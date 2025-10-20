Dogecoin Naik 5%, Apakah $MAXI akan Ikuti Arus?

Pada akhir pekan ini, pasar kembali dihebohkan oleh pengumuman Elon Musk yang memengaruhi harga $DOGE, menyebabkan koin meme paling populer itu rebound ke $0,20 atau setara Rp3.312 (kurs 1 USD = Rp16.561) pada 20 Oktober.

Sementara itu, di tengah spekulasi pembayaran XHandle yang kian menguat, investor beralih ke proyek kripto baru yang terinspirasi oleh Shiba Inu dan Baby Doge bernama Maxi Doge (MAXI). Token $MAXI berpotensi menjadi pesaing baru dalam mengejar gelombang koin meme berikutnya.

Dogecoin Berpotensi Terintegrasi dengan XHandle

Seiring dengan berita tentang pasar X Musk untuk nama pengguna yang tidak terpakai (XHandle), $DOGE naik 11%. Kenaikan tersebut terjadi setelah dua minggu berturut-turut meme coin terbesar itu mengalami penurunan sejak 6 Oktober.

Situs web XHandle Marketplace diluncurkan dengan daftar tunggu yang panjang dari pengguna yang tidak sabar untuk bergabung sebelum peluncuran. Lalu, untuk apa pasar ini?

XHandle akan mendistribusikan kembali nama pengguna yang tidak terpakai kepada pelanggan yang memenuhi syarat, yang dapat mencari, meminta, dan membelinya. Sebagai langkah monetisasi oleh X, yang membuka jalan bagi transaksi mikro di dalam platform, para trader tengah mengantisipasi integrasi Dogecoin (DOGE) dengan XHandle.

Handles are coming… Join the waitlist at https://t.co/78v6LhGZiz pic.twitter.com/XOa9b2lfkN — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

Kendati belum dikonfirmasi oleh Musk, hype dan narasi komunitas ini sudah tercermin dalam kinerja pasar $DOGE. Hal ini semakin mempertegas pengaruh Musk terhadap citra publik Dogecoin.

Spekulasi yang meningkat seputar koin meme ini menyebabkan kenaikan 10,88% dalam open interest, volume perdagangan meningkat 6,86%, dan $6,05 juta likuidasi $DOGE bagi para trader.

Dari total $8,44 juta likuidasi dalam 24 jam terakhir, trader short menyumbang 58% dari kerugian intraday ($5,88 juta), dibanding dengan posisi long ($2,56 juta).

Dengan rasio long-to-short sebesar 1,38, pasar tetap relatif seimbang, dengan sedikit keunggulan bagi bulls.

Prediksi Harga Dogecoin (DOGE)

Menilik ke belakang, kerugian $DOGE pada Oktober ini diperparah oleh kondisi pasar yang kurang menguntungkan dan likuidasi kripto sebesar $1,2 miliar pada Jumat. Jika volatilitas pasar meningkat, $DOGE berpotensi mengalami fluktuasi harga tajam, baik naik maupun turun, dalam beberapa hari ke depan.

Namun, situasi kini terlihat lebih cerah bagi koin favorit Elon Musk ini. Token tersebut telah rebound hampir 7% dalam 24 jam, dan kini berada di atas $0,20, di sekitar garis Bollinger band, menunjukkan bahwa ia telah pulih dari level oversold.

RSI (14) berada di 29, dan rata-rata RSI di 43 (di bawah level netral 50). Artinya, token ini berada dalam tahap pemulihan dengan momentum naik yang moderat.

Volume perdagangan yang stabil mencerminkan tahap konsolidasi di mana para trader sedang mengumpulkan aset. Mereka menunggu katalis yang lebih kuat seperti konfirmasi integrasi $DOGE dengan XHandle.

Apabila $DOGE menembus resistensi kunci $0,22, reli menuju $0,26 – $0,28 sangat mungkin terjadi. Berita baik seperti konfirmasi pembayaran XHandle dapat memicu Dogecoin kembali melaju ke level psikologis $1.

Anda dapat memperoleh prediksi harga $DOGE secara komprehensif untuk lima tahun ke depan membaca artikel kami tentang prediksi harga Dogecoin.

Maxi Doge (MAXI): Saudara yang Lebih Kuat dan Berani dari DOGE

Maxi Doge (MAXI) mengadopsi energi degen, gym-bro, dan GigaChad, mempromosikan mindset trading all-in dan bertenaga tinggi.

Seperti kebanyakan koin micin, utilitas bukanlah fokus utama $MAXI. Proyek ini berencana memotivasi komunitasnya melalui kontes trading dan acara kemitraan yang dibalut dengan gamifikasi.

Seperti yang kita lihat pada Shiba Inu dan Baby Doge, tidak ada yang menghalangi $MAXI untuk muncul sebagai Doge berikutnya. Dengan motto berani, ‘Extreme Pain, Max Gains’, proyek ini menangkap esensi sejati perdagangan koin meme, menarik investor yang menyukai risiko dan menambahkan energi segar ke siklus hype ‘Dawg coin’.

Tokenomics solid dari proyek ini menunjukkan segalanya. Sebanyak 25% dari total pasokan token dialokasikan untuk ‘Maxi Fund’, yang akan meningkatkan eksposur dan mengoptimalkan dinamika kenaikan harga.

Artinya, pembeli awal dapat memanfaatkan visibilitas proyek yang meningkat dan aprsiasi token di masa depan berkat promosi agresif.

Presale proyek ini terus menunjukkan peningkatan yang stabil, mengumpulkan $3,6 juta dengan dua pembelian besar senilai $628K ($314K + $314K). Pembelian jumbo tersebut semakin menandakan bahwa $MAXI sedang berada dalam proses menjadi fenomena besar.

Partisipasi dari para paus kripto terhadap Maxi Doge memicu optimisme dari investor retail, sekaligus diklaim sebagai crypto terbaik untuk dibeli di 2025.

Saat ini token $MAXI ditawarkan dengan harga $0,000264, dengan imbalan staking mencapai 82% APY. Dengan demikian, investor presale akan mendapatkan token $HYPER dengan harga lebih murah dan menghasilkan pendapatan pasif melalui fitur staking bahkan sebelum TGE.

APY staking akan berkurang secara bertahap seiring dengan meningkatnya jumlah token di pool staking. Artinya, ini merupakan kesempatan terakhir untuk mengunci token $MAXI dengan harga diskon.

Dapatkan panduan lengkap untuk membeli token $HYPER dengan mengunjungi artikel kami tentang cara beli Maxi Doge. Anda juga dapat memperluas wawasan mengenai proyek ini dengan membaca prediksi harga Maxi Doge..

