Pasar kripto di awal Oktober tampak menjanjikan, tetapi reli Uptober yang dinanti banyak orang ternyata meredup dengan cepat. Harga anjlok dalam hitungan hari sebagai respon terhadap pengumuman Presiden Trump tentang tarif 100% yang diberlakukan terhadap impor dari China.

Kini, pasar kripto tengah bersiap untuk menanti periode bull run di November setelah The Fed memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga AS sebesar 25 Bps. Berikut ini daftar kripto terbaik untuk dibeli untuk mengambil posisi sebelum siklus kenaikan yang akan datang.

XRP (XRP) — Kripto Terbaik untuk Dibeli yang Berpotensi Merevolusi Sistem Pembayaran Global

Daftar kripto terbaik untuk dibeli hari ini dimulai dengan XRP (XRP), token asli dari Ripple. Token ini menjadi dasar sistem pembayaran super cepat dengan biaya rendah yang dirancang untuk menyaingi jaringan transfer global tradisional seperti SWIFT.

XRP menjadi salah satu altcoin terbaik saat ini, dengan kapitalisasi pasar mencapai $158 miliar, menempatkannya di urutan kelima sebagai kripto dengan valuasi terbesar. Potensi XRP jauh lebih tinggi di masa depan berkat kemitraan yang terjalin dengan Dana Pembangunan Modal PBB dan sejumlah bank-bank di Amerika Serikat.

Ripple juga telah menyiapkan stablecoin, RLUSD, yang menandakan langkah ambisius perusahaan ini untuk ikut menyelam ke dalam pasar stablecoin yang saat ini sedang berkembang pesat.

Dalam rentang waktu setahun terakhir, XRP mencatatkan pertumbuhan sebesar 391%. Tingkat pertumbuhan tersebut jauh melampaui Bitcoin (BTC) yang hanya mampu mencatatkan kenaikan sebesar 52,58% dalam rentang waktu serupa.

XRP saat ini diperdagangkan di sekitar $2,57 atau sekitar 33,3% dari ATH $3,84 yang dicatatkan delapan tahun lalu.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) saat ini berada di 54 dan harga kembali sejalan dengan rata-rata pergerakan 30 hari. Berdasarkan hal itu, XRP tampaknya sedang mengonsolidasikan diri sebelum breakout berikutnya.

Grafik teknis XRP menunjukkan dua pola bendera bullish yang terbentuk selama musim panas. Apabila persetujuan ETF diumumkan, XRP berpotensi mencatatkan kenaikan lebih lanjut. Bahkan, XRP dapat terdorong hingga ke level $5-$10 apabila legislasi kripto yang komprehensif di AS terealisasi.

Solana (SOL) — Pesaing Kuat Ethereum yang sedang Menatap $1.000

Solana (SOL) terus membuktikan dirinya sebagai salah satu blockchain yang paling efisien dan memiliki performa tinggi. Kapitalisasi pasarnya saat ini mencapai $106 miliar dengan TVL hampir $12 miliar dan terus mencatatkan pertumbuhan yang solid.

ETF Solana spot dari Grayscale dan Bitwise diluncurkan di bursa efek New York. Langkah ini berpotensi untuk menarik modal institusional besar, mirip ketika peluncuran ETF Bitcoin dan Ethereum sebelumnya.

Setelah sempat jatuh di sekitar $100 pada April, SOL pada hari ini diperdagangkan di sekitar $195. Perbaikan sentimen regulasi telah memperkuat kepercayaan pasar, dengan RSI 51 dan harga yang selaras dengan rata-rata pergerakan 30 hari.

Level support utama SOL saat ini berada di sekitar $150, sementara resistensi kuat di dekat $250. Peluncuran ETF berpotensi mendorong harga Solana menuju ATH sebelumnya di $293,31. Bahkan, apabila momentum bullish terus berlanjut, SOL dapat terus terdorong naik untuk mencatatkan ATH baru di $500 atau $1.000, menjadikannya salah satu crypto terbaik untuk dibeli sekarang.

Ethereum (ETH) — Raksasa Kontrak Pintar Siap untuk Pertumbuhan Lebih Lanjut

Ethereum (ETH) menjadi kripto terbaik untuk dibeli berikutnya, setelah statusnya sebagai kripto terbesar kedua setelah Bitcoin masih belum tergantikan. Kapitalisasi pasar Ethereum saat ini telah menyentuh $475 miliar dan masih tetap menjadi tulang punggung aplikasi terdesentralisasi serta keuangan.

Mendominasi ruang kontrak pintar dan DeFi, Ethereum saat ini memegang sekitar $87 miliar dalam total nilai terkunci (TVL), menyoroti peran krusialnya di ekosistem web3.

Trader optimis memperkirakan ETH dapat mencapai $10.000 pada akhir tahun dalam skenario bullish, atau naik sekitar 153% dari harganya saat ini $3.938. Optimisme tersebut dilandaskan pada pembaruan jaringan yang akan datang, integrasi mendalam dengan NFT dan DeFi, serta minat institusional yang meningkat setelah peluncuran ETF spot yang diatur.

Tujuan ambisius tersebut hanya dapat terwujud apabila pembuat kebijakan AS meluncurkan regulasi kripto yang lebih jelas, memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi investor institusional.

Pada awal tahun ini, ETH keluar dari pola segitiga menurun, naik dari $1.800 menjadi $2.412 pada Mei. Ini merupakan sinyal yang menggembirakan karena kepercayaan institusional yang berkelanjutan, tetapi momentum lebih besar diperlukan untuk mencapai harga lima digit.

Bitcoin Hyper (HYPER) — Proyek Utilitas yang Menggabungkan Kecepatan Solana dan Keamanan Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) saat ini sedang menjadi sorotan dan dinilai sebagai salah satu presale crypto terbaik di 2025. Hal itu cukup beralasan karena proyek ini berupaya untuk mengatasi dua masalah terbesar yang saat ini dihadapi oleh Bitcoin, yaitu kecepatan lambat dan biaya tinggi.

Proyek ini menggabungkan kecepatan Solana dengan keamanan Bitcoin, dengan sedikit sentuhan meme yang membuatnya sangat menarik. Solana Virtual Machine (SVM) memungkinkan Bitcoin untuk memiliki kecepatan transaksi tinggi setara Solana dan biaya gas nyaris nol yang membuatnya lebih kompatibel dengan aplikasi terdesentralisasi (dApps).

Jembatan kanonik Bitcoin Hyper akan memastikan transfer Bitcoin dari Layer-1 ke Layer-2 Bitcoin Hyper berjalan dengan mulus dan aman.

Sementara itu, sistem ZK rollup yang diadopsi akan memproses beberapa transaksi menjadi satu sebelum kemudian diselesaikan di jaringan utama Bitcoin, memastikannya tetap terlindungi keamanan Bitcoin yang kuat.

Token $HYPER akan menjadi motor utama di ekosistem Bitcoin Hyper, digunakan untuk membayar biaya transaksi, hak tata kelola, dan staking.

Bitcoin Hyper saat ini masih berada dalam tahap presale yang memungkinkan investor untuk membeli token $HYPER dengan harga paling dasar, hanya $0,013195 per token. Namun, harga diskon tersebut hanya berlaku dalam waktu kurang dari 48 jam karena presale akan memasuki tahapan baru dengan harga token lebih mahal.

Proyek ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari $25 juta atau setara Rp415 miliar (kurs 1 USD = Rp16.624) melalui presale tersebut, mencerminkan antusias luar biasa dari penggemar kripto dan trader yang optimis dengan masa depan Bitcoin. Pembelian token $HYPER dapat dilakukan menggunakan ETH, SOL, USDT, USDC, atau BNB, melalui dompet kripto non-kustodian seperti Best Wallet.

Jika Anda membutuhkan panduan lebih lanjut untuk membeli token $HYPER, silakan kunjungi artikel kami tentang cara beli Bitcoin Hyper. Kami juga telah menyiapkan artikel tentang prediksi harga Bitcoin Hyper yang akan memberi referensi kepada Anda tentang potensi jangka panjang proyek ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.