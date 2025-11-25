De CEO van Teucrium onthulde dat Ripple actief werkt aan een directe concurrent voor JPMorgan. Nu Ripple haar banking license ontvangt, wordt Ripple extreem goed gekapitaliseerd volgens de topman. Het XRP nieuws van vandaag laat zien dat grote financiële spelers Ripple serieus nemen als bancaire infrastructuur, en mogelijk toekomstige concurrentie voor JPMorgan.

Ripple bouwt JPMorgan vervanger – XRP koers reageert positief

“Ze bouwen letterlijk een JPMorgan rival,” stelde de Teucrium CEO. Het plan van Ripple gaat verder dan enkel betalingstechnologie. Het bedrijf richt zich op volledige bancaire dienstverlening zodra de vergunningen binnen zijn.

Volgens de CEO van Teucrium, is Ripple “in it for the long run”. De topman geeft aan dat ze XRP voor het lange termijn vasthouden. Net als velen financiele instellingen, en kleinere investeerders zien ze XRP als een van de beste altcoins voor lange termijn. Teucrium accumuleerde de afgelopen jaren zelf miljarden XRP tokens en gebruikt deze niet voor korte termijn winst, maar als reserve voor wanneer Ripple een echte bank wordt in de komende jaren.

🚨 NEW: Teucrium CEO drops BOMBS about Ripple & XRP “They are literally building a JP Morgan rival. Once they get their banking license, Ripple will be incredibly well-capitalized.

Why would they sell XRP? They’re going to hold it.” Let that sink in… thank you @paulbarron for… pic.twitter.com/I22NnfUiEP — Arthur (@XrpArthur) November 24, 2025

De banking license vormt de sleutel tot dit plan. Met deze vergunning kan Ripple internationaal opereren als volwaardige financiële instelling. Bestaande banken zoals JPMorgan krijgen daarmee concurrentie van een crypto native speler die sneller en goedkoper werkt.

XRP koers analyse van de dag

De 50 EMA nadert de 200 EMA op de 3-daagse grafiek. Crypto traders vrezen hierdoor voor een grotere crash en daarop volgende lang durige bear market. Onze XRP koers analyse toont echter een ander plaatje. De structuur lijkt totaal niet op een klassieke bear market setup.

Een echte bearish cross gebeurt alleen wanneer de prijs al onder beide EMAs zit en momentum naar beneden draait. XRP blijft echter boven de 200 EMA, die bovendien stijgend is in plaats van dalend. Dit past niet bij bear market gedrag.

In 2018 kwam de cross pas na een grote breakdown. De Ripple prijs was toen al ingestort voordat de cross gebeurde. Nu zit XRP nog steeds in een gezonde positie boven belangrijke steunniveaus. Dit verschil is cruciaal voor de Ripple koers verwachting na het einde van de langdurige crypto crash de afgelopen maanden.

De situatie lijkt veel meer op 2017 en begin 2021. Beide periodes kenden hetzelfde ritme: strakke EMAs, prijs boven de 200 EMA, en compressie die leidde tot explosie. Daarna leverde XRP zijn grootste verticale bewegingen ooit.

Ripple koers verwachting eind 2025 blijft bullish

De combinatie van fundamentele ontwikkelingen en technische patronen wijst naar een finale upside beweging. In plaats van het begin van een bear market zien we waarschijnlijk late cycle consolidatie. Dit gebeurt vaak vlak voor de laatste grote stijging van een cyclus.

Het Ripple nieuws over de banking ambities versterkt dit beeld. Grote institutionele spelers bereiden zich voor op bredere adoptie. Onze XRP verwachting voor eind 2025 blijft daarom positief ondanks de korte termijn onzekerheid de afgelopen maand.

De Ripple koers grafiek wijst naar één laatste push in plaats van een afgeronde top. Historische patronen ondersteunen dit scenario. XRP steeg in het verleden altijd na periodes van compressie. Deze keer zou het niet anders moeten zijn, we verwachten een groene crypto kerst.

