De nieuwe XRP ETF’s zijn nog maar net gelanceerd, maar trekken nu al miljoenen binnen. Franklin Templeton’s XRPZ schoot op de eerste dag direct voorbij de $60 miljoen instroom: een start die niemand had zien aankomen. Ripple-CEO Brad Garlinghouse noemt dit hét keerpunt waar de markt op wachtte, en ziet XRP uitgroeien tot een vaste pijler in wereldwijde finance. De grote vraag: zet dit de deur open naar een koers van $5 of meer?

Sterke start voor XRPZ en andere XRP ETF’s

Tijdens de eerste uren na de lancering werd al snel duidelijk dat de belangstelling groot is. Bitwise en Canary trapten af met de hoogste volumes, maar Franklin Templeton haalde dat verschil verrassend snel in. Grayscale koos ervoor om zijn GXRP ETF zonder fees aan te bieden, al bleef het handelsvolume daar iets achter. Toch ziet de markt dit niet als een tegenvaller: spreads en orderboeken hebben tijd nodig om zich te vormen, zeker in de eerste dagen. Het sentiment rondom XRP wordt bovendien versterkt door recente ontwikkelingen in de markt, waar duidelijk wordt dat zowel Grayscale als Franklin Templeton een opvallend sterke start hebben neergezet. Dat voedt het vertrouwen dat de instroom de komende weken verder kan oplopen.

Ondertussen hield de xrp koers opnieuw stand rond de steunzone tussen $1,75 en $1,85. Dat is dezelfde regio waar eerder bijna 2 miljard XRP werd opgekocht door grote wallets. De combinatie van technische steun én nieuwe instroom in de XRP ETF geeft beleggers het gevoel dat het momentum langzaam de goede kant op draait, iets wat ook overeenkomt met XRP verwachting die analisten op dit moment schetsen.

Ripple nieuws: CEO ziet ETF’s als bewijs van volwassenheid

Garlinghouse reageerde rustig maar duidelijk enthousiast op de instroom die de ETF’s nu al zien. Volgens hem worden de fundamenten van XRP eindelijk erkend.

The pre-thanksgiving rush (shall we say, ’turkey trot’!?) for XRP ETFs starts now.. congrats @BitwiseInvest on today’s launch! https://t.co/EgYVrm0TmM — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 20, 2025

Jarenlang was institutionele toegang beperkt tot gespecialiseerde platforms, maar met ETF’s kunnen beleggers nu gewoon via hun broker instappen. Dat verlaagt de drempel enorm, en dat zie je meteen terug in de volumes. Hierdoor ontstaat volgens hem ook meer duidelijkheid voor de ripple koers op langere termijn.

Opvallend is dat XRP-beleggingsproducten de afgelopen week bijna $90 miljoen aan instroom zagen, terwijl de rest van de markt juist $2 miljard+ aan uitstroom registreerde. Volgens Garlinghouse is dit een teken dat beleggers op zoek zijn naar alternatieven buiten Bitcoin en Ethereum, en dat XRP die rol langzaamaan begint op te pakken. Veel nieuwe beleggers vragen zich daardoor af: wat gaat Ripple doen in de komende maanden?

Koersverwachtingen lopen uiteen – Kan Ripple 5 dollar worden?

Doordat de ETF’s zo sterk van start zijn gegaan, kijken analisten opnieuw naar de mogelijke koersdoelen voor de komende maanden. Het meest besproken scenario is een stijging richting $3, vooral als de instroom stabiel blijft. Voor veel beleggers is de vraag inmiddels steeds relevanter: kan Ripple $5 worden in 2025? Dat niveau wordt vaker genoemd, vooral als Ripple nieuwe samenwerkingen met grote financiële partijen aankondigt.

Een kleine groep analisten is nog optimistischer en ziet zelfs kansen voor waardes rond $8 tot $10. Dat is minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk als XRP een vergelijkbare trend volgt als eerdere grote bullruns. Garlinghouse zelf houdt zich verre van prijsvoorspellingen, maar benadrukt dat alle bouwstenen voor verdere groei aanwezig zijn.

