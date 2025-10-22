Key Notes

Ethereum dan XRP mengalami koreksi harga namun tetap menunjukkan tren naik jangka menengah yang dilihat analis sebagai peluang akumulasi sebelum reli berikutnya.

Bitcoin Hyper menarik perhatian investor karena teknologi Bitcoin Layer 2 berbasis ZK-rollup dan Solana Virtual Machine yang menawarkan kecepatan tinggi dan keamanan Bitcoin.

Analis memperkirakan Bitcoin Hyper berpotensi memberikan hingga 100x ROI karena minat besar investor pada tahap presale yang telah mengumpulkan lebih dari Rp408 miliar. .

Pasar crypto mengalami penurunan dalam 24 jam terakhir seiring aksi jual besar pada sejumlah altcoin utama. Ethereum memimpin koreksi dengan penurunan 4,6%, sedangkan XRP justru menunjukkan ketahanan lebih baik dengan koreksi ringan sekitar 0,6%.

Sepanjang minggu ini, performa XRP juga sedikit lebih stabil, turun 3,9%, sementara Ethereum kehilangan 7,6%. Meski keduanya masih berada di zona merah, pola grafik menunjukkan tren naik jangka menengah tetap utuh. Banyak analis menilai penurunan ini sebagai peluang akumulasi sebelum potensi reli berikutnya dimulai.

Prediksi Breakout Ethereum dan XRP Menjelang Akhir Tahun

Investor institusional mulai bersiap menyambut pemulihan pasar. Namun fokus mereka tidak hanya pada aset besar seperti ETH dan XRP, melainkan juga pada token baru dengan potensi pertumbuhan lebih agresif.

Salah satu proyek yang menarik perhatian adalah Bitcoin Hyper (HYPER), inovasi Bitcoin Layer 2 yang membawa fitur blockchain modern seperti kecepatan tinggi dan dukungan dApps ke jaringan Bitcoin. Saat ini masih dalam tahap presale, HYPER menawarkan kesempatan bagi investor untuk masuk lebih awal, dan minat terhadap proyek ini terus meningkat pesat.

Bulan Oktober membawa tekanan jual yang cukup besar di pasar crypto karena ancaman tarif 100% dari Trump ke China. Hal ini memunculkan rasa waspada di kalangan investor yang sebelumnya mengharapkan reli panjang. Meskipun sentimen sempat melemah, analisis teknikal menunjukkan peluang pemulihan mulai terbentuk.

Untuk Ethereum (ETH), analis Venu menyoroti pergerakan harga yang masih bertahan di area penting antara support dan resistance dalam pola descending channel. Pola ini berpotensi menghasilkan breakout kuat dengan target harga di sekitar $7.500 atau sekitar Rp124,9 juta. Dari posisi saat ini $3.850, target tersebut mencerminkan potensi kenaikan hampir dua kali lipat.

Sementara itu, XRP menunjukkan pola akumulasi yang menyerupai pergerakan sebelum bull run sebelumnya, ketika harga melonjak dari $0.2 menjadi lebih dari $2 setelah breakout. Menurut analis Cobb, pola serupa dapat membawa XRP menuju $15 atau naik 6,25x dari harga sekarang di kisaran $2.4.

Dengan performa XRP yang masih lebih baik dari ETH sepanjang minggu ini, ekspektasi terhadap reli lanjutan semakin tinggi. Namun target harga tersebut akan mendorong kenaikan kapitalisasi pasar hingga ratusan miliar dolar, yang berarti likuiditas besar ini berpotensi mengalir ke altcoin berkapitalisasi kecil dan mendorong kenaikan harga mereka lebih jauh.

Salah satu proyek yang diperkirakan akan menjadi penerima efek domino positif tersebut adalah Bitcoin Hyper.

Analis Unggulan Yakin Bitcoin Hyper Bisa Capai 100x ROI

Bitcoin Hyper tengah membangun ekosistem revolusioner berupa Bitcoin Layer 2 yang didukung oleh teknologi ZK-rollup dan Solana Virtual Machine (SVM). Secara sederhana, setiap transaksi akan dikonfirmasi kembali ke jaringan utama Bitcoin (L1) menggunakan ZK-proofs, sehingga tetap mewarisi keamanan Bitcoin.

Integrasi SVM memungkinkan kecepatan tinggi, biaya transaksi rendah, serta dukungan penuh untuk smart contract. Kombinasi ini menciptakan skenario “best of both worlds” dimana transaksi berlangsung cepat dan aman, namun tetap sepenuhnya dapat diprogram untuk berbagai use case seperti DeFi, RWA (Real World Assets), hingga meme koin.

Secara esensial, Bitcoin Hyper bertransformasi dari sekadar penyimpan nilai (store of value) menjadi ekosistem dinamis yang bisa menopang ekonomi digital baru. Jika implementasinya berhasil, dampaknya bisa mengubah arah industri crypto secara menyeluruh.

Token $HYPER saat ini tersedia melalui tahap presale, menawarkan peluang besar bagi investor awal. Menurut analis Umar Khan dari 99Bitcoins, proyek ini memiliki potensi pertumbuhan hingga 100x.

Ia juga menyoroti minat pasar yang luar biasa terhadap presale tersebut, dengan total dana yang telah terkumpul mencapai $24,5 juta atau sekitar Rp408,0 miliar. Dukungan besar ini menunjukkan adanya partisipasi investor besar (whales) dan memperkuat prospek permintaan tinggi saat HYPER mulai diperdagangkan di bursa.

Saat ini harga 1 $HYPER sekitar $0.013155 atau sekitar Rp218,9, yang berarti setiap token bernilai sekitar $0.001196. Seiring peningkatan tahap presale, harga akan naik secara bertahap mengikuti pencapaian target pendanaan berikutnya.

Potensi HYPER Meledak Saat Pasar Pulih

Hanya sebagian kecil likuiditas yang dibutuhkan oleh Ethereum dan XRP untuk mencapai target harga mereka sudah cukup untuk mendorong Bitcoin Hyper naik drastis. Dengan potensi besar dalam memperluas fungsi Bitcoin dan menjadikannya platform dApps berkecepatan tinggi, proyek ini dipandang sebagai salah satu calon bintang baru di siklus bull berikutnya.

Tahap presale koin micin HYPER kini hampir mencapai batas penjualan, dengan kenaikan harga berikutnya dijadwalkan dalam waktu dekat. Investor yang ingin mendapatkan harga terbaik memiliki waktu yang sangat terbatas untuk berpartisipasi.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengikuti akun resmi X (Twitter) dan Telegram Bitcoin Hyper, serta mengunjungi laman resmi proyek Bitcoin Hyper untuk membaca whitepaper, roadmap, dan detail presale. Artikel terkait prediksi harga Bitcoin Hyper dan panduan lengkap cara beli Bitcoin Hyper juga tersedia di situs mitra resmi.

