Setelah pasar crypto mengalami koreksi besar-besaran, meme coin berhasil menghidupkan kembali semangat investor dengan performa yang mencolok awal pekan ini. Unggahan Elon Musk soal Floki memicu lonjakan tajam harga beberapa token, menandakan bahwa tren berbasis komunitas belum kehilangan kekuatannya.

Di tengah rebound ini, PEPENODE menjadi sorotan utama karena mekanisme mine-to-earn yang unik, viralitas komunitas yang kuat, dan presale yang hampir menembus angka $1,89 juta atau setara dengan Rp31,45 miliar.

Floki dan USELESS Melejit, Elon Musk Jadi Pemantik Tren Baru

Awal minggu ini, grafik harga crypto mendadak berubah menjadi hijau setelah unggahan viral Elon Musk di platform X. Dalam video AI yang dibagikannya, anjing Floki digambarkan mengenakan kacamata dengan teks “Floki kembali bekerja sebagai CEO 𝕏.”

Tak butuh waktu lama bagi komunitas meme coin untuk merespons. Harga $FLOKI langsung melonjak 15 persen hanya dalam 24 jam, disertai lonjakan volume transaksi sebesar 8,6 kali lipat. Para trader berbondong-bondong ikut tren ini demi potensi keuntungan jangka pendek.

Namun $FLOKI bukan satu-satunya yang mencuri perhatian. Token dari ekosistem Solana bernama USELESS Coin ($USELESS) juga mencatatkan lonjakan 20 persen dalam waktu singkat. Uniknya, token ini dengan terang-terangan mengusung filosofi “tidak berguna,” sebagai bentuk sindiran terhadap obsesi pasar terhadap utilitas.

Meski lonjakan $USELESS bersifat sementara, hal ini menegaskan bahwa kekuatan komunitas bisa mendorong rally dalam waktu singkat. Meme coin memang silih berganti, tetapi dampaknya tetap terasa kuat.

PEPENODE Jadi Kandidat Meme Coin Terbaik 2025?

Di antara kerumunan meme coin yang viral, $PEPENODE muncul sebagai proyek yang paling menjanjikan. Tidak hanya karena sedang trending di kalangan early adopter, tetapi juga karena pendekatannya yang inovatif lewat konsep mine-to-earn.

Sementara $DOGE, $SHIB, dan $PEPE masih bertahan sebagai ikon meme coin dengan risiko lebih rendah, PEPENODE menawarkan potensi pertumbuhan eksplosif berkat fase presale-nya yang masih berlangsung.

Presale crypto ini dijual dengan harga sebesar $0.0011094 atau sekitar Rp18,45, dan telah mengumpulkan dana sebesar $1,89 juta atau sekitar Rp31,45 miliar. Harga diskon ini membuatnya tahan terhadap volatilitas pasar sampai listing resmi di exchange.

Karena banyak investor yang mencoba menutup kerugian dari crash pasar sebelumnya, presale PEPENODE kini diburu sebagai salah satu strategi akumulasi awal yang paling menjanjikan.

Yang membuat proyek ini semakin menarik bukan hanya momentum viral, tapi juga fitur game on-chain yang menjanjikan penghasilan pasif. Kombinasi ini menjadikan $PEPENODE sebagai salah satu pilihan paling menarik bagi investor crypto yang ingin masuk lebih awal sebelum hype besar meledak.

PEPENODE – Meme Coin Mine-to-Earn Pertama di Dunia

PEPENODE hadir untuk mengatasi hambatan mining crypto tradisional yang mahal dan rumit. Melalui simulasi mining berbasis browser, pengguna bisa menambang secara on-chain tanpa butuh perangkat keras khusus. Anda cukup membeli node digital dengan token $PEPENODE, lalu mengelola penambangan virtual dari browser.

Setiap node memiliki karakter unik yang memengaruhi kekuatan mining dan potensi penghasilan. Semakin besar hash rate Anda, makin besar peluang memperoleh reward. Semua hadiah diberikan dalam bentuk token $PEPENODE. Bagi pengguna aktif, tersedia airdrop tambahan dari token seperti $PEPE dan $FARTCOIN. Sistem referal juga memberi bonus 2% dari hasil mining teman yang Anda undang.

70% token yang dipakai untuk upgrade akan dibakar, sehingga suplai terus menyusut seiring meningkatnya aktivitas. Mekanisme ini mendukung potensi pertumbuhan harga di masa depan, terutama karena harga awalnya masih sangat rendah.

Ikut presale koin micin ini sangat mudah. Anda hanya perlu wallet non-kustodial seperti Best Wallet, lalu hubungkan ke situs resmi PEPENODE. Token bisa dibeli dengan $USDT atau $ETH langsung dari wallet. Jika belum punya crypto, tersedia opsi pembayaran via kartu debit/kredit dalam IDR.

Setelah mendapatkan token, Anda bisa langsung staking dan memperoleh imbal hasil hingga 680% APY. Staking membuka akses fitur eksklusif seperti mining rig lanjutan dan leaderboard reward.

Langkah selanjutnya, ikuti akun X (Twitter) resmi PEPENODE untuk update roadmap, teaser fitur baru, dan jadwal listing. Masuk juga ke grup Telegram untuk diskusi komunitas dan sesi AMA dengan tim developer. Semua info penting tersedia juga di situs resmi, termasuk panduan cara beli beli Pepenode dan penggunaan gateway fiat.

Jangan lewatkan peluang ini. Kunjungi situs resmi, baca prediksi harga PEPENODE. Gabung ke komunitas Telegram resmi proyek untuk info terbaru.

