Key Notes

Harga Cronos ($CRO) naik 5,38% ke $0.1598 setelah pengumuman kolaborasi Truth Social dan Crypto.com untuk fitur prediksi pasar berbasis blockchain.

Volume perdagangan $CRO melonjak 249% menjadi $73,16 juta atau sekitae 1,2 triliun rupiah, didukung inovasi Truth Predict dan ekspansi DeFi lewat Morpho Vaults.

Token Pepenode ($PEPENODE) menarik perhatian investor dengan konsep virtual mining dan staking APY hingga 652%, mengumpulkan $2,1 juta dalam presale. .

Harga Cronos ($CRO) naik 5% pada 28 Oktober, mengungguli pergerakan Bitcoin dan Ethereum setelah Truth Social milik Trump Media mengumumkan peluncuran fitur prediksi pasar bernama Truth Predict.

Fitur ini dikembangkan bersama Crypto.com dan memungkinkan pengguna memperdagangkan kontrak prediksi di sektor politik, ekonomi makro, olahraga, dan komoditas.

Inovasi ini menjadi langkah penting dalam menggabungkan keterlibatan sosial dan keuangan digital. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Cronos sebagai aset yang semakin relevan dalam ekosistem blockchain dan memperluas utilitasnya di pasar global.

Truth Predict Perkenalkan Integrasi Sosial dengan Kontrak Prediksi Berbasis Blockchain

Trump Media menyebut fitur Truth Predict sebagai terobosan yang memungkinkan pengguna ikut serta dalam pasar prediksi dengan tetap terhubung secara sosial.

Ketua dan CEO Trump Media, Devin Nunes, menjelaskan bahwa mereka menjadi platform media sosial publik pertama di dunia yang menghadirkan akses langsung ke fitur ini.

Truth Predict akan memfasilitasi pengguna untuk membandingkan pandangan melalui kontrak prediksi sekaligus berdiskusi dengan komunitas mereka. CEO Crypto.com, Kris Marszalek, menyatakan bahwa pasar prediksi merupakan industri bernilai multi-deca-billion dollar.

Ia menekankan bahwa kolaborasi ini menjawab permintaan pengguna terhadap kombinasi antara analitik sentimen dan keterlibatan sosial. Fitur ini segera diuji dalam versi beta sebelum diluncurkan secara luas.

Truth Predict juga memungkinkan pengguna menukar Truth Gems, token reward internal Truth Social, menjadi Cronos token ($CRO). Dengan cara ini, pengguna dapat langsung berpartisipasi dalam kontrak prediksi menggunakan aset digital yang mereka peroleh di platform.

Proyek ini menjadi bagian dari perluasan kolaborasi strategis antara Trump Media dan Crypto.com, termasuk pengembangan perusahaan treasury aset digital berbasis CRO dan sistem reward lintas platform yang sudah terintegrasi.

Cronos Dekati Kapitalisasi $6 Miliar Setelah Dorongan Pasar Oktober

Selain kolaborasi dengan Truth Social, Cronos terus memperkuat posisinya di sektor decentralized finance (DeFi) melalui kerja sama strategis bersama Morpho Labs dan Crypto.com pada awal Oktober.

Fitur Morpho Vaults yang diluncurkan dari hasil kolaborasi ini menawarkan kemampuan lending yang lebih likuid dengan memungkinkan pengguna meminjamkan wrapped assets secara lebih efisien.

Langkah ini menambah kekuatan utilitas Cronos di tengah lebih dari 150 juta pengguna global Crypto.com, sekaligus mendorong adopsi token $CRO sebagai bagian dari infrastruktur keuangan terdesentralisasi.

Pada 24 Oktober lalu, Crypto.com juga mengajukan permohonan charter bank kepercayaan nasional kepada US Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Apabila disetujui, izin ini akan memperkuat kemampuan layanan kustodian dan settlement milik Crypto.com.

Hal tersebut berpotensi menghadirkan layanan berstandar institusional bagi ekosistem yang dibangun di jaringan Cronos. Berdasarkan data CoinMarketCap, harga Cronos ($CRO) tercatat di level $0.1598 atau sekitar Rp2.661.

Kenaikan ini setara dengan 5,38% dalam 24 jam terakhir, dengan kapitalisasi pasar mencapai $5,76 miliar atau sekitar Rp95,9 triliun. Volume perdagangan harian pun naik drastis sebesar 249% menjadi $73,16 juta atau setara Rp1,2 triliun.

Lonjakan aktivitas ini didorong langsung oleh antusiasme terhadap peluncuran fitur Truth Predict, menjadikan Cronos salah satu dari 25 proyek teratas, bahkan melampaui Toncoin dan Zcash.

Presale Pepenode Semakin Kuat di Tengah Sentimen Tokenisasi Pasar

Kenaikan harga Cronos juga menular pada proyek-proyek spekulatif tahap awal, termasuk Pepe Node, sebuah meme coin dengan mekanisme inovatif berbasis virtual mining rig.

Melalui ekosistem ini, pengguna dapat memiliki rig penambangan digital, menggabungkan node untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi, serta memperoleh reward staking dengan imbal hasil hingga 652%.

Saat ini, harga token Pepenode ($PEPENODE) tercatat $0.0010, dengan total dana yang telah dikumpulkan mencapai $2,1 juta atau sekitar Rp34,9 miliar dari target presale sebesar $2,14 juta.

Antusiasme investor terhadap presale ini terus tumbuh seiring meningkatnya minat terhadap proyek tokenisasi dan utilitas staking berbasis komunitas.

Investor masih memiliki kesempatan untuk ikut serta sebelum harga naik ke tier berikutnya melalui situs resmi Pepenode. Proyek ini menjadi bagian dari gelombang baru token yang menggabungkan elemen hiburan, partisipasi komunitas, dan mekanisme hasil tinggi secara terdesentralisasi.

Komunitas juga dapat mengikuti perkembangan lebih lanjut melalui akun X (Twitter) resmi Pepe Node dan bergabung di kanal Telegram untuk pembaruan, sesi tanya jawab, serta pengumuman terkait jadwal presale dan peluncuran.

Untuk informasi selengkapnya dan cara berpartisipasi, kunjungi laman resmi proyek Pepenode. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang potensi harga token ini ke depan? Silakan kunjungi website resminya dan baca whitepaper proyek.

Baca ulasan kami seputar prediksi harga Pepenode dan pelajari langkah-langkah lengkap seputar cara beli Pepenode secara aman melalui platform terverifikasi.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.