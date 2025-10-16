Bank Tertua Luncurkan Stablecoin, Untungkan Token $BEST

Salah satu bank tertua di dunia, ODDO BHF, yang diperkirakan telah berusia lebih dari 175 tahun, telah meluncurkan stablecoin pertama di Uni Eropa. Kendati pasar stablecoin di Uni Eropa tidak seramai di Amerika Serikat, ini menjadi kabar baik bagi industri kripto secara keseluruhan.

Di sisi lain, token $BEST yang merupakan token asli dari platform dompet kripto, Best Wallet, terus melaju dalam presalenya. Kabar peluncuran stablecoin pertama di UE diprediksi akan memberi dampak positif terhadap tingkat adopsi dompet, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan token $BEST.

ODDO BHF Luncurkan Stablecoin Pertama di UE

ODDO BHF merupakan salah satu bank tertua dan paling dihormati di dunia. Mereka telah meluncurkan stablecoin berbasis Euro miliknya sendiri dengan ticker $EUROD. Stablecoin ini dirancang untuk menjembatani perbankan tradisional dan dunia baru blockchain.

Ini bukan tentang petualangan liar dan tidak teratur. Keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan MiCA baru Eropa, yang memberikan kerangka kerja jelas untuk aset digital. Bank ini berkolaborasi dengan bursa teregulasi seperti Bit2Me dan menggunakan teknologi dari Fireblocks untuk memastikan semuanya aman serta transparan.

Peluncuran tersebut juga dilakukan pada waktu yang tepat. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, telah secara terbuka membahas risiko mengandalkan stablecoin asing. Ia merasa khawatir stablecoin asing akan mengganggu stabilitas keuangan Eropa.

Dengan MiCA, pemain Eropa berlomba-lomba menciptakan stablecoin Euro yang diatur sendiri. Pemain besar seperti Société Générale dan bahkan kelompok besar bank-bank Eropa yang didukung oleh Citigroup ikut serta dalam perlombaan stablecoin.

Discover $EUROD, a new step in ODDO BHF’s digital asset journey ⬇️ In a market dominated by USD-backed stablecoins, ODDO BHF is launching $EUROD, a euro-denominated stablecoin designed to bring institutional trust to the crypto ecosystem for on-chain settlements and payments.… pic.twitter.com/XDExwMNr57 — EUROD (@EUR_OD) October 15, 2025

Bagi ODDO BHF, peluncuran $EUROD sebagai stablecoin mereka merupakan upaya untuk membangun kepercayaan dan menarik klien institusional di ruang digital.

Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah ‘apakah investor dan bisnis akan menerima Euro digital yang baru diatur ini?’

Apabila minat institusi terhadap kripto meningkat, minat dari investor ritel juga akan ikut terdorong naik. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kripto global, termasuk meningkatkan tingkat adopsi dompet wallet crypto seperti Best Wallet.

Best Wallet dan Token $BEST Buka Potensi Perjalanan DeFi Anda

Jika berbicara ‘menjembatani dan menyederhanakan’, Best Wallet dapat menjadi jawabannya. Apabila Anda merasa bosan harus bolak-balik ke berbagai platform dan aplikasi hanya untuk mengelola portofolio kripto Anda, cobalah untuk menggunakan Best Wallet.

Ini merupakan dompet self-custody generasi terbaru, yang memberi Anda kendali penuh atas aset Anda. Selain itu, platform ini juga menyatukan semua fitur yang dibutuhkan oleh setiap trader ke dalam satu aplikasi yang mudah digunakan.

Dengan dukungan hingga 60+ jaringan berbeda, termasuk Ethereum, Solana, Bitcoin, dan BNB Chain, Anda dapat mengelola portofolio dengan lebih mudah, baik saat menukar, membeli, hingga menjual kripto.

Keamanan menjadi prioritas utama Best Wallet. Pengguna akan mendapatkan tingkat keamanan tinggi dengan fitur tambahan seperti autentikasi dua dua faktor dan biometrik, serta sistem pemulihan akun terdesentralisasi.

Best Wallet juga dilengkapi dengan aggregator DEX bawaan sehingga para trader akan selalu mendapatkan tarif terbaik saat memperdagangkan kripto di DEX. Fitur bernama Upcoming Tokens bahkan akan memberi Anda akses ke berbagai proyek kripto baru ketika masih dalam tahap presale.

Secara keseluruhan, Best Wallet lebih dari sekedar alat untuk menyimpan kripto. Ini merupakan pusat untuk seluruh pengalaman DeFi Anda, membuat pengelolaan aset Anda jauh lebih mudah dari sebelumnya.

Best Wallet 2.0: Maksimalkan Imbalan dengan Token $BEST

Token asli Best Wallet, $BEST, membuka serangkaian manfaat menarik untuk meningkatkan pengalaman kripto Anda.

Pertama, Anda mendapatkan biaya transaksi yang jauh lebih murah untuk pertukaran dan perdagangan kripto di platform. Selain itu, pemegang token $BEST juga dapat menikmati hadiah staking lebih tinggi, mencapai 80% APY, yang dapat menjadi sumber penghasilan pasif atas kepemilikan $BEST mereka.

Anda juga akan mendapatkan akses eksklusif ke crypto presale terbaik saat masih dalam tahap paling awal. Dengan demikian, Anda dapat berinvestasi lebih dini, dan mendapatkan keuntungan maksimal ketika proyek berhasil dan harga token melambung tinggi setelah peluncuran.

Hal penting lainnya dari kepemilikan token $BEST adalah hak tata kelola. Pemegang token $BEST merupakan kunci dari ekosistem Best Wallet, yang dapat memberikan suara untuk kemajuan proyek di masa depan.

Presale Best Wallet Token ($BEST)

Token $BEST masih tersedia untuk dibeli dengan harga presale, alias harga termurah sebelum token diperdagangkan di bursa. Saat ini, harga $BEST yang ditawarkan adalah $0,025795 per token, tetapi akan naik dalam beberapa jam ke depan.

Dengan ekosistem yang sangat kuat, dan potensi pasar dompet kripto yang begitu menjanjikan, presale token $BEST telah menarik banyak perhatian penggemar kripto. Lebih dari $16,5 juta atau Rp273 miliar (kurs 1 USD = Rp16.606) telah terkumpul dari para investor awal, dan kemungkinan besar akan terus bertambah hingga mencapai hard cap apabila momentum tetap bullish.

Dapatkan token $BEST dengan melakukan pembelian di situs resmi Best Wallet Token. Gunakan mata uang kripto ETH/USDT/USDC/BNB untuk ditukar dengan token $BEST. Anda juga bisa membeli token ini melalui fitur Upcoming Tokens di dalam aplikasi dompet Best Wallet.

Pelajari potensi pertumbuhan token $BEST dengan membaca artikel kami tentang prediksi harga Best Wallet Token. Selain itu, apabila Anda belum benar-benar memahami bagaimana cara berpartisipasi dalam presale kripto, bacalah artikel kami tentang cara beli Best Wallet Token.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.