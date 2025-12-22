Key Notes

Ethereum kembali ke level $3.000 diiringi volume transaksi tinggi dan penurunan tekanan jual.

PEPENODE menarik perhatian investor dengan konsep mine-to-earn dan presale deflasi.

Kombinasi utilitas nyata dan tokenomics yang agresif menjadikan PEPENODE salah satu crypto presale paling menjanjikan saat ini. .

Ethereum memulai pekan ini dengan langkah positif setelah periode volatilitas yang cukup tajam. Pada 22 Desember, harga ETH berhasil kembali menembus level $3.000 atau sekitar, diiringi lonjakan volume transaksi sebesar 100%. Para analis memperkirakan akan ada relief rally dalam waktu dekat, didorong oleh berkurangnya tekanan jual dari pelaku pasar.

Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa rata-rata 30 hari volume penjualan Ethereum oleh taker telah turun ke kisaran $6,3 miliar, angka terendah sejak Mei 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin sedikit trader yang menjual aset mereka karena panik atau ketakutan.

Bitmine Ikut Ambil Bagian

Aksi beli besar-besaran oleh Bitmine, perusahaan milik Tom Lee, turut memperkuat sinyal ini. Berdasarkan informasi dari Lookonchain melalui X, Bitmine membeli 13.412 ETH senilai lebih dari $40 juta pada tanggal yang sama.

Sementara itu, indikator Net Unrealized Profit and Loss (NUPL) untuk ETH masih berada di zona positif di angka 0,22. Angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas pemegang ETH saat ini masih meraih keuntungan, meskipun belum signifikan.

Secara historis, level ini menunjukkan keyakinan hati-hati di pasar, bukan lagi didorong oleh rasa takut, tetapi juga belum cukup panas untuk menandakan puncak siklus.

Di sisi lain, data dari Binance menunjukkan arus keluar ETH dalam jumlah besar, yang biasanya menandakan potensi tekanan jual jangka pendek mulai mereda.

Menariknya, banyak pemegang ETH justru memindahkan aset mereka ke wallet pribadi meskipun masih ada peluang ambil untung, sinyal bahwa mereka bersedia menahan lebih lama.

ETH Masih Perlu Hati-Hati

Meskipun sentimen mulai membaik, para analis mengingatkan bahwa Ethereum masih belum sepenuhnya lepas dari zona rawan. Dalam sepekan terakhir, harga ETH sempat jatuh ke bawah $2.800.

Bahkan ETF spot ETH mencatat arus keluar bersih hingga $644 juta, tidak ada satu pun dari sembilan dana tersebut yang mencatatkan arus masuk.

Analis kripto populer, CyrilXBT, menyoroti bahwa meskipun harga ETH mulai pulih, masih ada hambatan kuat di level resistensi kunci. Ia menyebut bahwa zona $2.700–$3.000 masih menjadi area support yang rapuh.

Kegagalan mempertahankan area ini bisa memicu penurunan lebih cepat. Namun, jika ETH mampu menembus kisaran $3.200–$3.400, maka pola teknikalnya akan terlihat jauh lebih sehat.

Saat artikel ini ditulis, ETH diperdagangkan di angka $3.031, naik sekitar 2% dalam 24 jam terakhir. Meski begitu, harga ini masih lebih rendah 38% dibanding puncaknya pada Agustus lalu yang mencapai $4.953.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.