Changpeng Zhao Bela Ekosistem Binance, BNB Meroket 15%

Harga BNB telah pulih dari kerugian yang dialami akibat penerapan tarif 100% oleh Trump kepada China pekan lalu.

Pendiri Binance, Changpeng Zhao, membahas keterlibatan manipulasi harga.

Paket kompensasi dengan nilai total $283 juta untuk pengguna yang terdampak volatilitas pasar baru-baru ini.

Binance Coin yang merupakan mata uang kripto asli rantai BNB mengalami lonjakan signifikan dalam pemulihan pasar kripto hari ini. Harga BNB naik 15% dalam kurun waktu 24 jam terakhir dan berhasil kembali menembus level kritis $1.200.

Di tengah serangan-serangan terkait likuidasi selama pasar crash pada 10 Oktober lalu, pendiri Binance, Changpeng Zhao, memberikan pembelaan kepada bursa kripto terbesar itu.

Harga BNB Naik 15%, Pimpin Pemulihan Pasar Kripto

Binance Coin (BNB) berhasil mengungguli pasar kripto lain dengan mencatatkan kenaikan sebesar 15% hari ini, diperdagangkan di sekitar $1.275 dan mengincar rekor tertinggi baru. Volume perdagangan salah satu altcoin terbaik ini juga mengalami kenaikan sebesar 57% menjadi $12,89 miliar.

$BNB has fully recovered from the tariffs crash and is now closing in on its all-time highs. INSANE STRENGTH! Keep building. pic.twitter.com/anUOFC7FuR — Crypto Rover (@rovercrc) October 13, 2025

Harga BNB telah sepenuhnya pulih dari penurunan yang terjadi akibat tarif Trump pekan lalu. Banyak analis kripto memprediksi pemulihan yang kuat dalam minggu-minggu ke depan.

$BNB Is an absolute machine. Strong before the flush, and will likely be the first major that gets back to the highs afterwards. No doubt a lot of the new capital is consolidating into some of these previous winners. Be on the look out for coins that are strong during the… pic.twitter.com/AjXc9KRdxJ — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 12, 2025

Menurut data dari CoinGlass, minat terhadap kontrak berjangka BNB juga mengalami lonjakan 28% menjadi $2,48 miliar. Hal ini menunjukkan optimisme tinggi dari para trader terhadap kenaikan harga BNB di masa depan. Para ahli kripto juga memuji daya tahan BNB dalam menghadapi guncangan yang terjadi.

Binance Diserang, Changpeng Zhao Pasang Badan

Pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ), membela bursa kripto tersebut setelah menghadapi tekanan besar akibat kemacetan pesanan selama likuidasi pasar kripto pekan lalu. Banyak pihak juga menuduh bahwa Binance terlibat dalam manipulasi pasar kripto dan harga Binance Coin (BNB).

CZ menyebutkan bahwa BNB berbeda dengan proyek kripto yang bergantung pada pembuat pasar eksternal untuk mendukung harga token. Menurutnya, BNB beroperasi secara independen tanpa adanya intervensi semacam itu.

“Banyak proyek memiliki pembuat pasar. BNB tidak,” tulis CZ di X.

Dia juga menjelaskan bahwa tidak ada entitas afiliasinya yang membeli maupun menjual BNB dalam beberapa minggu terakhir. Hal itu menekankan bahwa pergerakan harga yang dialami BNB sepenuhnya dipengaruhi oleh pasar.

Kabar baiknya adalah Binance memberikan kompensasi dengan nilai total $283 juta untuk pengguna yang terdampak selama volatilitas pasar baru-baru ini.

“Beberapa orang bertanya, mengapa BNB begitu kuat? Ketika lainnya mencoba untuk mengabaikan, bersembunyi, menyalahkan, bahkan menyerang kompetitor, para pemain utama ekosistem BNB (Binance, Venus, dan lainnya) mengeluarkan ratusan juta dari kantong mereka sendiri untuk melindungi pengguna. Sistem nilai yang berbeda,” tambahnya.

Presale Bitcoin Hyper Terus Curi Perhatian

Mata dunia mungkin sedang tertuju pada BNB karena daya tahannya dalam menghadapi pasar bearish beberapa waktu lalu. Di sisi lain, terdapat proyek kripto yang masih terus mendapatkan aliran dana dari para investor meskipun pasar sedang lesu, Bitcoin Hyper.

Proyek ini menawarkan solusi untuk masalah kecepatan dan skalabilitas yang selama ini dihadapi oleh Bitcoin. Bitcoin Hyper akan membangun jaringan layer-2 untuk Bitcoin, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan murah. Lebih dari itu, layer-2 tersebut juga memungkinkan jaringan Bitcoin yang lebih ramah terhadap dApps hingga meme coin.

Kehadiran Bitcoin Hyper berpotensi mengubah wajah Bitcoin, dari sekedar alat penyimpanan nilai menjadi ekosistem yang aktif dan menghasilkan berbagai aplikasi baru berbasis Bitcoin.

Dengan demikian, Bitcoin dapat bersaing dengan lebih ketat menghadapi jaringan-jaringan yang lebih modern, seperti Ethereum, Solana, hingga BNB Chain.

$HYPER akan menjadi token utilitas untuk ekosistem Bitcoin Hyper, digunakan untuk membayar biaya transaksi di jaringan layer-2. Potensinya untuk mengubah wajah Bitcoin menjadikan Bitcoin Hyper salah satu crypto presale terbaik tahun ini.

Presale Bitcoin Hyper telah mendapatkan dana lebih dari $23 juta yang mengindikasikan tingginya minat dan kepercayaan dari investor kripto terhadap proyek ini. Dapatkan proyeksi lengkap pertumbuhan $HYPER dengan membaca prediksi harga Bitcoin Hyper yang telah disusun tim analis kami.

Cara Beli Bitcoin Hyper

Mengingat Bitcoin Hyper masih dalam tahap presale, pembelian token belum dapat dilakukan melalui bursa, melainkan langsung dari situs resmi Bitcoin Hyper. Token $HYPER saat ini ditawarkan dengan harga $0,013115 tetapi harga tersebut akan naik secara bertahap saat presale memasuki putaran atau ronde baru.

Untuk dapat membeli $HYPER, Anda memerlukan dompet yang kompatibel dengan jaringan Ethereum atau Solana. Salah satu pilihan dompet multi-jaringan terbaik adalah Best Wallet, dompet versi seluler yang ramah pemula.

Hubungkan dompet Anda dengan widget presale di halaman beranda situs web Bitcoin Hyper. Masukkan nominal pembelian, kemudian lakukan staking apabila Anda ingin mendapatkan penghasilan pasif 50% APY.

Panduan lengkap cara membeli $HYPER dapat Anda lihat dalam artikel kami tentang cara beli Bitcoin Hyper.

Gabung dengan komunitas Bitcoin Hyper di X maupun Telegram agar selalu mendapatkan informasi terbaru tentang proyek ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.