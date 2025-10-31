Key Notes

Pertemuan FOMC The Fed menghasilkan keputusan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Pemangkasan suku bunga The Fed tidak mampu mendongkrak pasar kripto karena pelaku pasar sudah mengantisipasi.

Di tengah koreksi yang terjadi, XRP, ZEC, HYPE, dan HYPER menjadi opsi kripto terbaik untuk dibeli. .

Sejumlah opsi kripto terbaik untuk dibeli muncul ke permukaan setelah pertemuan FOMC. Kendati keputusan yang diambil The Fed gagal mendongkrak pasar kripto, sentimen investor masih bullish terhadap beberapa mata uang kripto teratas.

XRP, ZEC, dan HYPE menjadi tiga pilihan mata uang kripto terbaik untuk dibeli pada koreksi pasar yang terjadi saat ini. Dengan masuk saat pasar turun, ketiga koin tersebut berpotensi memberikan keuntungan besar kepada pemagang.

XRP (XRP) — Kripto Terbaik untuk Dibeli, Menyongsong Pembayaran Global yang Lebih Efisien

XRP (XRP) telah menjadi salah satu aset kripto terbaik dan paling diperhitungkan di dunia, menggerakkan sistem pembayaran global dengan fokus pada kecepatan transaksi tinggi dan biaya rendah. Sejak diluncurkan, Ripple bertujuan untuk menggantikan sistem transaksi lintas batas tradisional seperti SWIFT.

Kemitraan yang terjalin dengan berbagai institusi besar, termasuk Dana Pengembangan Modal PBB dan sejumlah bank besar di AS, Ripple kini menjadi salah satu aset kripto terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar lebih dari $148 miliar.

Pada tahun 2024, Ripple meluncurkan stablecoin RLUSD sebagai langkah penting untuk memperluas jangkauan pembayaran digitalnya. Hal ini juga memperkuat posisi Ripple dalam ruang stablecoin yang terus berkembang dengan pesat.

Tidak hanya itu, XRP telah mengalami lonjakan harga signifikan dalam setahun terakhir, naik hingga 375% dan menyentuh harga tertinggi sejak 2018 sebesar $3,65. Kenaikan XRP jauh melampaui kripto terbesar saat ini, Bitcoin (BTC), yang hanya mampu mencatatkan kenaikan 53% dalam periode yang sama.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) XRP saat ini berada di sekitar 48, dengan harga kini stabil di rata-rata pergerakan 30 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa XRP telah melalui fase koreksi yang relatif singkat dan berpotensi untuk mengalami kenaikan lebih lanjut.

Pola teknis juga menunjukkan adanya dua bendera bullish yang belum terealisasi, yang dapat memicu lonjakan harga lebih lanjut apabila SEC menyetujui ETF spot atau pemerintah AS meluncurkan regulasi yang lebih komprehensif.

Dalam skenario seperti ini, XRP diprediksi dapat mencapai harga antara $5 sampai $10, menjadikannya opsi crypto terbaik untuk dibeli jelang penutupan tahun.

Zcash (ZEC) — Perpaduan Privasi Dunia Kripto dan Teknologi Canggih

Zcash (ZEC), yang diluncurkan pada 2016 sebagai fork dari Bitcoin, menawarkan salah satu solusi paling maju dalam hal privasi transaksi. Menggunakan teknologi zk-SNARK, Zcash memungkinkan transaksi diverifikasi tanpa mengungkapkan informasi sensitif, seperti pengirim, penerima, dan nominal transfer. Fitur ini menjadikannya pilihan utama bagi pengguna yang mengutamakan privasi dalam transaksi digital.

Zcash menawarkan dua jenis alamat, yaitu alamat terlindungi dan alamat transparan. Pengguna memiliki fleksibilitas untuk memilih antara transparansi penuh atau privasi penuh, yang memungkinkan Zcash untuk menyeimbangkan kebutuhan regulasi dengan keinginan pengguna untuk menjaga kerahasiaan.

Popularitas Zcash terus menanjak, terutama di kalangan pengguna yang ingin bertransaksi tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pada minggu pertama Oktober 2024, Zcash mengalami lonjakan harga luar biasa, naik sekitar 52% untuk mencapai $359, mengungguli sebagian besar kripto dengan kapitalisasi jumbo. Lonjakan tersebut sejalan dengan tren positif pada koin-koin privasi lainnya, salah satunya Monero (XMR).

Saat ini RSI ZEC berada di sekitar 73, yang menunjukkan potensi penurunan harga dalam jangka pendek karena trader mengunci keuntungan mereka. Meskipun ada kemungkinan depresiasi, ZEC tetap menunjukkan potensi untuk terus menguat, dengan prediksi bahwa Zcash bisa mencapai $500 pada akhir tahun 2025 apabila permintaan terhadap privasi terus meningkat.

Hyperliquid (HYPE) — DEX dengan Potensi Mengubah Paradigma Trading Kripto

Hyperliquid (HYPE) telah mencuri perhatian sebagai satu bursa terdesentralisasi (DEX) paling inovatif di industri. Diluncurkan pada akhir 2024, Hyperliquid dirancang untuk mengatasi kelemahan yang ada pada platform pertukaran tradisional dan bahkan DEX lainnya.

Dengan beroperasi pada blockchain layer-1 kustom, Hyperliquid menawarkan kecepatan transaksi yang lebih tinggi, transparansi lebih baik, dan biaya lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar DEX di pasar.

Salah satu keunggulan utama Hyperliquid adalah kemampuannya untuk memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas aset mereka, sebuah fitur yang semakin penting setelah kegagalan sejumlah bursa terpusat (CEX) seperti FTX.

Dengan kontrak berjangka abadi dan biaya super rendah, Hyperliquid menjembatani kesenjangan antara kenyamanan bursa terpusat dan kepercayaan pada platform terdesentralisasi. Dalam beberapa bulan sejak peluncurannya, $HYPE yang merupakan token aslinya, mengalami kenaikan signifikan, bahkan sempat naik empat kali lipat dari sekitar $10 menjadi $40 antara April sampai Mei 2025.

Kendati harga $HYPE berada sekitar 22% dari ATH-nya, platform ini tetap menunjukkan permintaan yang kuat dengan kenaikan 25% dalam tujuh hari terakhir. Artinya, meskipun pasar kripto sedang mengalami volatilitas luar biasa selama Oktober, $HYPE tetap menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli karena menawarkan potensi jangka panjang menjanjikan.

Bitcoin Hyper (HYPER) — Kripto Terbaik yang Memadukan Keamanan Bitcoin dengan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper (HYPER) merupakan salah satu crypto presale terbaik dan paling sering dibicarakan di 2025. Proyek ini menggabungkan keunggulan keamanan Bitcoin dengan teknologi layer-2 canggih dan potensi daya tarik viral yang biasanya dimiliki oleh koin meme.

Bitcoin Hyper berfokus untuk mempercepat ekosistem Bitcoin dengan menawarkan transaksi hampir instan, tata kelola DAO, dan kontrak pintar yang dibangun di atas infrastruktur layer-2.

Jaringan ini menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) untuk mendukung operasi berkecepatan tinggi, sementara jembatan BTC miliknya memungkinkan transfer aset BTC yang lebih cepat dan lebih murah.

Salah satu fitur utama Bitcoin Hyper adalah jembatan kanonik, yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan lebih efisien dan kompatibel dengan aplikasi terdesentralisasi (dApps).

Kendati proyek ini masih dalam tahap pengembangan, penjualan token $HYPER melalui presale telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $25 juta atau sekitar Rp415 miliar (kurs 1 USD = Rp16.613). Angka yang mengesankan tersebut menegaskan tingginya minat dari para investor presale terhadap proyek ini.

Token $HYPER sendiri digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk staking dan tata kelola, dengan pengadopsi awal yang dapat memperoleh imbal hasil mencapai 46% APY dari mekanisme staking.

Harga $HYPER saat ini masih sangat terjangkau, hanya $0,013195, tetapi akan naik dalam waktu kurang dari 24 jam ke depan karena presale akan beralih ke tahapan baru.

$HYPER diprediksi akan menjadi pemain utama di ruang layer-2 Bitcoin dan pada 2026 harganya kemungkinan akan meroket. Oleh sebab itu, kesempatan membeli $HYPER dengan harga presale tidak dilewatkan oleh para investor cerdas.

Anda dapat membaca artikel kami tentang prediksi harga Bitcoin Hyper untuk mendapatkan referensi tentang potensi jangka panjang token $HYPER. Kami juga telah menyiapkan panduan cara beli Bitcoin Hyper untuk membantu Anda yang belum terlalu familiar dengan alur pembelian token presale.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.