XRP whales sloegen vorige week flink in. Portefeuilles met 1 tot 10 miljoen XRP kochten tussen 18 en 22 augustus ongeveer 380 miljoen tokens bij. De XRP koers steeg in diezelfde periode hard door.

XRP whales kopen 380 miljoen tokens in één week

De aankopen kwamen van een duidelijke groep: adressen die tussen de 1 en 10 miljoen XRP aanhouden. Zij voegden in vijf dagen ongeveer 380 miljoen tokens toe aan hun portefeuilles. Bij de gemiddelde prijs van die week gaat het om zo’n $400 miljoen.

Daardoor steeg het totale bezit van deze groep van 16,05 miljard naar 16,36 miljard XRP. Dat is het hoogste niveau sinds de schikking tussen Ripple en de Amerikaanse toezichthouder SEC. Het grootste deel van deze adressen is al langer dan anderhalf jaar actief. Het zijn dus geen dagjesmensen, maar bekende gezichten op het XRP Ledger.

Voor beleggers die naar de bredere markt kijken is dat een signaal dat vaker terugkomt bij de beste altcoins: grote partijen kopen eerst, de koers volgt later.

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Waarom stijgt Ripple? On-chain data geeft antwoord

De on-chain cijfers laten zien waarom Ripple nieuws deze week zo positief klinkt. Het aantal transacties boven $1 miljoen op het XRP Ledger schoot in 24 uur met 280 procent omhoog. Coinspeaker analisten telden op dat moment meer dan 38 van zulke grote overboekingen.

Nog belangrijker is wat er níet gebeurde. De stortingen van whales naar Binance zakten naar het laagste niveau sinds 2021. Ook bij OKX en Bybit liepen die stortingen terug. Wie zijn tokens niet naar een beurs stuurt, is meestal niet van plan om snel te verkopen.

Dat verschil telt. Er komt veel XRP bij in grote portefeuilles, terwijl er weinig richting de handelsplatformen gaat. Precies die combinatie ging vooraf aan de huidige XRP rally.

Ook het geld van buiten de crypto wereld druppelt weer binnen. De Amerikaanse spot XRP ETF’s haalden in de week tot 21 augustus zo’n $39,8 miljoen aan netto instroom op, de sterkste week sinds mei.

XRP koers verwachting: $1,55 eerst, dan $1,80 en $2,57

De XRP koers staat rond $1,50 en steeg in een week met ruim 50 procent. Kort na de doorbraak tikte de koers zelfs bijna $1,70 aan. De eerste horde ligt nu op $1,55 tot $1,56.

Breekt de koers daar overtuigend doorheen, dan komt de zware weerstandszone rond $1,80 in beeld. Analisten die de beweging via de Elliott Wave methode tellen, houden daarna rekening met een terugval richting $1,30, gevolgd door een grotere golf omhoog met $2,57 als doel. Dat blijft een scenario, geen zekerheid.

Wel is voorzichtigheid op zijn plaats. De momentum-indicatoren staan na zo’n snelle stijging overbought. Een adempauze richting $1,37 hoort bij een gezonde opmars.

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