지캐시(ZEC) 전망 – 프라이버시 코인에 몰리는 ‘스마트 머니’?

암호화폐 투자자이자 방송인 랜 뉴너(Ran Neuner)는 비트코인이 가치 저장 수단으로서 독보적 위치를 차지하고 있지만, 모든 거래 내역이 투명하게 공개되는 구조적 특성 때문에 기관 투자나 대중적 사용 측면에서는 분명한 한계가 있다고 지적했다.

그는 지캐시(Zcash, ZEC)의 구조에 주목하고 있다. 지캐시는 사용자가 ‘익명 거래(shielded transaction)’와 ‘일반 거래(unshielded transaction)’ 중 원하는 방식을 선택할 수 있는 유연한 거래 모델을 제공한다. 필요할 때는 익명성을 강화할 수 있고, 상황에 따라 투명성을 유지할 수도 있어, 기존 암호화폐에서는 찾아보기 어려웠던 선택권을 제시한다.

뉴너는 미국 정부의 태도 변화도 중요한 변수라고 분석했다. 과거 규제 당국은 프라이버시 코인 전반에 대해 매우 적대적인 기조를 유지해 왔지만, 최근에는 ‘프라이버시는 기본권’이라는 인식이 점차 확산되며 정책적 시각이 부드러워지고 있다는 것이다.

그는 이러한 변화가 프라이버시 중심 자산의 재평가로 이어질 가능성이 높아지고 있다고 전망했다. 특히 비트코인의 막대한 시가총액을 고려할 때 “비트코인 점유율의 극히 일부만 이동해도 지캐시는 큰 폭의 재평가를 경험할 수 있다”고 강조했다.

ZEC 가격 전망: 상승 전환의 분기점인가?

현재 ZEC는 약 540달러 수준에서 거래되고 있으며, 장기간 유지돼 온 핵심 지지 구간을 반복적으로 테스트하는 움직임을 보이고 있다. 이 지지 구간을 완전히 지켜낸 뒤 명확한 돌파 신호가 확인된다면, 이는 새로운 상승 흐름으로 전환되는 첫 번째 분명한 신호가 될 수 있다.

MACD 지표는 아직 중립 상태이나 점차 평탄화 조짐을 보이고 있으며, RSI는 42 근처에서 움직이고 있다. 관망 국면이지만, 기술적 지표 상으로는 녹색 지지 구간을 방어할 경우 중기적으로 1,400달러 수준까지 반등할 가능성이 존재한다.

다섯 자리 가격 가능성? 프라이버시 코인의 미래

뉴너는 전체 시장에서 프라이버시 자산의 점유율이 단 10%만 돼도 ZEC 가격이 1만 달러 이상으로 치솟을 수 있다고 주장한다. 이는 ZEC가 사실상 ‘가장 대표적인 프라이버시 기반 디지털 화폐’로 자리 잡는 시나리오를 가정한 전망이다.

만약 이러한 전망이 실현된다면, 현재 가격 대비 20배 상승도 가능하다는 것이다.

반대로, 현 지지 구간 방어에 실패할 경우 더 깊은 가격 조정이 뒤따를 가능성도 배제할 수 없다. 특히 540달러 지지선은 중장기적으로 중요한 영역이기 때문에 붕괴 시 시장 심리도 크게 약화될 수 있다.

