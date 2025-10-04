ZCash (ZEC), 130% 상승한 이유는?

핵심 내용

Zcash(ZEC) 가격이 약 60% 급등하며 시가총액 기준 상위 50대 암호화폐에 진입했다.

이번 랠리는 그레이스케일이 Zcash Trust를 출시하면서 기관 투자자들의 관심을 끌어온데 따른 것이다.

기술적 지표는 ZEC가 과열 상태임을 시사하지만, 120달러 이상에서 강한 상승 모멘텀이 유지되고 있다.

Zcash(ZEC)가 10월 2일 하루 동안 59% 급등하며 이날 가장 강세를 보인 암호화폐 중 하나로 자리매김했다. 이번 상승은 ZEC의 지속적인 상승 랠리를 반영하며, 한 주간 가격이 150% 상승하고 시가총액도 250% 증가했다.

ZEC는 10월 1일에 3년만에 최고가였던 153달러(약 21만 5,718원)를 상향 돌파했다. 이로 인해 ZEC의 시가총액은 23억 6,000만 달러(약 3조 3,178억 원)를 기록하며 펌프펀(Pump.fun)의 PUMP 토큰을 제치고 상위 50대 암호화폐 목록에 진입했다.

코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 ZEC는 가격이 하루 사이에 10% 하락하여 135달러(약 18만 9,810원)에 거래되고 있다. 일일 거래량은 43% 증가한 상태다.

이번 가격 급등은 그레이스케일(Grayscale)이 기관 투자자들에게 Zcash에 투자할 수 있는 상품인 그레이스케일 Zcash 트러스트(ZCSH)를 출시했다고 발표한 데 따른 것으로 분석된다.

이 트러스트 상품은 공인 투자자들을 대상으로 설계되어, 투자자가 직접 자산을 매수, 보관, 관리하지 않고도 투자를 할 수 있다. 애널리스트들은 이 상품이 Zcash의 성장을 촉진할 것으로 예상하고 있다.

Zcash는 비트코인과 유사한 설계를 가지고 있다. Zcash $ZEC는 원래 비트코인 코드 베이스에서 생성되었지만, 거래 정보를 암호화하고 사용자가 자산을 보호할 수 있도록 하는 프라이버시 기술을 사용한다.

다른 디지털 자산과 달리, Zcash는 비트코인(BTC) 블록체인 코드 기반 위에 구축되었다. 그럼에도 제로 지식 증명(zk-SNARKs)을 활용하여 독자적인 프라이버시 계층을 제공한다. 해당 암호화 기술을 활용하면 사용자들은 완전 공개 거래와 프라이빗 거래 중 하나를 선택할 수 있다.

비트코인은 점점 기관과 규제 감독과 연계되는 경향을 보이고 있다. 반면, Zcash는 탈중앙화와 익명성을 중요시하는 암호화폐 순수주의자들 사이에서 강력한 지지층을 유지하고 있다.

ZEC, 200달러 돌파 가능성

Zcash의 일간 차트상 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 강한 상승 신호를 보이고 있다. 시그널선과 MACD선 간 큰 괴리가 나타나며 강한 모멘텀을 시사한다. 낙관적으로 전망하는 이들은 다음 저항 구간이 160~165달러(약 22만 4,960~23만 2,000원) 부근이며, 해당 구간을 돌파하면 200달러(약 28만 1,200원)까지 상승할 가능성이 있다고 주장한다.

ZEC는 현재 볼린저 밴드(Bollinger Band) 상단을 크게 상회하고 있으며, 이는 과매수 상태를 나타낸다. 이후 가격 조정으로 이어질 가능성이 있다. 트레이더들은 단기적인 지지선이 120달러(약 16만 8,720원) 부근에 형성될 가능성을 주목해야 하며, 이어 100달러(약 14만 600원) 부근에서 재시험이 이루어지면 추세가 안정될 수 있다.

프라이버시 지지자들은 낙관적인 반응을 보이고 있으나, 다수의 애널리스트들은 ZEC가 이번 급등 이후 변동성이 커질 수 있다고 경고한다. 역사적으로 프라이버시 코인은 규제 당국의 주목을 받아왔으며, 이는 장기적으로 투자 심리에 부담으로 작용할 수 있다.

비트코인 하이퍼 사전 판매 2,000만 달러 넘게 모금

ZEC가 상승 랠리를 이어가면서 또 다른 신규 프로젝트인 비트코인 하이퍼(HYPER)도 사전 판매 단계에서 투자자들의 관심을 끌고 있다. 이 프로젝트는 비트코인 블록체인의 주요 문제인 느린 거래 처리 속도, 높은 네트워크 수수료, 내장된 스마트 컨트랙트 기능 부재를 해결하는 것을 목표로 한다.

비트코인 하이퍼는 최적화된 가상 머신을 기반으로 한 차세대 레이어 2 솔루션을 도입했다. 이를 통해 거래 속도를 향상시키고 비용을 절감하면서도, 비트코인의 안전한 기본 레이어에 기반을 유지할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토크노믹스 및 사전 판매 현황

비트코인 하이퍼 토큰은 거래 비용을 지불하고, 스테이킹 보상을 제공하며, 고급 기능에 대한 접근 권한을 부여함으로써 네트워크 활동을 지원한다.

또한, 비트코인 하이퍼 토큰 보유자들은 스테이킹 프로토콜에 참여하여 55%의 스테이킹 보상률을 받을 수 있으며, 네트워크 확장을 지원하면서 패시브 인컴을 확보할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토큰 사전 판매 현황:

티커: HYPER

HYPER 사전 판매 가격: 0.013055달러(약 18.35원)

0.013055달러(약 18.35원) 사전 판매 모금금액: 2,134만 달러(약 299억 9,564만 원)

암호화폐 사전 판매는 초기 투자자들에게 할인된 가격으로 토큰을 구매할 수 있는 기회를 제공한다. 비트코인 하이퍼 가격 전망을 통해 비트코인 하이퍼 토큰의 투자 적기를 판단할 수 있다.

