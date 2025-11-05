Key Notes

ETF Solana mencatatkan arus masuk signifikan ketika ETF Bitcoin dan Ethereum spot mengalami arus keluar.

Presale Best Wallet Token (BEST) mengumpulkan lebih dari $16,8 juta.

Harga token $BEST saat ini $0,025895 per token. .

ETF Solana berhasil mencatatkan arus masuk bersih jutaan dolar, sementara hal sebaliknya justru dialami oleh ETF Bitcoin dan Ethereum. Pergerakan arus ETF ini seringkali mendahului kinerja pasar kripto, salah satu hal yang paling diperhatikan oleh para trader.

Perbedaan kinerja antara ETF Solana dengan Bitcoin dan Ethereum menyoroti minat terhadap L1 dengan throughput tinggi. Hal ini menjadi kabar baik bagi Best Wallet, dompet kripto lintas rantai berkecepatan tinggi dengan akses yang lebih sederhana untuk para pengguna.

Kinerja ETF Solana Berbanding Terbalik dengan Bitcoin dan Ethereum

Aliran dana ETF berputar dengan cepat minggu ini. Beberapa ETF Bitcoin dan Ethereum spot mencatat arus keluar bersih yang cukup signifikan. Arus keluar Bitcoin mencapai $1,43 miliar, sedangkan arus keluar Ethereum tercatat sebesar $637 juta selama empat sesi perdagangan terakhir.

Kami memperhatikan hari-hari merah yang persisten untuk dana BTC dan ETF, disertai dengan fokus yang semakin meningkat terhadap Solana saat institusi mencari investasi dengan beta tinggi untuk fase berikutnya dalam siklus ini.

Perputaran aliran dana ini penting karena kerap menandakan arah selera risiko di seluruh pasar kripto.

Throughput Solana memberikan trader beta yang lebih bersih terhadap aktivitas on-chain. Oleh sebab itu, aliran masuk ke produk Solana mungkin menunjukkan bahwa trader mencari potensi kenaikan siklikal daripada pergerakan risk-off sederhana di BTC maupun ETH.

Pergeseran ini cenderung menarik likuiditas ke platform yang memudahkan eksposur ke sejumlah crypto terbaik untuk dibeli bagi pengguna non-kustodial.

Bagi investor ritel, rotasi ini menciptakan kebutuhan praktis. Pembeli baru yang masuk melalui ETF menginginkan dompet berkecepatan tinggi. Mereka menginginkan eksekusi lintas rantai yang cepat dan akses awal ke proyek-proyek yang mungkin mendapatkan manfaat dari likuiditas baru.

Kemudahan penggunaan dan akses ke daftar coin baru yang masih dalam masa presale juga menjadi faktor pembeda saat aliran dana berpindah ke tingkat risiko yang lebih rendah.

Di sisi lain, pengelolaan aset sendiri tetap menjadi prioritas utama. Dompet yang menghilangkan kompleksitas multi-rantai dan mengintegrasikan keamanan tingkat institusional dapat memanfaatkan pergeseran ini.

Best Wallet memposisikan dirinya di sana. Whitepaper proyek menggambarkan bahwa dompet seluler ini bersifat non-kustodial, yang terintegrasi dengan Fireblocks MPC CMP, pertukaran lintas rantai di enam rantai utama, dan portal untuk peluncuran crypto presale terbaik.

Best Wallet Token (BEST) — Token Utilitas dengan Segudang Kegunaan di Ekosistem Best Wallet

Best Wallet Token (BEST) akan menggerakkan ekosistem Best Wallet, solusi penyimpanan non-kustodial dan tanpa KYC yang dibangun di jaringan Ethereum. Dompet wallet crypto ini bahkan dibekali dengan keamanan tingkat institusional, Fireblocks MPC CMP, untuk memecah dan melindungi kunci pribadi.

Lapisan keamanan ini jarang ditemukan di dompet ritel dan menjadi inti bagi pengguna sehari-hari yang menginginkan perlindungan tingkat bursa tanpa mengorbankan aspek penyimpanan pribadi (self-custody).

Selain dapat digunakan untuk menyimpan aset digital, Best Wallet dapat digunakan untuk membeli, menjual, dan menukarkan mata uang kripto. Selain itu, dompet ini juga akan memperkenalkan fitur staking dalam aplikasi, galeri NFT, umpan berita kripto, dan transaksi tanpa biaya gas.

Jika pengguna datang untuk berpartisipasi dalam presale proyek kripto potensial, mereka tidak perlu beralih aplikasi. Fitur Upcoming Tokens di dalam aplikasi dompet ini akan memudahkan pengguna berpartisipasi dalam presale kripto, bahkan pada tahap paling awal.

Saat ini Best Wallet mendukung enam jaringan utama berikut ini: Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Base, dan Polygon. Namun, rencana dalam roadmap mereka mencakup potensi untuk dukungan terhadap 60+ blockchain berbeda di masa depan.

$BEST memberi sejumlah keuntungan kepada pemegangnya, antara lain:

Diskon biaya transaksi di seluruh ekosistem

Imbalan staking lebih tinggi

Akses awal ke presale kripto potensial dan terverifikasi

Hak tata kelola

Apabila ETF terus mengalihkan perhatian ke ekosistem dengan pertumbuhan tinggi, token awal pasti akan diuntungkan. Best Wallet Token (BEST), token resmi Best Wallet, menawarkan alur pembelian yang aman di dalam dompet dan menghubungkan hadiah pengguna dengan aktivitas on-chain.

Presale Best Wallet Token (BEST) Raup Lebih Dari $16,8 Juta

Presale Best Wallet Token (BEST) telah terbukti mendulang perhatian besar dari penggemar kripto. Sebanyak lebih dari $16,8 juta atau sekitar Rp280 miliar (kurs 1 USD = Rp16.715) telah terkumpul melalui presale tersebut dari para pendukung awal proyek.

Selain dikarenakan ekosistem yang berkembang dan kelengkapan fitur, ketertarikan investor terhadap presale $BEST juga didasari oleh imbalan staking yang tinggi. Investor dapat mengunci token $BEST mereka di pool staking untuk menerima hadiah mencapai 78% APY.

Artinya, apabila Anda membeli token $BEST senilai $500 kemudian melakukan staking, investasi Anda akan bernilai sekitar $890 dalam rentang waktu setahun. Namun, imbalan staking tersebut bersifat dinamis, yang akan berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah staker.

Anda dapat membeli token $BEST melalui fitur Upcoming Tokens di dalam aplikasi Best Wallet. Sebagai alternatif, Anda juga dapat melakukan pembelian di situs resmi presale Best Wallet Token. Baca panduan lengkapnya dalam artikel cara beli Best Wallet Token.

Apabila Anda tertarik dengan proyek ini, pastikan untuk membaca prediksi harga Best Wallet Token, yang mengupas tuntas tentang potensi pertumbuhan token ini dalam lima tahun ke depan.

Dapatkan $BEST sekarang juga selagi masih ditawarkan dengan harga presale, $0,025895 atau sekitar Rp432 per token. Ini merupakan titik masuk terendah yang dapat Anda saksikan sebelum token resmi masuk ke bursa.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.