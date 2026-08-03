콜드카드 해킹 사태가 던진 경종… ‘무조건 동결’ 보관 시대의 종말

콜드월렛 시장의 대표 브랜드로 꼽히던 콜드카드에서 대규모 해킹 사건이 발생해 업계가 큰 충격을 받고 있다. 이번 사태로 4,500개 이상의 주소에서 1,367비트코인에 달하는 막대한 자금이 유출된 것으로 파악되었다. 인터넷과 완전히 단절된 오프라인 환경에 자산을 장기 보관하던 투자자들은 최상위 보안성을 자랑하던 하드웨어 지갑마저 무너졌다는 소식에 거센 혼란을 겪고 있다.

이번 해킹의 원인은 2021년 3월 배포된 펌웨어 업데이트 코드에 있었다. 당시 코드는 상대적으로 예측이 가능한 난수 생성기를 사용했고, 그로 인해 공격자들이 생성할 수 있는 개인키 범위가 좁아진 것이다. 결과적으로 공격자들은 5년 동안 잠복해 있던 수학적 빈틈을 노려 오프라인 상태의 시드 구문을 무차별 대입으로 복원해 냈으며, 오프라인에서 안전히 보존되어 있다고 믿었던 비트코인을 단숨에 무력화시켰다.

COLDCARD Mk3 Security Advisory If you generated a seed on a Mk3 after firmware 4.0.1, your funds may be at risk. Mk4, Q and Mk5 are not affected based on our early analysis. Read the advisory and migrate carefully:https://t.co/3vgPHOjMS7 — COLDCARD (@COLDCARDwallet) July 30, 2026

‘수동적 방치’의 익숙함과 구조적 한계

최근의 콜드월렛 기기들은 오프라인 상태에서도 스테이킹이나 온체인 연동을 지원하는 등 자산을 운용할 수 있는 기능적 발전을 이뤄냈다. 하지만 대다수의 장기 투자자들은 자산을 지갑에 집어넣은 뒤 그대로 잊고 지내는 수동적 방치 방식에 익숙해져 있는 것도 사실이다. 장치 하나만 오프라인에 차단해 두면 자산이 영원히 안전할 것이라는 신뢰가 수년 동안 이어져 온 셈이다.

전문가들은 이번 사건을 통해 특정 하드웨어의 결함뿐만 아니라, 자산을 무작정 묻어두기만 하는 방치형 보관 습관의 문제점이 드러났다고 지적한다. 오프라인 장치라 할지라도 내부 암호화 알고리즘에 숨겨진 결함이 존재할 경우, 오랜 방치 기간은 단지 공격자에게 오프라인 분석 시간을 벌어주는 결과로 작용할 수 있기 때문이다.

이에 따라 시장의 시선은 자산을 고정된 상자에 묻어두고 방치하는 기존 방식에서 벗어나, 암호학적으로 검증된 온체인 인프라 위에서 안전성과 유동성을 동시에 확보하는 ‘스마트 유동성 관리’ 패러다임으로 빠르게 이동하고 있다.

‘스마트 유동성’을 가로막는 기존 생태계의 딜레마

스마트 유동성 관리는 자산을 무작정 동결시키는 대신 온체인상에서 자본 효율성을 극대화하고 시장 변화에 민첩하게 대응할 수 있다는 강력한 장점을 지닌다. 자산을 유동적으로 운용하며 다양한 수익 기회를 확보함과 동시에, 오프라인 장치 방치에서 오는 기회비용과 잠재적 암호학적 위험을 동시에 줄일 수 있기 때문이다.

그렇다면 ‘스마트 유동성 관리’를 실현하기 위해서는 어떤 온체인 환경이 마련되어야 할까. 이 질문에 답하기 위해 먼저 현재 블록체인 생태계가 안고 있는 파편화 문제와 기존 운용 방식의 치명적 딜레마를 직시할 필요가 있다.

오늘날 비트코인과 이더리움, 솔라나 등 주요 네트워크는 각기 다른 국경을 가진 독립된 섬처럼 분리되어 있다. 자산을 오프라인에 묶어두지 않고 유동적으로 활용하려면 이들 체인 간의 자유로운 자금 이동이 필수적이다.

그러나 기존 생태계가 제공해 온 해결책은 또 다른 보안 문제를 낳았다. 그동안 체인 간 연결을 담당했던 크로스체인 브릿지나 랩드 토큰 방식은 스마트 컨트랙트 취약성과 중앙화된 검증 구조로 인해 대규모 온체인 해킹의 단골 표적이 되어 왔기 때문이다. 결과적으로 투자자들은 하드웨어 지갑의 방치 방식을 피하려다, 오히려 더 위험한 온체인 브릿지 해킹에 노출될 위험에 갇히게 된 것이다.

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통합 유동성 레이어3 ‘리퀴드체인’의 기술적 해법

결국 이상적인 스마트 유동성 환경에는 ‘자산을 위험하게 랩핑하거나 브릿지에 맡기지 않으면서도, 이종 체인의 유동성을 하나로 묶어주는 검증된 인프라’가 필요하다. 이러한 엄격한 시장의 요구조건을 완벽히 충족하는 기술적 정답으로, 차세대 레이어3 리퀴드체인($LIQUID)이 주목받고 있다.

리퀴드체인은 “단 하나의 레이어로 모든 시장을 통합한다”는 비전 아래, 해킹 위험이 상존하는 기존의 브릿지 및 랩핑 구조를 근본적으로 배제한 아키텍처를 선보였다. 비트코인의 UTXO, 이더리움의 상태값, 솔라나의 계정을 온체인 상에서 원자적으로 직접 검증함으로써, 랩드 토큰 없이도 거대한 크로스체인 통합 유동성 풀을 형성한다.

여기에 솔라나급의 고성능 가상머신을 결합해 실시간 복합 디파이 트랜잭션과 예측 시장, 밈코인 거래 등을 지연 없이 처리하는 환경을 구축한다. 애플리케이션 개발자 역시 단 한 번의 배포만으로 주요 멀티체인 유저층에 동시에 접근할 수 있어, 안전하고 효율적인 온체인 통합 운용 환경을 제공받게 된다.

Sometimes you don't need another chain. You need another layer. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/XSVxo2J2Tp — LiquidChain (@getliquidchain) August 1, 2026

자산 보관을 넘어 유동성 혁신으로

가상자산 시장은 자산을 기기 안에 묻어두듯 동결시키고 잊고 지내는 시대를 지나, 검증된 온체인 인프라 위에서 자산을 효율적이고 안전하게 운용하는 시대를 향해 나아가고 있다. 5년간 잠들어 있던 오프라인 스토리지의 결함이 수면 위로 드러난 지금, 비트코인을 비롯한 메이저 자산을 안전하게 잇고 최적의 크로스체인 유동성을 제공하는 리퀴드체인의 행보에 글로벌 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

리퀴드체인은 현재 프리세일을 통해 구매할 수 있다. 최신 정보는 공식 엑스 및 텔레그램을 통해 확인할 수 있다.

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