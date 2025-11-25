솔라나 ETF 상장 확산 속 인플레이션 축소안 시행… 반등 촉매 기대

핵심 내용

헬리우스 공동창업자이자 CEO인 머트 몸타즈에 따르면, 솔라나 인플레이션 축소 제안이 공식적으로 시행됐다.

이번 제안은 솔라나의 기존 인플레이션 감속률을 -15%에서 -30%로 두 배 높이는 것을 목표로 한다.

애널리스트들은 최근 시장 하락세 속에서 솔라나 ETF가 가격 상승을 촉발할 것으로 기대하고 있다.

솔라나(SOL) 개발자 인프라 기업 헬리우스(Helius)의 공동창업자 겸 CEO인 머트 몸타즈(Mert Mumtaz)는 X(구 트위터)를 통해 솔라나 인플레이션 축소 제안이 공식적으로 시행됐다고 밝혔다. 그는 SIMD-0411로 명명된 이번 제안이 레이어 1 블록체인의 중장기 전망을 바꿀 잠재력이 있다고 강조했다. 이번 제안의 핵심은 기존 인플레이션 감속률(disinflation rate)을 -15%에서 -30%로, 두 배 수준으로 확대하는 내용이다.

솔라나 SIMD-0411 인플레이션 축소 제안

솔라나 재단은 SIMD-0411로 불리는 문서를 공개하며 기존 솔라나 인플레이션 감속률을 두배로 높이는 방안을 제시했다.

이는 인플레이션 감속률을 -15%에서 -30%로 확대하고, 현재 인플레이션율을 4.18% 수준에서 1.5% 수준까지 떨어지는 속도를 가속화하겠다는 의미다. 더 주목되는 점은 해당 변화가 기존 스테이킹 보상 구조를 변경하지 않고도, 약 6년이 걸리던 조정 기간을 3년으로 단축하여 달성할 수 있다는 점이다.

또한 해당 제안은 향후 6년 동안 솔라나의 총 공급 증가율을 3.2% 줄일 수 있어, 약 2,200만 개의 솔라나 코인 발행량을 줄일 것으로 예상된다. 이는 현재 시세 기준으로 약 29억 달러(약 4조 2,688억 원)에 해당한다. 궁극적으로 스테이킹 보상률은 빠르게 낮아질 전망이다. 예를 들어, 현재 스테이킹 비율 66% 기준으로 스테이킹 보상률은 6.41%에서 3년 차에는 2.42% 수준으로 하락한다. 다만 급격한 수익률 감소나 복잡한 구조 변화 없이 점진적으로 조정된다는 점이 특징이다.

솔라나는 생태계의 향후 전망과 성과를 좌우할 중대한 전환점을 맞이하고 있다. 이번 조치는 토크노믹스 안정화에 기여하고 장기적으로 투자자 신뢰를 강화하는데 도움이 될 수 있다.

다만 솔라나 커뮤니티가 SIMD-0411 제안을 지지할지는 아직 확실하지 않다.

big solana inflation reduction proposal is now live tl;dr — we are proposing to speed up the existing solana disinflation rate by 2x no complex mechanisms and no adverse cuts, and after alpenglow (and vote reduction) we don't need to leak this value — mert | helius.dev (@0xMert_) November 21, 2025

솔라나 ETF, 가격 회복 요소로 작용할 가능성

한편, 솔라나 가격은 최근 암호화폐 시장 전반의 흐름에 영향을 받고 있다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 자료에 따르면, 솔라나는 현재 133.75달러(약 19만 6,870원)에 거래되고 있다. 이는 지난 30일 동안 30.89% 하락한 수준이다. 이 같은 흐름은 대부분의 디지털 자산에서 나타나고 있지만, 솔라나의 시가총액은 점진적으로 회복되는 모습이다.

암호화폐 시장에서 솔라나 현물 상장지수펀드(ETF) 출시가 솔라나 가격 반등의 촉매 역할을 할 것이라는 기대가 있다. 현재 미국 시장에서는 이미 다수의 솔라나 ETF가 출시됐다. 11월 19일, 21셰어스(21Shares)는 시카고옵션거래소(CBOE)에 솔라나 ETF(TSOL)를 상장했다. 비트와이즈 에셋 매니지먼트(Bitwise Asset Management)가 먼저 해당 상품을 선보였다. 이후 그레이스케일(Grayscale), 피델리티(Fidelity), 반에크(VanEck)가 잇달아 유사한 상품을 출시했다.

