Ripple semakin memperkuat fondasi pertumbuhannya setelah melewati risiko hukum besar. Di sisi lain, Hyperliquid (HYPE) mencatat lonjakan tajam di sektor DeFi. Tren ini memberi sinyal penting bagi investor untuk mulai melirik aset infrastruktur pembayaran lain yang berpotensi mencetak performa luar biasa.

Dalam beberapa bulan terakhir, pasar crypto menunjukkan minat tinggi terhadap proyek-proyek yang berfokus pada pengiriman uang lintas negara dan infrastruktur pembayaran.

Salah satu pendorong utama dari tren ini adalah perkembangan terbaru dalam kasus hukum antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang akhirnya mencapai titik penyelesaian. Hal ini mengurangi risiko hukum yang selama ini membayangi Ripple.

Situasi ini membuka jalan bagi Ripple (XRP) untuk melangkah lebih mantap sebagai fondasi pengiriman uang internasional dengan prospek pertumbuhan yang jauh lebih solid.

Tidak hanya Ripple yang mendapat sorotan. Hyperliquid (HYPE), proyek yang bergerak di sektor DeFi, juga mengalami lonjakan nilai secara signifikan. Keberhasilan proyek ini berasal dari kemampuannya menghadirkan solusi pembayaran lancar dan meningkatkan likuiditas dalam ekosistem DeFi, yang membuat banyak investor mulai meliriknya sebagai aset masa depan.

Dengan melihat perkembangan ini, dua proyek lain kini ikut naik ke permukaan dan layak diperhatikan: Stellar Lumens (XLM) dan Dogecoin (DOGE).

Keduanya sama-sama bergerak dalam penguatan infrastruktur pembayaran dan menunjukkan potensi untuk mengikuti jejak Ripple dan HYPE dalam meraih dukungan investor serta membangun landasan pertumbuhan jangka panjang yang kuat.

Stellar Lumens: Solusi Nyata di Pengiriman Uang Internasional dengan Potensi Pertumbuhan Luas

Stellar Lumens merupakan proyek blockchain yang didesain khusus untuk mendukung pengiriman uang lintas negara dan transaksi mikro.

Visi utama proyek ini adalah mendorong inklusi keuangan, terutama untuk kelompok masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan. Stellar telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai NGO dan perusahaan fintech di berbagai negara.

Ke depan, Stellar memiliki peluang besar untuk berkembang melalui kolaborasi dengan inisiatif mata uang digital bank sentral (CBDC) serta kerja sama dengan lembaga keuangan global. Kombinasi ini membuka ruang besar untuk adopsi nyata dalam skala besar.

Dengan melihat bagaimana Ripple berhasil menavigasi risiko hukum dan mulai mendapatkan kembali pengakuan di sektor pengiriman uang internasional, maka Stellar memiliki peluang serupa untuk diakui sebagai crypto yang benar-benar fungsional. Proyek ini masuk dalam daftar rekomendasi crypto yang perlu diamati lebih lanjut oleh investor.

Dogecoin: Dari Meme Menuju Infrastruktur Pembayaran Nyata

Dogecoin awalnya muncul sebagai lelucon internet dan dikenal sebagai meme coin.

Namun kini, DOGE mulai mengambil peran lebih serius sebagai alat pembayaran mikro. Contohnya terlihat dari beberapa transaksi resmi Tesla dan layanan tip digital online yang sudah mendukung penggunaan Dogecoin sebagai metode pembayaran.

Segmen pembayaran mikro seperti ini sangat krusial. Banyak crypto tradisional sebelumnya menghadapi kendala dalam biaya transaksi yang tinggi dan kecepatan konfirmasi yang lambat. Dogecoin justru menunjukkan keunggulan di dua aspek tersebut.

Dengan brand awareness yang tinggi dan basis komunitas yang luas, Dogecoin punya potensi besar untuk memperluas fungsinya sebagai bagian dari infrastruktur pembayaran global.

Kebangkitan pasar meme coin juga memperkuat daya tarik Dogecoin di mata investor. Potensi lonjakan harga dan adopsi baru membuat DOGE tetap menjadi pusat perhatian pasar.

Rekomendasi Crypto Selanjutnya: Proyek Penerus Dogecoin?

Dogecoin dikenal sebagai pemimpin pasar meme coin. Namun, seiring bertambahnya kegunaan DOGE sebagai alat pembayaran kecil, kini muncul proyek-proyek baru yang menargetkan posisi serupa.

Salah satu proyek yang cukup menonjol adalah Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge memperkenalkan karakter unik berupa Doge versi binaragawan dan mengusung strategi branding yang menarik untuk pasar meme coin. Meski tampilannya mengarah ke sisi viral, proyek ini punya rencana utilitas nyata berdasarkan whitepaper mereka.

Mereka menargetkan pengembangan platform tersendiri yang nantinya dapat mendukung trading futures dan leverage. Selain itu, Maxi Doge juga mengusung fitur staking dan kompetisi trading, yang menambah elemen fungsionalitas dalam ekosistem mereka.

Saat ini, Maxi Doge sedang mengadakan presale dengan harga awal yang sangat murah, yaitu $0.0002565 atau sekitar Rp4,22 (berdasarkan kurs USD ke IDR Rp16.469). Hingga sekarang, total dana yang telah terkumpul dalam presale ini mencapai lebih dari $2 juta atau setara Rp32,8 miliar.

Dari sisi keamanan, proyek ini telah menyelesaikan audit oleh Coinsult dan SolidProof, yang memberi kepercayaan tambahan kepada investor. Strategi distribusi token Maxi Doge memperlihatkan fokus tinggi pada pemasaran: 40% dari total suplai dialokasikan untuk marketing, termasuk promosi melalui media sosial untuk mempercepat adopsi.

Dengan branding unik dan momentum positif yang diwarisi dari Dogecoin, Maxi Doge menunjukkan potensi kuat untuk menciptakan posisi tersendiri dalam pasar meme coin yang kian ramai.

Catatan Akhir: Waktunya Bertindak di Tengah Kebangkitan Infrastruktur Pembayaran Crypto

Ripple berhasil keluar dari bayang-bayang kasus hukum dan kembali menjadi acuan utama di sektor pengiriman uang internasional. Ini memberi sinyal kuat bahwa proyek infrastruktur pembayaran tengah memasuki fase pertumbuhan baru yang lebih stabil.

Di saat yang sama, Hyperliquid mencatat lonjakan signifikan di sektor DeFi. Kenaikan ini memperkuat optimisme bahwa proyek dengan fungsi pembayaran nyata semakin dilirik oleh pasar.

Stellar Lumens pun muncul sebagai alternatif potensial dengan solusi pengiriman uang lintas negara yang inklusif dan kolaboratif. Ditambah dengan adopsi CBDC, proyek ini berpeluang menjadi bagian penting dari sistem keuangan global.

Dogecoin, meski berawal sebagai meme, kini menunjukkan kapabilitas nyata dalam pembayaran mikro. Dengan adopsi oleh perusahaan besar dan komunitas yang aktif, DOGE punya daya saing kuat sebagai alat tukar digital.

Terakhir, momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Maxi Doge, sebagai proyek baru dengan presale aktif, menunjukkan tanda-tanda awal kesuksesan. Presale dengan harga rendah dan dukungan komunitas adalah peluang emas bagi investor yang ingin masuk sebelum tren eksplosif terjadi

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.