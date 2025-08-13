솔라나 가격 13% 폭등…기관 주도 ‘토큰화 본격화’ 신호탄

핵심 내용

SOL은 24시간 기준 13% 급등했으며, 거래량은 138억 5천만 달러를 기록했다.

CMB 인터내셔널이 솔라나 블록체인 기반 홍콩-싱가포르 상호인정 펀드를 출시했다.

기술적 분석에서는 단기적으로 215달러 가격대가 목표로 제시되고 있다.

솔라나(SOL)가 아시아 최대 자산운용사 중 하나인 CMB 인터내셔널(CMB International)의 토큰화 사업 확장 소식에 힘입어 하루 만에 13% 이상 급등했다. CMB 인터내셔널은 디지에프티(DigiFT), 온체인(OnChain)과 협력해 홍콩-싱가포르 상호인정 펀드를 솔라나 블록체인 상에 토큰화할 계획이며, 이는 최근 솔라나 생태계의 신뢰와 실사용 확산 기대를 한층 높인 요인으로 꼽힌다.

CMB International — one of Asia’s leading asset managers — have tokenized CMB’s HK–Singapore Mutual Recognition Fund on Solana as CMBMINT with DigiFT and OnChain 🇭🇰🇸🇬 几天前，在digift和OnChain的支持下，亚洲地区领先的资产管理公司 招银国际… pic.twitter.com/RB3xUgrA58 — Solana (@solana) August 13, 2025

전통적으로 밈코인 중심으로 주목 받아온 솔라나는 이번 기회를 통해 금융 기관 중심의 토큰화 인프라 확장을 위한 중추적 플랫폼으로 자리매김할 수 있을지 주목된다.

거래량 120% 이상 급증… 시장 반응은 단연 강세

솔라나의 최근 24시간 거래량은 약 122% 증가한 138억 5천만 달러를 기록했다. 시가총액은 약 1,077억 달러로, SOL 가격은 199달러 수준에서 거래되고 있다.

SOL은 올해 1월 사상 최고가인 294달러를 기록한 뒤 조정을 거쳤지만, 7월 23일 205달러까지 반등하며 이미 강세 흐름을 예고한 바 있다.

한편 온체인 데이터를 보면, 펌프펀(Pump.fun) 플랫폼이 예정됐던 PUMP 토큰 바이백 대신 86,255 SOL(약 1,622만 달러 상당)을 크라켄 거래소로 이체한 정황도 포착됐다.

지금까지 펌프펀은 총 393만 SOL(약 7억 1,550만 달러 상당)을 크라켄으로 옮겼으며, 이 중 26만 4천여 SOL을 4,164만 USDC(가격 기준 158달러)에 매도한 것으로 나타났다.

215달러 돌파 가능성에 주목

기술적 분석상으로도 SOL은 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 4시간 봉 차트에서는 장기 하락 추세선이 상향 돌파됐고, 7월 23일부터 이어진 역헤드앤숄더 패턴이 완성됐다. 암호화폐 분석가 Nebraskangooner는 이러한 흐름이 지속된다면 단기적으로 215달러까지 상승할 가능성이 높다고 분석했다.

$SOL 4H inverse head and shoulders breakout with a measured target of around $215 pic.twitter.com/ELT1vDrA6P — Nebraskangooner (@Nebraskangooner) August 12, 2025

SOL 가격 차트의 일간 차트에서는 RSI가 강한 매수 모멘텀을 가리키고 있으나, 아직 과매수 구간에는 진입하지 않아 추가 상승 여지가 남아 있다. 만약 SOL이 200달러 이상에서 종가를 형성할 경우, 7월 고점 재돌파도 가시권에 들어올 수 있다.

볼린저 밴드 지표는 현재 SOL 가격이 상단 밴드(약 196.50달러)에 근접하며 강한 상승 압력을 받고 있음을 보여준다. 다만, 단기 저항이 뚜렷할 경우 조정 가능성도 배제할 수 없다. 즉, 즉각적인 지지선은 182달러, 그보다 반등이 더 크게 진행될 경우에는 168달러가 주요 방어선으로 작용할 수 있다.

또한 MACD 지표에서는 강세 크로스가 발생하면서 매수 모멘텀이 강화되고 있음을 보여준다. 향후 강세가 지속된다면, 215달러가 다음 목표 저항선이 될 수 있다.

기술적 상승 흐름과 동시에 기관 주도 토큰화 움직임이 실질적인 시장 신뢰를 만들고 있다는 점에서, 솔라나는 향후 알트코인 시장에서 중요한 회복 포인트가 될 잠재력이 있다. 특히 토큰화와 금융 서비스 기반 확대, 기술적 호재가 만나 향후 지속적인 강세 흐름이 기대된다는 점이 주목할 만하다.

방향성은 지금 형성된 상승세가 단기적 반등에 그치는지, 장기적 트렌드로 회복될지 여부에 달려있다. 단기 지지선을 지켜내고 조정 없이 215달러 목표선을 향해 나아간다면, SOL 생태계는 대체 불가능한 자산으로 자리 잡을 수 있을 것이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.