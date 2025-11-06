Key Notes

Gemini meluncurkan kontrak berjangka XRP di Uni Eropa dengan leverage hingga 100x.

Langkah Gemini memperluas likuiditas derivatif dan penemuan harga untuk XRP.

Lonjakan rotasi altcoin akibat kontrak berjangka XRP berpotensi mendorong adopsi terhadap dompet kripto fungsional seperti Best Wallet. .

Gemini membuat gebrakan dengan meluncurkan XRP perpetual untuk trader di Uni Eropa, menawarkan leverage hingga 100x dan penyelesaian menggunakan USDC di platform yang teregulasi. Langkah ini meningkatkan likuiditas derivatif dan penemuan harga untuk XRP, memperkecil spread, dan menarik market makers.

Dengan adanya strategi lindung nilai dan pendanaan lebih besar, rotasi altcoin dapat mempercepat aktivitas on-chain, termasuk dompet, jembatan, dan aggregator DEX. Sementara itu, peluncuran XRP perpetuals yang merotasi altcoin, presale Best Wallet Token ($BEST) menjadi peluang menarik untuk dibeli saat ini.

Dampak Peluncuran Kontrak Berjangka XRP terhadap Likuiditas dan Rotasi Altcoin

Gemini baru saja meluncurkan kontrak berjangka XRP di Uni Eropa, memungkinkan trader untuk membuka posisi long maupun short dengan leverage hingga 100x tanpa batasan waktu bulanan. Kontrak ini diselesaikan dalam USDC dan beroperasi di platform derivatif teregulasi.

Gemini memberikan akses ke volatilitas XRP dalam kerangka kerja institusional. Peluncuran ini membuka platform baru untuk penemuan harga XRP dan strategi pendanaan, menarik pembuat pasar serta menghasilkan spread yang lebih ketat. Hal ini meningkatkan likuiditas derivatif pada salah satu aset kripto terbesar dan menarik modal ke rotasi altcoin.

Akibatnya, XRP telah pulih di atas $2,3 dalam 24 jam terakhir, atau naik sekitar 3,49%, bersama dengan altcoin populer lainnya seperti Ethereum (2,8%), Solana (3,1%), dan BNB (1,04%).

Ketika platform Tier-1 meluncurkan kontrak perpetuals, trader cenderung mencari katalis di pasar. Biasanya, infrastruktur dompet mendapatkan keuntungan karena menjadi tempat pengguna melakukan jembatan, pertukaran, dan staking antar pedagang.

Best Wallet hadir sebagai solusi dompet non-custodial multi-rantai dengan aggregator DEX terintegrasi dan pusat presale bernama Upcoming Tokens. Pemegang token $BEST akan mendapatkan potongan biaya transaksi, hak suara, imbalan staking lebih tinggi, dan akses awal menuju crypto presale terbaik.

Apabila kontrak XRP memicu rotasi risiko, token dompet ini memonetisasi pertukaran dan aktivitas presale dengan cara yang efisien.

Lebih banyak platform perpetuals berarti lebih banyak siklus perdagangan, lebih banyak jembatan, dan eksekusi on-chain. Best Wallet berada dalam posisi tepat untuk menangkap siklus tersebut, menawarkan segala kebutuhan on-chain dalam satu antarmuka.

Best Wallet Token ($BEST) — Dompet Multi-Chain dengan Akses Presale Terintegrasi

Best Wallet adalah dompet non-custodial yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari, mendukung enam rantai utama seperti Solana dan Ethereum. Dompet ini memungkinkan pertukaran lintas rantai melalui aggregator DEX terintegrasi.

Dengan Best Wallet, Anda juga dapat mengakses fitur Upcoming Tokens, yang menampilkan presale kripto terbaru dan terverifikasi. Fitur ini memungkinkan Anda untuk bergabung dalam proyek potensial pada tahap paling awal langsung dari dalam aplikasi dompet.

Selain itu, dompet wallet crypto ini juga menawarkan manajemen aset multi-compet, layanan on-ramp, dan ekosistem DeFi yang terus berkembang.

Token $BEST akan mengurangi biaya perdagangan, memberi hak tata kelola, dan meningkatkan hadiah staking. Rencana pengembangan proyek ini meliputi ekstensi browser, galeri NFT, dan tampilan portofolio yang lebih beragam.

$BEST adalah token utilitas yang menghubungkan pertukaran, penemuan, dan pembayaran. Ketika aktivitas derivatif menggerakkan pengguna antar aset, aliran terpadu $BEST menangkap transaksi dan mengembalikan nilai kepada pemegang token.

Presale $BEST telah mengumpulkan lebih dari $16,8 juta atau sekitar Rp280 miliar (kurs 1 USD = Rp16.694), dengan harga token saat ini $0,025905 (Rp432). Namun, presale ini akan berakhir dalam waktu 22 hari ke depan, sehingga kesempatan untuk membeli $BEST dengan harga dasar semakin menipis.

Setelah Best Wallet Token ($BEST) diluncurkan dan terdaftar di bursa, harga token ini berpotensi untuk naik secara signifikan. Prediksi harga Best Wallet Token pada akhir 2026 akan naik sekitar 97% dari harganya saat ini ke level $0,05106175 per token.

Imbalan Staking Tinggi untuk Investor Presale

Presale Best Wallet Token (BEST) bukan hanya menawarkan token dengan harga dasar, melainkan juga peluang mendapatkan penghasilan pasif. Best Wallet dilengkapi dengan fitur staking untuk token $BEST yang saat ini menawarkan imbalan mencapai 78% APY.

Saat ini pool staking Best Wallet telah menampung lebih dari 342 juta token $BEST, yang mengindikasikan tingginya kepercayaan investor terhadap proyek ini. Ketika jumlah token yang distaking meningkat, imbalan staking akan berkurang.

Cara beli Best Wallet Token sangat mudah. Unduh aplikasi Best Wallet melalui Play Store atau App Store, kemudian pasang di ponsel Anda. Lakukan pendaftaran akun baru, kemudian danai dompet dengan salah satu kripto yang didukung untuk pembelian, yaitu ETH, USDT, USDC, atau BNB.

Setelah dompet didanai, pergi ke tab Upcoming Tokens, kemudian temukan presale Best Wallet Token dan lakukan pembelian langsung dari aplikasi.

Sebagai alternatif, Anda juga dapat membeli token $BEST melalui situs web resmi presalenya. Di sana, Anda dapat membeli $BEST menggunakan dompet kripto Best Wallet dan opsi pembayaran menggunakan kartu kredit.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.