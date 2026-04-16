업비트 트렌딩 코인, 토트넘홋스퍼 팬 토큰 – 유의종목으로 지정

토트넘 홋스퍼(SPURS) 토큰이 오늘 국내 최대 거래소 업비트에서 400% 가까이 급등하며 시선을 끌었다. 다만 이번 상승은 호재성 재료라기보다는, 투자자들이 경계해야 할 유의종목 지정에 기인한 움직임이라는 점에서 분위기가 묘하다.

이번 급등의 직접적인 배경은 업비트가 SPURS 토큰을 유의종목으로 지정한 데 있다. 업비트는 최근 시가총액 하락 등 프로젝트 리스크를 근거로 투자자 보호 정책을 적용하며 토트넘 홋스퍼를 유의종목으로 분류했다고 밝혔다.

보통 거래소에서 유의종목 지정은 상장 폐지 가능성이 언급되는 단계로 인식되며, 이 과정에서 단기 차익을 노린 투기적 수요가 몰려 가격이 급격히 출렁이는 경우가 흔한 편이다. SPURS 역시 이번 공지 이후 단기간에 급등락을 보이며 같은 흐름을 재현했다.

업비트 공지에 따르면, 2026년 4월 16일부터 SPURS 토큰 입금 차단이 시행된다. 입금 재개 시점은 향후 진행 절차에 따라 별도로 안내될 예정이다. 즉, 앞으로 SPURS 토큰을 업비트에 입금할 경우 계정에 반영되지 않으며, 복구도 불가능할 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

업비트는 2026년 7월 16일까지 SPURS 토큰의 거래 지원 여부를 재검토할 계획이라고 밝혔다. 상황에 따라 거래지원 종료, 즉 상장 폐지로 이어질 가능성도 배제할 수 없는 만큼, 급등세만 보고 추격 매수에 나서는 행위는 자제하는 것을 권장한다.

글로벌 시황 플랫폼 코인마켓캡에서도 오늘 하루 0.175달러 근처까지 급등했다가, 현재는 0.1646달러 수준으로 조정된 상태다. 국내 거래소 이슈가 해외 시장 가격에도 단기적으로 영향을 미친 것으로 풀이된다.

다만 이번 급등이 단순히 업비트 이슈만으로 설명되는 것은 아니다. 프로젝트는 최근 토트넘 홈구장 피치 접근권 등 토큰 보유자를 위한 독점 이벤트를 진행해 왔으며, 오늘이 그 이벤트 종료 시점이었던 만큼 실제 팬 수요가 일시적으로 집중됐을 가능성도 존재한다.

흥미롭게도, 이번 토트넘홋스퍼 급등은 최근 칠리즈 토큰 가격 급등 흐름과 맞물리며, 묘한 대비점을 연출했다.

팬 토큰과 칠리즈 네트워크의 관계

토트넘은 손흥민이 활동했던 팀이라는 상징성 덕분에 국내에서도 높은 인지도를 보유한 축구 구단이다. 이번에 주목받은 토트넘홋스퍼 팬 토큰은 2023년 업비트 상장을 통해 국내 투자자들에게도 알려진 바 있으며, 당시 신규 상장 코인 중 35%가 축구 관련 토큰이었다는 점에서 팬 토큰 붐이 화제가 되기도 했다.

SPURS 팬 토큰은 스포츠 및 엔터테인먼트 분야에 특화된 레이어1 블록체인인 칠리즈 네트워크에서 발행된 자산이다. 칠리즈는 스포츠 산업의 참여를 유도하기 위해 설계된 블록체인으로, 각 구단이나 스포츠 브랜드가 자체 팬 토큰을 발행할 수 있는 인프라를 제공한다.

팬 토큰 생태계는 소시오스닷컴 앱을 기반으로 운영되며, 토큰 보유자는 구단 관련 이벤트 참여, 보상 프로그램, 독점 혜택 등 다양한 팬 경험을 제공받을 수 있다. 결국 팬 토큰은 단순 투자 자산이라기보다는, 스포츠 커뮤니티 기반의 참여형 자산이라는 성격을 가진다.

오늘 토트넘 팬 토큰이 다소 부정적인 재료로 투기적 급등을 연출한 것과 달리, 칠리즈는 전혀 다른 이유로 강세를 보였다. 현재 칠리즈 코인은 0.043달러 수준에서 거래되고 있으며, 24시간 기준 10%, 한 달 기준으로도 10% 상승한 흐름을 보이고 있다.

칠리즈는 이번 달 초 0.0440달러 부근에서 출발한 이후 한동안 밀리는 모습을 보였지만, 이번 주 들어 반등세가 강해지며 기존 저항선 구간을 다시 테스트하는 흐름을 보였다.

이러한 상승 배경에는 비트코인을 중심으로 반전된 시장 분위기가 영향을 준 것으로 보이며, 동시에 일본 J리그 도쿄 베르디와의 새로운 파트너십 소식도 투자 심리를 자극한 변수로 언급된다.

실제 축구 경기 자체가 칠리즈 토큰 매수세를 유발했을 가능성도 크다. 2025-26 시즌 UEFA 챔피언스리그 4강전이 4월 말~5월 초로 예정돼 있어 시기적으로 절묘한 상태이고, 더불어 올해에는 2026 월드컵이 예정되어 있어 관련 테마를 노리는 수요도 존재할 수 있기 때문이다.

팬 토큰의 한계와 인프라 토큰의 안정성

이번 SPURS 급등은 팬 토큰이라는 내러티브가 언제든 투기성 재료로 변질될 수 있음을 보여준다. 팬 토큰은 스포츠 구단과의 연결성을 내세우지만, 실제 시장에서는 구단 성적이나 이벤트보다 실제 퍼포먼스나 거래소 정책 같은 변수에 더 민감할 수 있다는 것이 이번 사례로 입증됐다.

반면 칠리즈는 같은 스포츠 테마 안에 있으면서도, 인프라라는 구조로 인해 흔들리지 않은 모습을 보여, 서로 대비되는 모습이 연출됐다. 결국 이번 사례는 스포츠 관련 토큰이라 하더라도 개별 팬 토큰과 인프라 토큰의 성격이 완전히 다르며, 관심자라면 이런 부분을 분명히 구분해야 한다는 점을 시사한다.

또한 이번 움직임은 가격이 급등했다고 해서 무조건적으로 호재로 해석될 수 없는 대표적인 사례이며, 시장에서는 여전히 공격적인 기회를 노리는 투자자가 가득하다는 점을 나타냈다. 공격적인 투자는 분명히 좋은 성과로 이어질 가능성이 있지만, 더욱 현명하고 부지런할 필요가 있다. 만약 일반 투자자로 고위험 고수익 기회를 노리고 싶다면, 프리세일 코인을 겨냥하는 것도 현명하다.

오늘날 프리세일 코인 대다수는 판매 기간 동안 점진적으로 가격이 인상되고, 프리세일 스테이킹 기능을 제공하여 보장된 미실현 수익 확보가 가능하다. 물론 신뢰할 수 있는 프리세일 코인은 많지 않다는 함정이 있지만, 믿을 수 있는 매체를 통해 정보를 확인하면 위험을 피할 수 있다. 그런 의미에서, 본지 전문가들이 선별한 프리세일 코인 가이드를 참고하기 바란다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.