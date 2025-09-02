Arthur Hayes, mantan CEO dari platform derivatif crypto BitMEX, kembali menyita perhatian publik pada 28 Agustus lalu. Dalam postingan blog pribadinya, Hayes menyampaikan prediksi bahwa sejumlah Altcoin memiliki potensi kenaikan harga hingga 100 kali lipat dalam waktu tiga tahun ke depan. Pernyataannya ini langsung menarik minat para investor ritel dan institusi yang sedang berburu peluang baru di pasar crypto.

Dalam analisisnya, Hayes menyoroti tiga token utama yang menurutnya memiliki potensi luar biasa. Ethena (ENA) diproyeksikan bisa naik hingga 51 kali, Ether.fi (ETHFI) diperkirakan melonjak 34 kali, dan Hype (HYPE) berpeluang meroket sampai 126 kali. Ketiga altcoin ini dinilai sebagai alternatif menarik di luar Bitcoin, terutama bagi investor yang ingin menjajaki peluang dari proyek-proyek baru di industri kripto yang terus berkembang.

Ethena (ENA) – Prediksi Kenaikan Hingga 51 Kali Lipat

Token pertama yang disorot oleh Hayes adalah Ethena (ENA). Ia memprediksi bahwa ENA bisa tumbuh hingga 51 kali dalam beberapa tahun ke depan. Katalis utamanya adalah pertumbuhan pesat dari USDe (USDE), stablecoin jenis Synthetic Dollar yang dikembangkan oleh tim Ethena.

Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, USDe berhasil menembus posisi sebagai stablecoin nomor tiga di dunia berdasarkan volume sirkulasi. Hayes meyakini bahwa jika tim Ethena mampu mempertahankan momentum pengembangan ekosistemnya, maka USDe bisa melampaui posisi USDC dan mendekati dominasi USDT di pasar global.

Kondisi ini berpotensi membuat ENA semakin diminati investor, apalagi bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam pertumbuhan sektor stablecoin global. Dengan potensi ekspansi pasar tersebut, ENA dinilai layak masuk dalam daftar Altcoin potensial yang layak dikoleksi.

Ether.fi (ETHFI) – Potensi Tumbuh Sampai 34 Kali

Altcoin kedua yang dibahas oleh Hayes adalah Ether.fi (ETHFI), yang menurutnya bisa memberikan return hingga 34 kali lipat. Daya tarik utama ETHFI terletak pada posisinya sebagai proyek yang berkaitan erat dengan sistem staking Ethereum dan ekosistem DeFi secara langsung.

ETHFI dikenal sebagai Spending Token yang memungkinkan penggunanya melakukan pengeluaran langsung dengan aset crypto. Lebih menariknya lagi, Ether.fi telah menjalin kemitraan strategis dengan Visa untuk menghadirkan kartu pembayaran yang terhubung langsung dengan dompet kripto pengguna.

Kerja sama ini berpotensi menjadikan ETHFI sebagai penghubung antara dunia keuangan digital dan penggunaan praktis di kehidupan sehari-hari. Bagi investor yang ingin melihat implementasi nyata crypto dalam ekonomi konsumen, Ether.fi menjadi salah satu token yang sangat menjanjikan untuk tahun 2025 dan seterusnya.

Hype (HYPE) – Prediksi ROI Tertinggi hingga 126 Kali

Hayes menyampaikan keyakinan terbesar terhadap proyek Hype (HYPE), yang menurut analisannya memiliki peluang untuk tumbuh hingga 126 kali lipat. Proyek ini dikembangkan di atas blockchain L1 yang memang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas trading perpetual futures tanpa batas waktu kedaluwarsa.

Keunggulan lainnya adalah mekanisme leverage yang tidak memiliki batasan, memberi fleksibilitas maksimal bagi trader. Salah satu elemen penting yang mendasari prediksi Hayes adalah model pendapatan HYPE yang bersumber dari fee transaksi dan peningkatan volume Open Interest yang terus bertumbuh.

Jika tren pertumbuhan ini berlanjut, HYPE bisa saja menyaingi bahkan melampaui popularitas platform besar seperti Binance, apalagi mengingat estimasi bahwa nilai pasar stablecoin global bisa mencapai 10 triliun dolar AS pada tahun 2028—atau sekitar Rp163.430 triliun dengan kurs saat ini.

Proyek ini menjadi sangat menarik untuk diikuti karena model bisnisnya yang agresif dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang dapat mengguncang struktur pasar crypto global. Tidak berlebihan jika HYPE masuk sebagai salah satu Altcoin dengan potensi perubahan besar dalam ekosistem kripto ke depan.

Bitcoin Hyper (HYPER) – Peluang Baru dari Ekosistem Bitcoin

Selain membahas potensi Altcoin, Arthur Hayes juga menaruh perhatian besar pada proyek inovatif yang berkembang di dalam ekosistem Bitcoin, yakni Bitcoin Hyper (HYPER). Proyek ini menjadi sorotan karena menghadirkan pendekatan berbeda sebagai Layer-2 berbasis BTC yang mampu menghadirkan fungsi-fungsi canggih setara Ethereum.

Menurut dokumen whitepaper resminya, Bitcoin Hyper memanfaatkan teknologi Solana Virtual Machine (SVM) untuk menjalankan smart contract dengan kecepatan tinggi. Pendekatan ini memungkinkan seluruh jaringan Bitcoin mendukung aplikasi DeFi, NFT, dan transaksi kompleks lainnya—sesuatu yang selama ini sulit dijalankan di jaringan Bitcoin secara langsung.

Saat ini, proses presale HYPER masih berlangsung dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari $13,4 juta atau sekitar Rp219,000,000,000 (berdasarkan kurs Rp16.343/USD). Investor dapat membeli token HYPER menggunakan ETH, USDT, dan BNB. Proyek ini dijadwalkan meluncurkan Mainnet pada kuartal ketiga tahun 2025.

Keberadaan HYPER dinilai bisa menjadi titik balik signifikan dalam transformasi fungsi jaringan Bitcoin, khususnya bagi investor yang tengah mencari proyek presale dengan fondasi kuat dan relevansi langsung terhadap Bitcoin. Dengan posisinya yang unik, HYPER berpotensi besar menjadi bagian penting dari revolusi DeFi yang berbasis Bitcoin.

Potensi Altcoin dan Peluang Presale Bitcoin Hyper

Altcoin seperti ENA, ETHFI, dan HYPE menunjukkan potensi pertumbuhan eksplosif dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Prediksi Arthur Hayes ini memberikan gambaran jelas bahwa pasar crypto masih menyimpan peluang luar biasa di luar Bitcoin. Dalam lanskap yang terus berubah, proyek-proyek inovatif jadi fokus utama bagi investor visioner.

Salah satu peluang yang paling menarik saat ini datang dari proyek Bitcoin Hyper. Dengan teknologi SVM dan positioning-nya sebagai Layer-2 untuk ekosistem Bitcoin, HYPER menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Presale-nya yang sudah mengumpulkan lebih dari Rp219 miliar jadi bukti kuat minat investor terhadap proyek ini.

Hayes menyebut potensi pertumbuhan stablecoin dan platform DeFi sebagai faktor utama pertumbuhan altcoin. Hal ini menguatkan relevansi HYPER yang mendukung smart contract, NFT, dan transaksi kompleks di jaringan BTC. Bagi investor yang ingin masuk lebih awal ke proyek revolusioner, presale ini jadi momentum penting.

Waktu semakin terbatas—presale Bitcoin Hyper sudah berjalan dan tahap peluncuran mainnet makin dekat. Ini saatnya ambil tindakan, mulai riset lebih dalam, dan tentukan alokasi investasimu. Klik panduan pembelian atau prediksi harga untuk mulai perjalanan investasimu sekarang juga.

