XRP, $5 가능성 거론되는 가운데 대형 고래 움직임 포착

핵심 내용

리플(XRP)은 2.74달러(약 3,843원) 저점에서 4% 반등하며 2.8달러(약 3,927원) 지지선을 되찾았다.

한편 암호화폐 시장 전반은 주요 저항선 아래에서 주춤하고 있다.

칼시(Kalshi) 예측 시장에서는 연말까지 XRP가 5달러(약 7,013원)에 도달할 것이라는 베팅이 증가하고 있다.

이와 동시에, 익명의 고래 투자자가 주말 조정 국면에서 총 1,755만 5,420 XRP를 약 4,890만 달러(약 685억 8,225만 원) 규모로 매수한 사실이 포착됐다.

리플(XRP) 가격이 9월 28일 일요일 2.8달러(약 3,927원) 선에서 확실한 지지선을 확보했다. 이는 지난 목요일 기록한 75일 최저치인 2.74달러(약 3,843원)에서 주간 기준 4% 반등하며 마무리한 결과다. 전체 암호화폐 시장 심리는 여전히 가라앉아 있었지만, 주요 XRP 시장 움직임은 주 후반의 탄탄한 마감 이후 보다 낙관적인 흐름을 시사했다.

비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 각각 11만 달러(약 1억 5,427만 5,000원), 4,000달러(약 561만 원)라는 주요 저항선 아래에 묶여 있었다. 반면, XRP는 2.8달러(약 3,927원) 저항선을 되찾았고, 장중 최고 2.83달러(약 3,969원)를 기록하며 대형 코인들과 비교해 더 강한 회복력을 보여주었다.

실시간 칼시(Kalshi) 예측 시장 데이터에 따르면, 최근 거시경제 변동에 따른 트레이더들의 포지션 재조정이 뚜렷했다. 특히 금 가격이 온스당 3,700달러(약 518만 9,250 원)를 넘어 사상 최고치를 경신한 것이 영향을 미쳤다.

칼시 데이터에 따르면 XRP가 연말까지 5달러(약 7,013원)에 도달할 것이라는 베팅은 3% 증가했다. 반면, 4달러(약 5,610원)와 3.75달러(약 5,259원)에 대한 베팅은 각각 10%, 5% 감소했다. 이는 트레이더들이 XRP의 최근 반등을 더 높은 가치를 향한 도약대로 인식하고 있음을 보여준다.

주말 조정 국면 속 1,755만 5,420 XRP 매수한 고래 포착

리플 가격 흐름에 대한 낙관적인 전망을 더욱 뒷받침하듯, 커뮤니티 애널리스트들은 일요일에 대규모 고래 거래를 포착했다. 저명한 커뮤니티 기여자인 ‘@RippleXrpie’는 42만 5,000명 이상의 팔로워들에게, 총 1,755만 5,420 XRP가 약 4,890만 달러(약 685억 8,225만 원) 규모로 매수됐다고 전했다.

블록체인 데이터에 따르면 이 토큰들은 크라켄(Kraken) 거래소에서 매수된 뒤 곧바로 외부 지갑 주소로 이체됐다. 이는 대형 투자자들이 현 시세 조정을 매도 기회가 아닌 보유 물량 확대 기회로 활용하고 있음을 보여준다.

이 같은 활동은 XRP가 비트코인과 이더리움 대비 상대적으로 더 강한 반등세를 보인 이유를 설명해주기도 한다. 비트코인과 이더리움 가격이 각각 11만 달러(약 1억 5,427만 5,000원), 4,000달러(약 561만 원) 저항선 아래에 머무른 반면, 고래들의 적극적인 수요는 XRP가 2.8달러(약 3,927원) 위에서 안정적인 가격 조정을 이어가는 데 핵심적인 역할을 했다.

XRP 가격 전망: 2.8달러 회복 후, 황소장세는 3달러 돌파를 노릴 수 있을까?

주말 4% 반등으로 2.8달러(약 3,927원)를 회복한 이후, 이번 주 XRP 가격 흐름은 약 4,890만 달러(약 685억 8,225만 원) 규모의 고래 매수와 칼시 같은 플랫폼에서 늘어난 투기적 베팅이 암호화폐 시장 전반의 침체를 얼마나 상쇄할 수 있느냐에 달려 있다.

기술적 관점에서 보면, XRP의 볼린저 밴드(가격 변동성을 보여주는 지표) 폭이 축소되며 최근 변동성이 줄어든 상황이다. 현재 XRP는 하단선인 약 2.73달러(약 3,829원) 부근에서 거래되고 있으며, 이 지지선을 안정적으로 방어할 경우 중단선 저항선인 3.01달러(약 4,222원) 돌파 시도를 노릴 가능성이 커진다. 이 가격대는 동시에 패러볼릭 SAR 지표(추세 전환 여부를 판단하는 기술적 지표)의 전환점과도 일치한다.

MACD(이동평균 수렴·확산 지표)에서는 선이 시그널선과 하방에서 수렴을 시도하고 있어, 고래 매수가 다음 주에도 이어질 경우 추가적인 강세 전환 신호로 이어질 수 있다.

만약 XRP 가격이 2.8달러(약 3,927원) 지지선을 지켜내며 마감하고, MACD가 강세 크로스오버를 확정한다면, 반등 목표치는 3달러(약 4,208원)에 도달할 수 있다. 이후 돌파 목표는 상단 볼린저 밴드인 3.18달러(약 4,460원)로 잡힌다.

반대로, 2.8달러(약 3,927원) 지지를 지키지 못할 경우 매도 압력이 다시 커질 수 있으며, 단기 하방 위험은 2.73달러(약 3,829원) 지지선 테스트로 이어진다. 이 수준을 급락할 경우 2.6달러(약 3,647원)까지 내려가며, 상황이 악화되면 2.4달러(약 3,365원) 지지선 재검증 가능성도 배제할 수 없다.

결론적으로, XRP의 향방은 고래들의 매수세와 칼시 같은 플랫폼에서의 투기적 베팅이 시장 전반의 침체를 얼마나 상쇄할 수 있는지에 달려 있다. 만약 모멘텀이 전환된다면, XRP는 2025년 후반기에 돌파를 시도하는 몇 안 되는 대형 코인 중 하나로 부상할 수 있다.