Ethereum (ETH) terus menunjukkan kekuatannya sejak awal kuartal kedua tahun ini. Harga ETH telah menembus $4.900 atau sekitar Rp81.369.400, dan sempat menyentuh rekor tertinggi baru di bulan Agustus. Pergerakan ini menandakan bahwa level psikologis $5.000 (setara dengan Rp83.030.000) kini sangat dekat untuk ditembus. Momentum bullish ini tidak hanya memperkuat posisi ETH, tetapi juga membuka peluang bagi sejumlah altcoin berpotensi tinggi untuk mengalami lonjakan signifikan menjelang akhir tahun.

Optimisme pasar semakin dipertegas setelah Federal Reserve resmi menurunkan suku bunga acuannya. Investor global mulai mencari eksposur terhadap proyek-proyek blockchain yang menawarkan utilitas nyata dan potensi adopsi institusional. Fokus kini tertuju pada altcoin utama seperti XRP, BNB, SOL, serta proyek baru yang tengah viral seperti Pepenode.

1. XRP: Solusi Global untuk Transfer Uang Berbasis Blockchain

XRP masih mempertahankan eksistensinya sebagai tulang punggung transaksi lintas negara di dunia crypto. Keunggulan utama XRP terletak pada kemampuannya untuk melakukan transfer global dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi. Saat ini, lebih dari 59,77 miliar XRP telah beredar dari total pasokan 100 miliar unit, dengan kapitalisasi pasar mencapai $181,7 miliar atau sekitar Rp3.020 triliun.

Harga XRP kini berada di $3,03, setara dengan Rp50.327, mencatatkan kenaikan 5,41% dalam 30 hari terakhir. Volume perdagangan harian menyentuh $6,04 miliar (Rp100 triliun), mencerminkan tingginya likuiditas dan minat beli.

Kabar terbaru dari ekosistem Ripple menunjukkan langkah strategis yang memperkuat posisi XRP dalam sektor keuangan global:

Kerja sama Ripple dengan DTCC, peluncuran stablecoin RLUSD, serta adopsi standar ISO 20022 menegaskan komitmen mereka terhadap regulasi dan efisiensi pembayaran. Kolaborasi Ripple dengan Franklin Templeton dan DBS Bank untuk melakukan tokenisasi dana pasar uang di jaringan XRP Ledger membuka jalan untuk adopsi institusional yang lebih luas. Inovasi seperti Confidential Multi-Purpose Tokens memperkuat privasi sekaligus menjaga transparansi, menjadikan XRP sebagai solusi keuangan modern yang audit-able dan sesuai regulasi.



Confidential MPT is a spec for the XRP Ledger that would bring privacy to balances and transfers. Public auditability and validator-enforced checks would remain unchanged, creating a secure environment for finance that anyone can build on. https://t.co/tZSRsnLFjf — RippleX (@RippleXDev) September 16, 2025

Secara teknikal, jika XRP mampu kembali menembus level resistance $3,20 (Rp53.139), maka potensi untuk mencetak level tertinggi baru di akhir 2025 terbuka lebar.

Baca juga: Daftar Koin yang Akan Listing di Binance| Peluang Investasi Menjanjikan di 2025

2. Binance Coin (BNB): Aset Kripto Utama dari Ekosistem Terbesar Dunia

BNB terus mengukuhkan perannya sebagai tulang punggung dari Binance — exchange terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Token ini berfungsi sebagai alat bayar biaya trading, akses ke Launchpad, serta bahan bakar untuk BNB Chain yang menopang ratusan aplikasi, DeFi, NFT, dan infrastruktur Web3.

Harga BNB kini berada di $996,05 atau sekitar Rp16.552.300, melonjak 19,27% dalam 30 hari terakhir. Kapitalisasi pasar mencapai $138,63 miliar (Rp2.305 triliun) dengan suplai beredar sebanyak 139,18 juta BNB. Volume perdagangan 24 jam sebesar $3,58 miliar (Rp59,4 triliun) mencerminkan aktivitas yang sangat aktif di pasar spot maupun derivatif.

Beberapa kabar positif terbaru turut mendongkrak sentimen investor terhadap BNB:

Binance tengah menjajaki penyelesaian hukum yang berpotensi memangkas biaya kepatuhan BNB, membuka ruang lebih besar untuk pertumbuhan.

Perusahaan Treasury Binance mengalokasikan dana $1 miliar untuk mendorong ekspansi proyek multi-chain dan keterlibatan institusi.

Dengan Total Value Locked (TVL) sebesar $7,45 miliar, serta kerja sama strategis dengan Franklin Templeton, jaringan BNB Chain menunjukkan stabilitas dan kepercayaan yang kuat dari kalangan institusional.

Jika BNB mampu menembus dan bertahan di atas level psikologis $1.000 (Rp16.606.000), maka kepercayaan pasar kemungkinan akan melonjak drastis.

Baca juga: Daftar Koin Receh Crypto Terbaik untuk Dibeli pada September 2025

3. Solana (SOL): Infrastruktur Blockchain Cepat yang Diincar Institusi

Solana terus memperkuat posisinya sebagai jaringan blockchain yang efisien dan skalabel. Teknologi Solana memungkinkan pemrosesan transaksi dalam jumlah besar dengan latensi sangat rendah, menjadikannya favorit di sektor NFT, GameFi, dan aplikasi DeFi.

Harga SOL saat ini tercatat di $244,58, setara dengan Rp4.062.305, mengalami lonjakan 35,13% selama sebulan terakhir. Kapitalisasi pasar Solana mencapai $132,81 miliar (Rp2.206 triliun), dengan suplai beredar sebesar 543,03 juta SOL dari total suplai 610,03 juta unit.

Lonjakan harga ini turut didorong oleh minat institusional yang meningkat tajam, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa peristiwa berikut:

Forward Industries melakukan restrukturisasi treasury dan berinvestasi besar di Solana sebagai bagian dari strategi alokasi aset berbasis blockchain. Galaxy Digital memborong SOL senilai $306 juta, memperkuat sentimen pasar. BlackRock, salah satu manajer aset terbesar dunia, mempertimbangkan peluncuran ETF berbasis Solana. CME Group dikabarkan akan meluncurkan produk derivatif opsi Solana, menandakan meningkatnya permintaan dari kalangan investor profesional.



Our Solana futures suite has officially reached its six-month milestone.💥 The market is showing a clear need for regulated exposure. ➡️https://t.co/n9q8FwaBnZ pic.twitter.com/1Fbz8Z2bsp — CME Group (@CMEGroup) September 18, 2025

Jika SOL berhasil menembus resistance $250 (Rp4.151.500), maka peluang terciptanya harga tertinggi baru di akhir tahun menjadi sangat besar. Bagi investor yang mencari aset blockchain dengan daya tarik institusional dan utilitas tinggi, Solana layak masuk daftar pantauan utama.

Baca juga: Coinbase Listing Terbaru 2025: Koin Baru yang Siap Masuk Bursa

4. Pepenode: Memecoin Baru dengan Mekanisme Mine-to-Earn dan APY 1050%

Satu nama baru yang sedang naik daun di kalangan investor muda adalah Pepenode (PEPENODE). Token ini tidak sekadar memanfaatkan tren memecoin, melainkan menciptakan ekosistem yang benar-benar baru dengan pendekatan mine-to-earn virtual. Pengguna bisa membeli dan mengelola “node” dalam ruang server digital untuk menghasilkan PEPENODE maupun memecoin lain seperti Pepe dan Fartcoin.

Berikut beberapa fitur utama dari Pepenode yang menarik perhatian:

Model ekonomi deflasi: Setiap kali pengguna meng-upgrade node, 70% token dibakar secara permanen.

Hadiah staking hingga 1050% per tahun , dibagikan dalam bentuk 3.001 PEPENODE per ETH block.

, dibagikan dalam bentuk 3.001 PEPENODE per ETH block. Sistem reward berbasis peringkat miner terbaik, dengan airdrop tambahan dalam bentuk $PEPE dan token meme lainnya.

Teknologi sepenuhnya virtual, tidak memerlukan hardware mining fisik.

Antarmuka ramah pengguna dengan pembelian menggunakan USDT, kartu kredit, maupun wallet Web3.

Saat ini, harga presale berada di $0.001066 (setara dengan Rp17,689 per token), dengan dana yang telah dihimpun mencapai $1.275.322,86 dari target $1.426.488,31. Lebih dari 751 juta token telah distaking, menandakan minat partisipasi yang luar biasa dari komunitas global.

Ekspansi cepat, strategi viral, dan sistem reward yang menguntungkan menjadikan PEPENODE lebih dari sekadar tren sesaat. Proyek ini tampil sebagai salah satu memecoin generasi baru yang menyatukan gamifikasi, staking, dan mining dalam satu ekosistem terdesentralisasi. Kunjungi web resmi presale Pepenode sekarang juga!

Baca juga: Solana Meme Coin Terbaik untuk Investasi di Tahun 2025

Ingin Cuan dari Presale? Begini Cara Beli Pepenode Sebelum Kehabisan!

Jika Anda tertarik memaksimalkan keuntungan sebelum altseason benar-benar meledak, Pepenode bisa jadi peluang emas Anda. Dengan harga presale hanya Rp17,689 per token dan APY hingga 1050%, tak heran banyak investor mulai memburu token ini. Ekosistemnya yang menggabungkan mine-to-earn, staking, dan airdrop menjadikan Pepenode unik di tengah pasar memecoin. Jangan tunggu sampai harga naik tajam dan peluang lewat begitu saja. Panduan lengkap tersedia agar Anda bisa mulai berpartisipasi hanya dalam beberapa menit. Lihat sekarang juga di halaman Cara Beli Pepenode!

Altcoin Ini Berpotensi Naik 10x? Simak Prediksi Ahli di Prediksi Harga Pepenode

Tren bullish Ethereum menjadi katalis besar untuk altcoin seperti XRP, SOL, dan tentunya Pepenode yang tengah hype. Prediksi analis menunjukkan potensi harga Pepenode melonjak seiring popularitasnya di kalangan investor ritel dan komunitas Web3. Apalagi dengan lebih dari 751 juta token yang sudah distaking, komunitas ini jelas tidak main-main. Ingin tahu seberapa tinggi harga PEPENODE bisa naik tahun ini? Pelajari seluruh potensi upside dan analisis teknikal terbaru di halaman Prediksi Harga Pepenode agar tidak ketinggalan momentum!

Waktunya Bertindak Sebelum Terlambat

Momentum bullish yang dimotori Ethereum telah membuka peluang besar bagi altcoin lain untuk ikut meroket. XRP, BNB, dan SOL menunjukkan kekuatan institusional serta dukungan ekosistem yang solid. Setiap proyek menghadirkan narasi berbeda — dari solusi pembayaran lintas negara, dukungan bursa terbesar, hingga infrastruktur blockchain cepat. Namun, Pepenode hadir dengan keunikan yang tidak dimiliki altcoin lainnya.

Presale Pepenode tidak sekadar menjual token, tetapi membuka akses ke sistem staking dan mining virtual yang revolusioner. APY hingga 1050%, fitur burn deflasi, serta insentif berbasis komunitas menjadikannya daya tarik besar bagi investor muda. Dengan harga masih sangat rendah dan lebih dari 751 juta token sudah distaking, peluang upside Pepenode semakin menarik. Ditambah tren memecoin yang kembali naik, Pepenode tampil sebagai “kuda hitam” potensial 2025.

Bagi pembaca yang serius mencari aset kripto dengan potensi 10x dalam waktu singkat, mengikuti presale Pepenode adalah langkah logis. Terutama ketika altcoin besar telah mendekati level resistance kuat, Pepenode justru baru memulai fasenya. Masuk lebih awal bisa berarti posisi ideal saat harga mulai menanjak pasca-launching. Jangan tunda langkah Anda — pelajari cara beli di atas dan pastikan Anda ikut sebelum target pendanaan tercapai.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.