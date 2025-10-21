Ethereum Foundation telah memulai penutupan terjadwal Holešky, jaringan uji publik berskala besar yang diluncurkan pada 2023 lalu. Keputusan ini diambil setelah rampungnya pembaruan Fusaka, yang memperkenalkan PeerDAS, fitur yang dirancang untuk mengurangi persyaratan bandwidth validator dan meningkatkan skalabilitas jaringan layer-2.

Jaringan uji Holešky mendukung beberapa pembaruan kritis, yang terbaru adalah Pectra, yang diselesaikan pada Mei 2025. Namun, setelah Pectra, menurut Ethereum Foundation, jaringan ini mengalami kebocoran inaktivitas validator dan antrean keluar yang panjang.

Harga Ethereum turun sebesar 0,6% setelah pembaruan ke $3,976, setara Rp65 juta (kurs 1 USD = Rp16.576), sedangkan Bitcoin mencatatkan kenaikan 1,7% dalam perdagangan intraday ke level $110.567 atau setara Rp1,83 miliar.

Pengembang Ethereum akan Pindahkan Proyek ke Jaringan Uji Hoodi dan Sepolia

Ethereum Foundation meluncurkan jaringan uji Hoodi guna mengatasi tantangan skalabilitas Holešky. Hoodi menawarkan kumpulan validator baru, mendukung semua fungsi Pectra, dan sepenuhnya siap untuk menguji pembaruan protokol di masa depan.

Holešky degradation will begin this week. The network has served its purpose for Fusaka testing and operators will start shutting down their nodes at various points over the next 10 days. Please refer to this post for further details. https://t.co/o4faEhPyuV — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 20, 2025

Sebagai bagian dari rencana migrasi, Ethereum Foundation mendorong operator staking dan penyedia infrastruktur beralih ke Hoodi untuk pengujian validator, sementara pengembang dApps dan kontrak pintar memindahkan proyek mereka ke Sepolia.

Melihat lebih jauh, lanskap pengujian Ethereum akan berfokus pada Sepolia untuk pengembangan, Hoodi untuk pengujian validator, dan Ephemery untuk simulasi validator ringan yang disetel ulang setiap 28 hari.

Pasca Fusaka Ethereum, Presale Best Wallet (BEST) Lampaui Perolehan $16,5 Juta

Best Wallet merupakan dompet wallet crypto multi-chain yang disiapkan untuk mendukung hingga 60+ blockchain berbeda. Dengan tingkat keamanan institusi, non-kustodian, dan fitur yang melimpah, dompet ini berpotensi untuk menjadi pemain utama di ruang platform penyimpanan kripto.

Best Wallet telah meluncurkan token $BEST, token asli untuk ekosistem ini. Ada banyak kasus penggunaan yang ditawarkan oleh token ini kepada para pemegangnya. Ini meliputi diskon biaya transaksi, akses awal ke presale proyek kripto potensial, hak tata kelola, dan imbalan staking lebih tinggi.

Presale token Best Wallet dimulai secara pribadi bagi pengguna dompet, yang berhasil mengumpulkan lebih dari $700 ribu. Setelah presale dibuka untuk publik, perolehan presale melesat tajam dan kini berhasil mencapai lebih dari $16,5 juta.

Harga token $BEST pada tahap presale saat ini adalah $0,025825 per token. Ini merupakan harga termurah yang dapat dinikmati oleh investor presale karena harganya berpotensi meroket setelah tercatat di bursa.

Namun, harga tersebut hanya akan bertahan dalam waktu kurang dari dua hari. Presale akan segera memasuki putaran baru yang akan membuat harga token $BEST ditawarkan dengan harga lebih tinggi.

Investor presale yang bergabung pada tahap ini juga berkesempatan mendapatkan penghasilan pasif melalui fitur staking. Best Wallet menawarkan insentif mencapai 79% APY bagi para investor yang bersedia mengunci tokennya.

Dukungan jangka panjang dari para investor Best Wallet token tercermin dari 334 juta token $BEST yang saat ini berada di pool staking. Hal ini dapat mengurangi tekanan jual pasca Token Generation Event (TGE) dan membuat $BEST menjadi salah satu koin yang akan listing di Binance.

Fitur Upcoming Tokens Best Wallet

Best Wallet tampil menonjol dibanding dompet kripto lain karena membawa banyak fitur unggulan. Ini lebih dari sekedar alat untuk menyimpan aset digital, karena pengguna dapat melakukan pertukaran, membeli, dan menjual kripto mereka langsung dari dalam aplikasi dompet.

Best Wallet juga sedang mengembangkan BEST Card, sebuah kartu layaknya kartu debit dari bank konvensional, yang dapat digunakan untuk membelanjakan kripto di dunia nyata.

Pengguna dompet juga dapat menikmati aggregator DEX yang memungkinkan mereka mendapatkan harga token terbaik tanpa harus berpindah platform saat ingin memperdagangkan kripto mereka.

Salah satu fitur unggulan Best Wallet adalah Upcoming Tokens. Fitur ini memberikan akses kepada pengguna dompet ke berbagai crypto presale terbaik. Melalui fitur ini, para pengguna dapat berpartisipasi pada proyek potensial pada tahap paling awal sebelum proyek terendus oleh publik.

Apabila proyek tersebut berhasil, pengguna berpotensi mendapatkan keuntungan signifikan setelah token listing di bursa.

Token $BEST, dengan popularitas dan tingkat adopsi Best Wallet yang terus meningkat, berpotensi menjadi salah satu pemain utama di ruang token dompet kripto. $BEST bukanlah koin receh crypto biasa yang hanya mengandalkan hype dan popularitas, melainkan token utilitas dengan prospek jangka panjang menjanjikan.

Cara Beli Token $BEST

Pembelian token $BEST dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui situs web resmi presale Best Wallet dan aplikasi dompet Best Wallet.

Jika Anda memilih cara pertama, maka Anda perlu menghubungkan dompet kripto Best Wallet Anda dengan widget presale di situs web. Gunakan salah satu mata uang kripto yang didukung, yaitu ETH, USDT, USDC, atau BNB, untuk ditukarkan dengan token $BEST.

Namun, apabila Anda ingin membeli token $BEST melalui aplikasi dompet, Anda dapat menemukannya di tab Upcoming Tokens. Ini merupakan cara paling aman untuk membeli $BEST karena transaksi dilakukan langsung di dalam aplikasi.

Aplikasi Best Wallet mendukung berbagai metode deposit lokal dan mata uang Rupiah (IDR). Jadi, investor dari Indonesia tidak akan kebingungan saat hendak mendanai dompet mereka, baik untuk membeli token $BEST maupun mata uang kripto lainnya.

Guna menambah referensi Anda, baca prediksi harga Best Wallet token dan cara beli Best Wallet token sebelum memutuskan berinvestasi pada proyek ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.