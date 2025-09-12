Harga Dogecoin menembus level Rp4.127 (setara $0,25) untuk pertama kalinya dalam sebulan, usai analis ETF senior Bloomberg, Eric Balchunas, mengonfirmasi bahwa ETF Dogecoin dengan kode DOJE akan mulai diperdagangkan pada hari Jumat. Sementara itu, minat terbuka (open interest) di pasar futures DOGE melonjak ke Rp74,29 triliun ($4,5 miliar) saat trader mulai memborong menjelang debut ETF. Secara teknikal, potensi harga kini mengarah ke kisaran Rp6.438 ($0,39).

Poin Penting

Harga Dogecoin melonjak 5% menjadi Rp4.127 ($0,25) setelah SEC hampir menyetujui ETF DOJE dari Rex Osprey, yang dijadwalkan rilis Jumat ini.

Aktivitas pasar derivatif meningkat tajam, dengan open interest naik 6,9% ke Rp74,29 triliun ($4,5 miliar), dan volume perdagangan harian melonjak 22,7%.

Analisis teknikal menunjukkan pola bullish double-bottom dengan target di kisaran Rp4.950–Rp5.280 ($0,30–$0,32) dan Rp6.438 ($0,39), dengan support kunci tetap di Rp3.960 ($0,24).

Dogecoin Melonjak Usai Konfirmasi ETF DOJE

Harga Dogecoin (DOGE) naik 5% pada hari Kamis, berhasil menembus Rp4.127 ($0,25) setelah nyaris sebulan bergerak di bawah level tersebut. Pendorong utama dari lonjakan ini adalah kabar bahwa ETF Dogecoin yang diajukan oleh Rex Osprey sudah hampir mendapatkan persetujuan dari SEC, setelah melalui proses evaluasi panjang dan sejumlah penundaan.

Eric Balchunas, analis ETF utama dari Bloomberg, mengonfirmasi bahwa dokumen pengajuan ETF Dogecoin dengan kode ticker DOJE kini akan mulai aktif diperdagangkan pada hari Jumat, setelah sempat tertunda selama 24 jam.

UPDATE: we got a little rain delay, $DOJE is now scheduled to begin trading Friday 9/12, not today. https://t.co/admrTc7UGo — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 11, 2025

Lonjakan harga DOGE sebesar 5% menunjukkan bahwa banyak trader mulai mengantisipasi peluncuran ETF tersebut. Biasanya, peluncuran ETF akan menarik arus modal institusional yang signifikan dan memperkuat likuiditas pasar. Selain itu, sentimen investor ritel juga diprediksi akan meningkat drastis karena keterlibatan perusahaan besar memberikan validasi pada aset memecoin seperti DOGE.

Aktivitas Pasar Derivatif DOGE Melejit Jelang ETF

Kenaikan harga spot DOGE bukan satu-satunya reaksi besar dari pasar. Data menunjukkan bahwa para trader di pasar derivatif mulai mengambil posisi leverage untuk mengantisipasi momen penting ini.

Data dari Coinglass menunjukkan bahwa open interest DOGE naik 6,9% dalam 24 jam terakhir menjadi Rp74,29 triliun ($4,5 miliar), melebihi lonjakan harga spot. Volume perdagangan futures DOGE juga mencatat lonjakan sebesar 22,7%.

Prediksi Harga Dogecoin: Siap Menuju Rp6.438?

Secara teknikal, breakout harga Dogecoin di atas Rp4.127 ($0,25) menjadi sinyal konfirmasi dari pola pembalikan double-bottom yang telah terbentuk sejak April lalu. Garis leher (neckline) dari pola ini berada di sekitar Rp4.620 ($0,28), dan jika berhasil ditembus, harga DOGE berpotensi melanjutkan reli menuju Rp6.438 ($0,39).

Indikator momentum turut memperkuat proyeksi bullish ini. Relative Strength Index (RSI) harian kini berada di angka 63,1—cukup tinggi namun masih memiliki ruang untuk kenaikan lebih lanjut. DOGE juga berada jauh di atas rata-rata pergerakan jangka pendek, dengan SMA 5 hari di Rp3.981 ($0,241) dan SMA 13 hari di Rp3.811 ($0,231), keduanya kini menjadi support dinamis.

Jika tekanan beli tetap terjaga di atas Rp4.127 ($0,25) dan DOGE mampu menembus neckline di Rp4.620 ($0,28), maka target jangka pendek berada di kisaran Rp4.950 hingga Rp5.280 ($0,30–$0,32). Breakout bersih di atas level tersebut akan membuka jalan menuju target utama pola double-bottom di Rp6.438 ($0,39).

Namun, jika DOGE gagal mempertahankan support di Rp3.960 ($0,24), maka potensi kenaikan bisa tertahan dan risiko koreksi menuju Rp3.633 ($0,22) akan meningkat.

Dari ETF DOGE ke Fenomena Maxi Doge: Saatnya Melirik Alternatif dengan Potensi Lebih Maksimal

Momentum positif yang tengah dinikmati Dogecoin berkat peluncuran ETF DOJE telah memicu optimisme baru di kalangan investor ritel dan institusional. Namun, sebagian besar trader jeli mulai mencari peluang lain yang belum sepenuhnya terekspos pasar mainstream—dan salah satu proyek yang kini mencuri perhatian komunitas crypto adalah Maxi Doge, sebuah token meme revolusioner yang mengusung budaya “max leverage” dengan presale yang tengah berlangsung.

Presale Maxi Doge telah menarik dana sebesar $2.055.209 (Rp33,901,857,081) dari total target $2.363.379 (Rp39,010,938,534), dengan harga saat ini sebesar $0.000257 atau setara Rp4,24 per token (menggunakan kurs USD ke IDR Rp16.509). Artinya, waktu semakin menipis bagi siapa pun yang ingin masuk sebelum harga naik ke tahap berikutnya.

Maxi Doge Bukan Sekadar Meme Coin: Ini Gaya Hidup Trader Degen

Maxi Doge bukan hanya simbol lelucon. Proyek ini membawa narasi baru dalam dunia crypto—tentang para trader ekstrim, leverage tinggi, dan komunitas yang tak gentar mengambil risiko. Dengan branding yang kuat dan narasi yang unik, Maxi Doge menjelma menjadi ikon “maximalist trader” yang menggabungkan budaya memecoin, staking berhadiah besar, serta roadmap yang kreatif dan agresif.

Roadmap Maxi Doge: Gila Tapi Terencana

Stage 1: Wake Up

Tim pengembang memulai segalanya dengan semangat tinggi: membuat situs MaxiDogeToken.com, melakukan audit smart contract, dan menyiapkan fondasi awal kampanye.

Stage 2: Lunch & Gym

Presale diluncurkan, komunitas dibentuk melalui Twitter dan Telegram, serta kampanye iklan global mulai dijalankan dengan pendanaan internal.

Stage 3: PM Discord Ops

Kemitraan dengan influencer dan KOL (Key Opinion Leader) dikunci, sistem staking mulai diperkenalkan, dan interaksi komunitas dipacu secara maksimal.

Stage 4: Evening

Penutupan presale dirancang dengan dorongan volume maksimal. Persiapan listing di DEX dan CEX mulai dilakukan, disertai kampanye PR skala penuh.

Setiap tahap dari roadmap ini menggabungkan pendekatan humoris dan serius, menjadikan Maxi Doge bukan hanya proyek teknikal, tapi juga storytelling yang kuat untuk komunitas.

Cara Beli Maxi Doge: Cepat dan Mudah

Bergabung di presale Maxi Doge sangatlah mudah. Berikut langkah-langkahnya:

Hubungkan Wallet Anda – Gunakan Best Wallet di perangkat mobile, atau wallet yang kompatibel dengan Web3 seperti MetaMask.

2. Pilih Metode Pembayaran – Anda bisa membeli token menggunakan ETH, BNB, USDT, USDC, atau bahkan kartu bank.

3. Klaim Token Setelah Presale Berakhir – Token akan tersedia di wallet Anda usai fase presale selesai.

Tampilan user-friendly dan dukungan multi-pembayaran membuat pembelian $MAXI mudah dijangkau oleh investor pemula maupun berpengalaman.

Sistem Staking: Imbal Hasil Maksimal

Salah satu fitur unggulan dari Maxi Doge adalah sistem staking dinamis yang menawarkan imbal hasil tinggi. Berikut detailnya:

Total Staked : 4.811.033.754 $MAXI

: 4.811.033.754 $MAXI Reward Tahunan Estimasi : 156% per tahun

: Distribusi Imbalan : Per blok ETH

: Per blok ETH Reward Saat Ini: 2.858,44 $MAXI per blok

Dengan mengunci token di smart contract, investor bisa memperoleh reward harian, bulanan, hingga tahunan yang sangat kompetitif dibandingkan proyek staking lain di pasar. Sistem ini telah diaudit dan diamankan melalui teknologi Web3Payments, memberikan ketenangan tambahan bagi para staker.

Tokenomics Maxi Doge: Proporsi untuk Komunitas dan Ekspansi

Struktur distribusi token $MAXI dirancang untuk mendukung pertumbuhan komunitas, pengembangan teknologi, dan keberlanjutan jangka panjang.

Marketing – 40%: Digunakan untuk kampanye global, iklan, dan kerja sama dengan KOL ternama.

– 40%: Digunakan untuk kampanye global, iklan, dan kerja sama dengan KOL ternama. Maxi Fund – 25%: Dana khusus untuk mendanai strategi “pump dynamics” dan adopsi pasar.

– 25%: Dana khusus untuk mendanai strategi “pump dynamics” dan adopsi pasar. Developer – 15%: Untuk pengembangan teknologi dan fitur baru.

– 15%: Untuk pengembangan teknologi dan fitur baru. Liquidity – 15%: Menjaga likuiditas di DEX/CEX agar transaksi tetap lancar.

– 15%: Menjaga likuiditas di DEX/CEX agar transaksi tetap lancar. Staking – 5%: Disalurkan sebagai hadiah kepada partisipan staking.

Struktur ini menempatkan komunitas dan pertumbuhan sebagai fokus utama sambil menjaga stabilitas ekosistem internal.

Keunggulan Maxi Doge Dibanding Proyek Meme Lain

Branding yang Kuat & Relevan

Maxi Doge bukan hanya karakter imajinatif, tapi perwujudan dari komunitas trader crypto yang berani, ekstrem, dan bermental “YOLO”.

Staking dengan Reward Tinggi

Dengan APY hingga 156%, staking Maxi Doge jauh melampaui rata-rata proyek staking di industri.

Smart Contract yang Sudah Diaudit

Audit dari SolidProof dan Coinsult menjamin keamanan dan integritas sistem kontrak pintar yang digunakan.

Komunitas Global yang Aktif

Komunitas Maxi Doge berkembang cepat di Twitter dan Telegram, didorong oleh gaya komunikasi yang enerjik, agresif, dan relatable bagi anak muda.

Fleksibilitas Pembelian

Menerima ETH, BNB, USDT, USDC, dan kartu bank langsung—investor tidak perlu repot menukar aset terlebih dahulu.

Catatan Akhir: ETF DOGE Memicu Gelombang Baru — Maxi Doge Siap Menggila

Dogecoin kembali membuktikan kekuatannya dengan menembus Rp4.127 setelah kabar ETF DOJE disetujui. Momentum ini memicu lonjakan aktivitas pasar derivatif, menunjukkan ketertarikan institusional yang besar terhadap DOGE. Namun, pasar juga mulai membuka mata terhadap alternatif yang lebih agresif dan inovatif—seperti Maxi Doge.

Teknis DOGE menunjukkan formasi double-bottom dengan target hingga Rp6.438, menandakan potensi lanjutan tren naik dalam waktu dekat. Tetapi untuk mereka yang mencari keuntungan lebih besar dari fase awal, presale Maxi Doge adalah peluang yang sulit ditolak. Dengan harga terjangkau, reward staking 156% APY, dan komunitas yang berkembang cepat, token ini menjanjikan lebih dari sekadar spekulasi.

Roadmap yang gila tapi terstruktur menegaskan bahwa Maxi Doge bukan sekadar gimmick. Kombinasi antara budaya degen dan eksekusi teknikal membuatnya berbeda dibandingkan memecoin lain. Investor early-bird memiliki peluang besar sebelum proyek ini ramai di-listing di exchange.

Jika Anda sudah menikmati cuan dari DOGE, saatnya Anda mempertimbangkan langkah berikutnya. Maxi Doge sedang berada di titik manis presale—dan bisa jadi inilah momen yang menentukan ROI terbesar Anda tahun ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.