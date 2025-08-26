Presale token $SUBBD kini memasuki fase penting dengan dana yang telah terkumpul sebesar $1.059.787,05 dari target maksimum $1.284.147. Jika dikonversi menggunakan kurs terbaru (Rp16.275 per USD per 25 Agustus 2025), jumlah ini setara dengan lebih dari Rp17,25 miliar. Harga token saat ini adalah $0.056275 atau sekitar Rp915 per token. Waktu terus berjalan dan hanya tersisa 2 hari, 20 jam, 53 menit, dan 22 detik sebelum harga naik ke tahap berikutnya.

Peluncuran token ini menarik banyak perhatian karena SUBBD tidak sekadar proyek kripto biasa. Dengan konsep yang mendukung kreator konten melalui teknologi AI dan Web3, SUBBD menjadi platform agen AI yang menghubungkan influencer dan penggemar secara langsung, efisien, dan berbasis blockchain.

Apa Itu SUBBD dan Mengapa Banyak yang Menantikan Peluncurannya?

SUBBD adalah platform berbasis Ethereum yang memanfaatkan teknologi Web3, AI, dan aset digital untuk mentransformasi dunia langganan konten. Lebih dari 2.000 kreator telah bergabung dengan total pengikut gabungan mencapai 250 juta orang. Angka ini menunjukkan seberapa besar potensi platform ini saat token resmi diluncurkan.

SUBBD menawarkan sistem pembayaran langsung kepada kreator dengan token $SUBBD. Model ini memungkinkan kreator mempertahankan penghasilan lebih tinggi dibandingkan platform tradisional yang biasanya mengambil potongan besar. Karena berjalan di atas jaringan Ethereum, transaksi berlangsung lebih cepat dan lebih murah, yang sangat penting untuk audiens global.

Bagi pemegang token, SUBBD menawarkan beragam manfaat eksklusif. Selain potongan biaya langganan dan akses ke konten premium, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur create-to-earn berbasis AI. Salah satu fitur utamanya adalah AI influencer builder—yang memungkinkan pengguna menciptakan tokoh virtual realistis dan mengelola mereka sebagai kreator konten yang bisa dimonetisasi. Fitur lain seperti live stream otomatis dan voice note berbasis AI juga sedang dikembangkan.

Bagaimana Presale SUBBD Berlangsung?

Presale dimulai pada April 2025 dengan harga awal token sebesar $0.055. Kini, harga telah naik ke $0.056275. Meskipun mengalami kenaikan, harga ini tergolong stabil dibanding banyak presale lain yang mengalami lonjakan drastis dalam waktu singkat.

Skema harga progresif seperti ini dirancang agar investor awal tetap mendapatkan keuntungan terbaik, namun tidak menciptakan tekanan jual besar saat token resmi listing. Model ini juga memungkinkan proyek menjaga ekosistemnya tetap sehat dan tidak terlalu volatil.

Yang membuat presale SUBBD semakin menarik adalah program staking yang tersedia sejak masa presale. Pemegang token bisa langsung melakukan staking dan menerima reward tetap sebesar 20% APR. Tidak ada masa penguncian (lock-up), sehingga investor punya fleksibilitas untuk mencairkan token mereka tujuh hari setelah periode klaim dibuka.



Kapan Presale Berakhir dan Token Diluncurkan?

SUBBD belum mengumumkan secara resmi tanggal Token Generation Event (TGE), tetapi roadmap menyebutkan bahwa semua tahapan penting—termasuk akhir presale, pembukaan jendela klaim token, dan listing pertama di exchange—akan berlangsung di fase ketiga. Meskipun tidak ada tanggal pasti, besar kemungkinan semua proses ini akan selesai pada kuartal ketiga 2025, paling lambat akhir September.

Namun, presale juga berpotensi ditutup lebih awal jika seluruh alokasi token telah terjual habis sebelum waktu yang dijadwalkan. Selain itu, kondisi pasar juga mempengaruhi kecepatan peluncuran. Jika tren altcoin sedang menguat, tim bisa mempercepat peluncuran untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Investor disarankan untuk terus memantau akun media sosial resmi SUBBD di X dan Telegram, karena semua pengumuman resmi terkait harga listing, tanggal peluncuran, dan detail platform akan disampaikan melalui kanal-kanal tersebut.

Dimana Token Akan Dilisting?

SUBBD telah mengonfirmasi bahwa Uniswap akan menjadi exchange pertama tempat token $SUBBD diperdagangkan. Uniswap adalah DEX (Decentralized Exchange) terbesar di jaringan Ethereum, dan sering menjadi tempat peluncuran awal bagi banyak altcoin sukses seperti Shiba Inu dan Pepe.

Sebanyak 18% dari total suplai token—yakni sekitar 180 juta $SUBBD—akan dialokasikan untuk keperluan likuiditas di DEX dan CEX. Alokasi ini menunjukkan komitmen tim untuk menyediakan lingkungan perdagangan yang likuid dan minim risiko fluktuasi harga ekstrem saat peluncuran awal.

Selain Uniswap, tim juga sedang menjajaki kemungkinan listing di centralized exchange (CEX) kelas menengah. Meskipun platform besar seperti Binance dan Kraken biasanya membutuhkan riwayat perdagangan token sebelum listing, CEX menengah bisa menjadi alternatif bagi pengguna yang ingin membeli token menggunakan fiat atau metode pembayaran konvensional seperti kartu kredit.



Bagaimana Cara Membeli Token $SUBBD?

Untuk ikut serta dalam presale, investor hanya perlu dompet kripto non-custodial seperti MetaMask, Best Wallet, atau Coinbase Wallet. Setelah itu, investor bisa mentransfer ETH, USDT, USDC (semua di jaringan Ethereum), atau BNB (di jaringan BNB Chain) ke dompet tersebut.

Langkah selanjutnya adalah mengunjungi situs resmi SUBBD dan menghubungkan dompet melalui tombol “Connect Wallet.” Setelah koneksi berhasil, investor dapat memilih token yang digunakan untuk pembayaran dan memasukkan jumlah pembelian. Setelah presale selesai, token akan dikirim langsung ke dompet yang digunakan, dan dapat langsung di-stake untuk menikmati reward 20% APR.

Penutup: Masih Ada Waktu untuk Bergabung

Dengan waktu tersisa kurang dari tiga hari, investor masih punya peluang untuk mendapatkan token $SUBBD dengan harga diskon sebelum naik ke level berikutnya. Presale ini tidak hanya menawarkan peluang keuntungan dari harga awal, tetapi juga akses awal ke ekosistem Web3 kreatif berbasis AI yang sudah memiliki komunitas besar dan siap berkembang lebih jauh saat peluncuran resmi tiba.

Jika Anda tertarik dengan presale yang tidak sekadar menjual mimpi, tetapi juga menghadirkan produk nyata, teknologi canggih, dan model monetisasi berbasis komunitas, SUBBD bisa menjadi salah satu proyek yang layak untuk dimasukkan ke dalam radar investasi Anda tahun ini.

