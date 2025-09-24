Penurunan di awal pekan menimbulkan keraguan terhadap potensi breakout Dogecoin yang sudah terbentuk selama lima bulan terakhir, menciptakan momen penentuan bagi prediksi bullish harga Dogecoin.

Meme coin ini telah anjlok 11% sejak akhir pekan akibat gelombang likuidasi pasar secara luas, meski narasi makro yang lebih besar masih mendukung optimisme menjelang Q4.

Inflasi bulan September yang melambat memperkuat peluang pemangkasan suku bunga berlanjut, meskipun pertemuan Federal Reserve hari ini akan menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan.

Dengan pasar yang sudah memperkirakan pemangkasan tambahan sebesar 0,50% sebelum akhir tahun, kondisi ini menciptakan pondasi kuat untuk reli eksplosif yang mampu meningkatkan permintaan terhadap aset berisiko seperti DOGE.

Pada saat yang sama, Dogecoin semakin memperdalam pijakannya di pasar TradFi Amerika Serikat dengan disetujuinya spot ETF kedua melalui 21Shares, memberikan tambahan titik sentuh bagi potensi permintaan.

BREAKING: 21Shares’ Spot $DOGE ETF has been listed on the DTCC under ticker $TDOG It’s happening 🚀 pic.twitter.com/ZqT2uOD0fz — Bark (@barkmeta) September 22, 2025

Prediksi Harga Dogecoin: Level Ini Menentukan Segalanya

Rangkaian katalis positif memang memberi sinyal bullish, namun potensi breakdown dari pola ascending channel justru akan menjadi penentu tren menengah.

Batas bawah channel telah berperan sebagai tulang punggung pemulihan sejak titik terendah pasar di bulan April, sekaligus memandu rebound Dogecoin selama beberapa bulan terakhir.

Pantulan sukses dari level ini akan menjadi kunci dalam mempertahankan tren bullish, sejalan dengan pandangan analis yang menilai penurunan harga sebagai peluang buy the dip.

This is a great zone to buy Dogecoin $DOGE before a bullish breakout to $0.50! pic.twitter.com/BH3yazgoWc — Ali (@ali_charts) September 23, 2025

Kehilangan level ini, sebaliknya, membuka kemungkinan penurunan hingga 40% menuju support signifikan berikutnya di kisaran $0,1425 atau sekitar Rp2.315.000 (mengacu kurs Rp16.243 per USD).

Indikator momentum menunjukkan tanda awal pembalikan. RSI stabil di level 40 setelah koreksi tajam dari posisi mendekati overbought, menandakan tekanan jual mulai mereda.

Histogram MACD memperlihatkan pola serupa, mulai mendatar yang bisa menjadi sinyal dasar lokal bagi harga Dogecoin.

Jika buyer mampu melakukan retest ke batas atas channel, dorongan dari adopsi ETF serta kelanjutan pelonggaran kebijakan moneter bisa menciptakan peluang breakout.

Apabila pola ini terwujud sepenuhnya, targetnya adalah kembali ke all-time high Dogecoin di $0,48 atau sekitar Rp7.792.000, yang berarti potensi kenaikan 100% sekaligus membuka ruang untuk price discovery baru.

Pergerakan lanjutan hingga 370% menuju level $1 (Rp16.243.000) kemungkinan besar akan bergantung pada adopsi jangka panjang melalui ETF dan integrasi corporate treasury, yang akan semakin menanamkan DOGE di pasar keuangan Amerika Serikat.

Bull Run Berikutnya Bisa Hadir dari Doge Coin yang Berbeda

Dengan setup bullish ini, Dogecoin terus menunjukkan pola yang sama: momentum sosial terkuat selalu dimiliki oleh token dengan branding doge.

Dogecoin memicu tren tersebut pada 2021, kemudian diikuti oleh Shiba Inu, Floki, Bonk, Dogwifhat, Neiro, dan paling baru Dowge. Polanya jelas: koin bertema doge mampu menggerakkan gelombang sosial terbesar di pasar crypto.

Saat ini, para spekulan mulai mengarahkan perhatian mereka ke Maxi Doge ($MAXI) sebagai kandidat berikutnya untuk melonjak.

Maxi Doge menolak konsep utilitas dan memilih fokus pada budaya meme murni, menggabungkan humor gym dan satir trader ke dalam identitas komunitas. Aset ini diposisikan bukan sekadar Dogecoin baru, tetapi sebuah lifestyle asset.

Komunitasnya mulai tumbuh pesat. Presale $MAXI telah berhasil menarik hampir $2,5 juta (sekitar Rp40,6 miliar), sementara para early buyer kini menikmati APY tinggi hingga 137% melalui staking.

Antusiasme pasar langsung tercermin dalam angka. Presale $MAXI membawa hampir $2,5 juta masuk, dan para pemegang awal sudah mengamankan imbal hasil staking sebesar 137% APY.

Investor bisa ikut presale Maxi Doge ($MAXI) sekarang melalui website resmi. Dengan permintaan dari bursa yang masih terbuka lebar, harga saat ini berpotensi menjadi diskon menarik.

Komunitas juga bisa mengikuti perkembangan Maxi Doge melalui X (dahulu Twitter) dan Telegram.

Catatan Akhir: DOGE di Titik Kritis, MAXI Jadi Peluang Baru

Dogecoin kini berada di persimpangan penting, dengan batas bawah channel menjadi level support utama. Jika berhasil dipertahankan, potensi rebound ke area resistance akan membuka peluang breakout menuju level harga baru.

Faktor makro seperti potensi pemangkasan suku bunga dan adopsi ETF memperkuat sentimen bullish. Momentum ini menjadi bahan bakar potensial bagi DOGE untuk kembali mengejar level tertingginya.

Namun, risiko breakdown juga nyata, yang bisa memicu penurunan tajam hingga 40%. Karena itu, investor perlu mencermati setiap sinyal teknikal, termasuk pergerakan RSI dan MACD.

Di tengah ketidakpastian DOGE, Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai alternatif segar dengan potensi kenaikan eksplosif. Dengan presale aktif dan APY staking mencapai 137%, aset ini menarik bagi investor yang mencari momentum awal.

Presale Maxi Doge masih berlangsung, dan harga saat ini bisa jadi titik diskon terbaik sebelum list di bursa. Dengan komunitas aktif dan branding kuat, ini bisa menjadi peluang langka untuk ikut dalam gelombang doge berikutnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.