게 보다 전략적으로 거래하고 스스로의 한계를 뛰어넘도록 독려한다.

ERC-20 기반 토큰인 맥시 도지는 고정된 발행량으로 희소성을 유지하며, 보안성을 검증받기 위해 독일의 감사기관 솔리드프루프(SolidProof)와 코인설트(Coinsult)의 스마트컨트랙트 보안 감사를 완료했다.

토큰 보유자는 일일 스테이킹 보상을 받을 수 있으며, 현재 연 최대 121%의 수익률이 제공된다. 또한 전용 트레이딩 토너먼트와 커뮤니티 이벤트 참여 기회도 주어진다.

현재 1토큰당 가격은 0.000261달러(약 0.37원)이며, 공식 맥시 도지 웹사이트에서 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원 지갑을 연결해 구매할 수 있다.

구매는 기존 암호화폐 또는 신용·직불카드 결제를 통해 간편하게 진행 가능하다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.