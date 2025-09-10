Platform AI besutan OpenAI, yakni ChatGPT, kini mengalihkan fokusnya dari Bitcoin (BTC) ke peluang besar di sektor altcoin. Seperti halnya BTC yang mencatat kenaikan luar biasa di masa lalu, AI ini kini mengidentifikasi proyek-proyek crypto lain yang berpotensi mencetak keuntungan serupa.

Dalam analisis terbaru, ChatGPT menyebut dua aset crypto yang memiliki peluang mengubah modal $100 (sekitar Rp1.647.000) menjadi $1.000 (Rp16.470.000) sebelum tahun 2026. Kedua aset tersebut adalah Solana (SOL) dan Ripple (XRP), yang dinilai sebagai pilihan investasi cerdas untuk jangka menengah.

Solana Diproyeksikan Jadi Pengganti Ethereum yang Lebih Cepat dan Efisien

Salah satu kandidat utama yang disebut oleh ChatGPT adalah Solana (SOL).

Solana telah dikenal luas sebagai jaringan blockchain dengan kemampuan tinggi yang digadang-gadang bisa menggantikan Ethereum (ETH). Jaringan ini saat ini menjadi tulang punggung untuk berbagai aplikasi DeFi, platform NFT, dan sistem pembayaran digital lintas sektor.

Solana telah menjalin kolaborasi strategis dengan brand besar dunia seperti Visa, Shopify, dan Helium, menandakan bahwa jaringan ini telah diadopsi oleh berbagai sektor industri — mulai dari ritel hingga infrastruktur digital.

Pembaharuan besar yang akan datang, Firedancer Upgrade, akan membuat jaringan Solana semakin efisien dengan mengurangi kepadatan transaksi. Hal ini akan memperkuat status Solana sebagai salah satu blockchain paling scalable di industri crypto saat ini.

Jika ETF (Exchange-Traded Fund) untuk Solana mendapatkan persetujuan dari regulator keuangan, hal itu bisa memicu arus modal besar dari investor institusional. Fenomena ini diperkirakan akan mendorong harga SOL naik signifikan, mengikuti jejak Bitcoin dan Ethereum saat mereka mendapat momentum serupa.

Pada 10 September 2025, harga Solana (SOL) tercatat di $222.04 atau sekitar Rp36.564.919, mencatat kenaikan 1,41% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar Solana kini mencapai $120,34 miliar (Rp1.980 triliun) dengan volume perdagangan harian sebesar $8,49 miliar (Rp139,7 triliun). Jumlah pasokan beredar mencapai 542 juta SOL, dari total suplai sebanyak 609,32 juta SOL.

Ripple Semakin Diterima dalam Dunia Keuangan Global

Aset berikutnya yang direkomendasikan oleh ChatGPT adalah Ripple (XRP), yang dikenal sebagai altcoin dengan fokus utama pada integrasi ke sistem keuangan global.

Berbeda dari banyak koin lain yang hanya mengandalkan komunitas spekulatif, Ripple telah menjalin kerja sama dengan institusi besar seperti Santander Bank. Hal ini menjadikan XRP sebagai salah satu dari sedikit cryptocurrency yang telah benar-benar digunakan dalam sistem keuangan tradisional.

Di Amerika Serikat, ketidakjelasan regulasi terhadap XRP kini mulai mereda, membuka peluang untuk peluncuran ETF XRP dalam waktu dekat. Jika ini terjadi, gelombang investasi institusional dan dana pensiun diperkirakan akan masuk ke pasar XRP, memperbesar skala penggunaannya secara global.

ChatGPT menilai bahwa ETF untuk XRP akan menjadi pencapaian penting yang bisa mengubah arah pasar altcoin secara keseluruhan.

Harga XRP per 10 September 2025 adalah $2.98 atau setara dengan Rp49.096, mengalami penurunan sebesar 1,38% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar XRP saat ini berada di $177,89 miliar (sekitar Rp2.928 triliun), dengan volume harian sebesar $4,78 miliar (Rp78,7 triliun) dan suplai beredar sebanyak 59,61 miliar XRP dari total suplai 99,98 miliar XRP.

Maxi Doge: Pendatang Baru Meme Coin yang Semakin Diperhitungkan

Selain altcoin besar seperti Solana dan XRP, ChatGPT juga menyoroti potensi besar dari sektor meme coin. Salah satu yang saat ini tengah naik daun adalah Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge merupakan token berbasis Ethereum yang mengusung karakter anjing berotot sebagai simbol kekuatan komunitas. Proyek ini sepenuhnya dikembangkan dan dikelola oleh komunitas, dengan semangat desentralisasi yang kuat.

Salah satu daya tarik utama dari Maxi Doge adalah fitur staking, yang menjanjikan potensi Annual Percentage Yield (APY) hingga 160%. Angka ini jauh di atas rata-rata pasar dan telah menarik minat investor sejak awal presale.

Pada 10 September 2025, Maxi Doge telah berhasil menghimpun dana presale sebesar $1.991.789,30 atau setara Rp32,8 miliar, dari target total $2.260.378,64 (Rp37,2 miliar). Harga token saat ini adalah $0.0002565 atau sekitar Rp4,22 per MAXI. Situs resmi Maxi Doge juga menampilkan countdown menuju kenaikan harga berikutnya, memberi insentif tambahan bagi investor yang ingin masuk lebih awal.

Pembelian token tersedia langsung melalui website resmi dan dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran crypto berbasis Web3. Influencer crypto dan analis pasar juga mulai memberikan perhatian pada proyek ini sebagai bagian dari tren baru dalam kategori meme coin.

Maxi Doge menjanjikan pendekatan unik yang berbeda dari altcoin mapan. Dengan strategi pemasaran komunitas dan desain token yang kuat, proyek ini tengah menanjak sebagai salah satu bintang baru di dunia crypto. Kunjungi web resmi presale Maxi Doge sekarang juga!

Solana, XRP, dan Maxi Doge Bisa Ubah Nasib Investasi Anda

Solana dan XRP menunjukkan fundamental kuat yang membuatnya menonjol dari ratusan altcoin lain. Baik dari sisi adopsi institusional maupun pembaruan teknologi, keduanya berada di jalur bullish jangka menengah. Kenaikan harga hingga 10× bukanlah hal mustahil menjelang 2026. Data terbaru mendukung narasi ini, apalagi dengan potensi ETF yang bisa meledakkan permintaan.

Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada aset besar. Maxi Doge muncul sebagai kuda hitam dalam dunia meme coin dengan fitur staking APY hingga 160%. Jumlah dana presale yang hampir mencapai target menunjukkan bahwa investor mulai melihat prospek jangka panjangnya. Dibanding altcoin besar, Maxi Doge memberikan peluang masuk lebih awal di fase harga murah.

Momentum inilah yang bisa mengubah Rp1,6 juta menjadi Rp16 juta — atau lebih — jika diambil pada saat yang tepat. Kombinasi narasi komunitas, utilitas Web3, dan momentum pasar menjadikan Maxi Doge sangat menarik. Terlebih lagi, countdown ke kenaikan harga berikutnya memberi dorongan ekstra untuk bertindak cepat. Jangan sampai peluang ini berlalu begitu saja.

Dengan semua data ini, keputusan cerdas adalah mempertimbangkan investasi terdiversifikasi — memadukan aset besar seperti SOL dan XRP dengan proyek presale seperti Maxi Doge. Inilah saatnya membuat langkah berani dan masuk lebih awal sebelum arus besar pasar datang. Ikuti presale Maxi Doge sekarang dan pastikan Anda tidak hanya jadi penonton dalam bull run berikutnya!

