‘비트코인 고래’ 스트래티지의 변심…3.3억달러 조달해 BTC 매입엔 고작 10% 왜?

스트래티지(Strategy Inc.)는 2026년 6월 22일 제출한 서식 8-K 공시를 통해, 6월 15일부터 6월 21일 사이에 520개의 비트코인을 3,490만 달러에 매입했다고 밝혔다. 해당 취득 자금은 전액 시장창출형(ATM) 공모 프로그램을 통한 클래스 A 보통주 매각으로 조달되었으며, 비트코인 준비자산 확충을 위한 재원으로 영구우선주가 발행되지 않은 것은 3주 연속이다.

이는 단순히 매주 반복되는 일상적인 축적 업데이트가 아니다. 이는 중대한 자본 배분 신호다. 271만 주의 MSTR 주식을 매각하여 조달한 3억 3,550만 달러의 순수입 중 단 3,490만 달러(조달된 1달러당 약 10센트꼴)만이 비트코인으로 향했기 때문이다.

나머지 자금은 현금으로 보유되었으며, 이에 따라 회사의 달러화 준비금은 6월 21일 기준 3억 달러 증가한 14억 달러로 늘어났다. 이번 스트래티지의 최신 데이터 발표는 비트코인이 밤사이 2.7% 하락하며 64,000달러 위에서 현재의 62,500달러 선으로 밀려난 시점에 나왔다. 트레이더들은 이제 핵심 지지선인 60,000달러의 붕괴를 예상하고 있다.

Strategy has increased its USD Reserve by $300 million to $1.4 billion and plans to continue replenishing it to support the credit quality of its Digital Credit securities. We also acquired 520 BTC for $35 million, increasing our $BTC Reserve to ₿847,363. $MSTR $STRC… — Michael Saylor (@saylor) June 22, 2026

스트래티지의 비트코인 매입: ATM 조달 자금이 비트코인이 아닌 준비금으로 유입되다

8-K 공시는 이 달러화 준비금이 우선주 배당금과 부채 이자 비용을 충당하기 위한 목적임을 명시하고 있다. 이는 3주 연속으로 주간 자금 조달 스택에서 완전히 제외된 영구우선주(STRC 등) 같은 금융 상품에 부과된 의무들이다.

수수료를 포함해 코인당 평균 67,068달러에 취득한 이번 520개 물량은 각각 1,550 BTC와 1,587 BTC를 매입했던 직전 2주와 비교하면 수량 측면에서 급격한 감속이다. 정작 이번 주에 ATM을 통해 조달한 달러 금액은 3주 중 가장 큰 3억 3,550만 달러였다.

과거 스트레티지에서 최초의 비트코인 준비자산 전략을 설계한 마이클 세일러(Michael Saylor)는 약 210억 달러의 보통주 지분과 210억 달러의 가변금리 및 전환우선주 발행을 결합한 총 440억 달러 규모의 듀얼 트랙 프로그램을 중심으로 현재의 자본 계획을 구축했다.

최근 몇 주간 우선주 조달에서 멀어진 것은 부분적으로 시장 가격 책정의 영향이다. 현재 STRC는 액면가 100달러 대비 실질적 할인 가격인 90달러 미만에서 거래되고 있어, 한계 지점에서의 우선주 발행은 경제적으로 자본 희석을 초래한다.

대차대조표 맥락: 보유량, 취득 원가 및 ATM 잔여 용량

6월 15~21일의 추가 매입 이후, 스트래티지는 총 847,363개의 비트코인을 보유하게 되었으며 총취득 원가는 약 641억 달러, 코인당 평균 단가는 약 75,651달러다.

현재 현물 시장 가치를 약 548억 달러로 추정할 때, 해당 포지션은 약 93억 달러의 미실현 손실을 안고 있다. 다만 비트코인의 가격 변동성을 고려할 때 보고 시점 기준의 장부상 지위에 대해서는 주의가 필요하다.

회사는 현재 진행 중인 ATM 프로그램과 별도로 발표한 ‘MSTR 증액 계획’에 따라 향후 발행 가능한 보통주 잔여 용량을 약 254억 달러 보유하고 있어, 새로운 주주 승인 없이도 상당한 규모의 지분 조달 능력을 유지하고 있다.

이번 달러화 준비금 구축은 앞서 스트래티지가 약 8억 달러 규모의 전환사채를 상환하면서 현금 잔고가 1억 달러 근처까지 일시적으로 압축되었다가 연이은 ATM 인출을 통해 다시 10억 달러 임계값 위로 재구축되는 과정에서 이루어졌다.

업계가 받는 시사점: 구조적 위험 관리로서의 현금 버퍼

When $BTC's weekly RSI hits oversold – and then prints a higher low – it's time to pay attention. In the past, that signal meant the bottom was in, or very close to forming. The same signal flashed last week. 👀 pic.twitter.com/GoEOug9XKo — Jelle (@CryptoJelleNL) June 23, 2026

이번에 증가한 준비금은 스트래티지가 추가 축적을 위한 자금 조달 목적이 아니라 비트코인의 강제 청산을 명시적으로 방어하기 위해 현금 전쟁 자금을 구축한 최초의 사례로 평가된다. 이는 내러티브의 중심이 자산 성장 보다는 부채 관리로 재지향되고 있음을 의미한다.

과거 회사가 공시한 2025년 12월 달러화 준비금 발표 내용을 종합하면 이번 14억 달러 규모의 준비금은 최소 21개월 치의 우선주 배당금과 이자 비용을 커버할 수 있는 규모로 설계되었다.

향후 주목해야 할 전방 신호는 주간 비트코인 매입 수량이 아니라 남은 254억 달러의 ATM 잔여 용량이 소진되는 속도와 그 자본이 비트코인 매입 대 준비금 유지 사이에 어떻게 분할되는지 여부다.

이 비율은 후속 8-K 공시를 통해 확인될 것이며, 현재의 보통주 전용 조달 패턴이 일시적인 전술적 조정인지 아니면 스트래티지가 비트코인 준비자산 운영 자금을 조달하는 방식의 더 지속적인 체질 전환인지를 결정할 것이다.

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